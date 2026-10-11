Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Ο Πάπας Λέων αποκάλυψε ότι βρέθηκε οζίδιο στον πνεύμονά του και θα χειρουργηθεί, μήνυμα υποστήριξης από τη Μελόνι
Ο Πάπας Λέων αποκάλυψε ότι βρέθηκε οζίδιο στον πνεύμονά του και θα χειρουργηθεί, μήνυμα υποστήριξης από τη Μελόνι
Ο 71χρονος επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας έκανε την ανακοίνωση κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης κυριακάτικης προσευχής στο Βατικανό
Σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση οζιδίου από τον πνεύμονά του πρόκειται να υποβληθεί τις επόμενες ημέρες ο Πάπας Λέων ΙΔ', όπως ανακοίνωσε ο ίδιος σήμερα, Κυριακή 11 Οκτωβρίου.
Ο 71χρονος επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας γνωστοποίησε ότι οι γιατροί εντόπισαν το οζίδιο κατά τη διάρκεια πρόσφατων ιατρικών εξετάσεων, διευκρινίζοντας ότι βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο.
Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης κυριακάτικης προσευχής στο Βατικανό, παρουσία πιστών που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία του Αγίου Πέτρου. Ο Πάπας Λέων ευχαρίστησε τους πιστούς για τη συμπαράστασή τους και ζήτησε να προσευχηθούν για την υγεία του, ενόψει της χειρουργικής επέμβασης.
Μελόνι: «Εκφράζω την εγγύτητά μου στον πάπα Λέοντα»
«Επιθυμώ να εκφράσω στον Πάπα Λέοντα την προσωπική μου εγγύτητα, όπως και ολόκληρης της ιταλικής κυβέρνησης, για την δοκιμασία που καλείται να αντιμετωπίσει τις επόμενες ημέρες» υπογράμμισε σε γραπτή της ανακοίνωση, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.
«Η νηφαλιότητα και η ηρεμία με την οποία ο ποντίφικας αναφέρθηκε σήμερα στην δοκιμασία αυτη, μετά την προσευχή του Άντζελους, μας καθιστά αισιόδοξους. Είμαι βέβαιη ότι δεν θα λείψει, επίσης, η στοργή και η στήριξη του ιταλικού λαού», ολοκλήρωσε η Μελόνι.
Ο 71χρονος επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας γνωστοποίησε ότι οι γιατροί εντόπισαν το οζίδιο κατά τη διάρκεια πρόσφατων ιατρικών εξετάσεων, διευκρινίζοντας ότι βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο.
Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης κυριακάτικης προσευχής στο Βατικανό, παρουσία πιστών που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία του Αγίου Πέτρου. Ο Πάπας Λέων ευχαρίστησε τους πιστούς για τη συμπαράστασή τους και ζήτησε να προσευχηθούν για την υγεία του, ενόψει της χειρουργικής επέμβασης.
Pope Leo XIV will have surgery next week to remove a nodule in his lung.— Catholic Sat (@CatholicSat) October 11, 2026
Let us pray for the Pope and for his good health. pic.twitter.com/XXWZtr0ddy
Μελόνι: «Εκφράζω την εγγύτητά μου στον πάπα Λέοντα»
«Επιθυμώ να εκφράσω στον Πάπα Λέοντα την προσωπική μου εγγύτητα, όπως και ολόκληρης της ιταλικής κυβέρνησης, για την δοκιμασία που καλείται να αντιμετωπίσει τις επόμενες ημέρες» υπογράμμισε σε γραπτή της ανακοίνωση, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.
«Η νηφαλιότητα και η ηρεμία με την οποία ο ποντίφικας αναφέρθηκε σήμερα στην δοκιμασία αυτη, μετά την προσευχή του Άντζελους, μας καθιστά αισιόδοξους. Είμαι βέβαιη ότι δεν θα λείψει, επίσης, η στοργή και η στήριξη του ιταλικού λαού», ολοκλήρωσε η Μελόνι.
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