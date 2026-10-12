Βίντεο από τροχαίο με 11 νεκρούς στην Τουρκία: Οδηγός λεωφορείου έκανε όπισθεν και φορτηγό έπεσε πάνω του
Βίντεο από τροχαίο με 11 νεκρούς στην Τουρκία: Οδηγός λεωφορείου έκανε όπισθεν και φορτηγό έπεσε πάνω του
Συνελήφθησαν και οι τρεις οδηγοί που υποβλήθηκαν σε αλκοτέστ που βγήκε αρνητικό
Συγκλονιστικό είναι το βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα με τους 11 νεκρούς και τους 26 τραυματίες στην Τουρκία όταν φορτηγό έπεσε πάνω σε λεωφορείο στην περιοχή Ακχισάρ της Μανίσα.
Όπως φαίνεται από το βίντεο που κατέγραψε κάμερα διαχείρισης της κυκλοφορίας, ο οδηγός του λεωφορείου σταμάτησε λίγο μετά από στροφή στον αυτοκινητόδρομο Γκεμπζέ-Ορχανγκάζι-Σμύρνη και για άγνωστο ακόμα λόγο έκανε όπισθεν.
Αποτέλεσμα ήταν φορτηγό που ακολουθούσε να μην προλάβει να φρενάρει και να πέσει πάνω του με δύναμη.
Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης οι 11 νεκροί που επέβαιναν στο λεωφορείο ήταν ηλικίας από 58 έως 88 ετών με την έρευνα να εστιάζει και στο αν φορούσαν ζώνες ασφαλείας.
Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί οι τρεις οδηγοί - οι δύο του λεωφορείου και ο οδηγός του φορτηγού - οι οποίοι, όπως φαίνεται φορούσαν ζώνες ασφαλείας και γι αυτό δεν τραυματίστηκαν.
Και οι τρεις οδηγοί υποβλήθηκαν σε αλκοτέστ τα αποτελέσματα του οποίου ήταν αρνητικά.
Όπως φαίνεται από το βίντεο που κατέγραψε κάμερα διαχείρισης της κυκλοφορίας, ο οδηγός του λεωφορείου σταμάτησε λίγο μετά από στροφή στον αυτοκινητόδρομο Γκεμπζέ-Ορχανγκάζι-Σμύρνη και για άγνωστο ακόμα λόγο έκανε όπισθεν.
Αποτέλεσμα ήταν φορτηγό που ακολουθούσε να μην προλάβει να φρενάρει και να πέσει πάνω του με δύναμη.
🔴Manisa'daki feci kaza kamerada— Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) October 11, 2026
📹 Manisa'nın Akhisar ilçesi yakınlarında tırla çarpışan tur otobüsünün karıştığı kazaya dair EDS kamera kaydı ortaya çıktı.
💥 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı feci trafik kazası anı kameraya yansıdı. pic.twitter.com/6vZApGjatP
Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης οι 11 νεκροί που επέβαιναν στο λεωφορείο ήταν ηλικίας από 58 έως 88 ετών με την έρευνα να εστιάζει και στο αν φορούσαν ζώνες ασφαλείας.
Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί οι τρεις οδηγοί - οι δύο του λεωφορείου και ο οδηγός του φορτηγού - οι οποίοι, όπως φαίνεται φορούσαν ζώνες ασφαλείας και γι αυτό δεν τραυματίστηκαν.
Και οι τρεις οδηγοί υποβλήθηκαν σε αλκοτέστ τα αποτελέσματα του οποίου ήταν αρνητικά.
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