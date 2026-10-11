Τραγωδία στην Τουρκία: Τουλάχιστον 11 νεκροί και 27 τραυματίες μετά από σύγκρουση λεωφορείου με νταλίκα, δείτε βίντεο

Το λεωφορείο να έχει αναποδογυρίσει, ενώ διασώστες έσπασαν τα τζάμια για να βγάλουν τους επιβαίνοντες από το όχημα





Όπως αναφέρει η trthaber, το φονικό



Manisa Akhisar’da 11 kişinin hayatını kaybettiği kaza yeri havadan görüntülendi. https://t.co/slRjytB5gx — TRT HABER (@trthaber) October 11, 2026

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tur otobüsü ile çekici çarpıştı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. https://t.co/AoK0vP4P1a https://t.co/QxEz6ghczE — TRT HABER (@trthaber) October 11, 2026



Μέχρι στιγμής δεν είναι ξεκάθαρα τα αίτια και οι συνθήκες του τραγικού συμβάντος



Η Νομαρχίας της Μανίσας εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό:



Κλείσιμο



Ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Μουσταφά Τσιφττζή, έγραψε σε ανάρτησή του στα social media:



«Στο τροχαίο ατύχημα που συνέβη στην περιοχή Ακχισάρ της Μανίσας, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, 11 συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους, ενώ 37 τραυματίστηκαν.



Οι ομάδες της AFAD, της Αστυνομίας, της Χωροφυλακής, της Πυροσβεστικής και του 112 Υγείας αποστάληκαν αμέσως στον τόπο του συμβάντος και ξεκίνησαν τις επιχειρήσεις διάσωσης. Παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη της κατάστασης σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς.



Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (11/10) στην περιοχή Ακχισάρ της Μανίσα της Τουρκίας , όταν ένα τουριστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με μία νταλίκα με αποτέλεσμα τουλάχιστον 11 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 27 να τραυματιστούν.Όπως αναφέρει η trthaber, το φονικό τροχαίο έγινε κοντά στα διόδια του Ακχισάρ, στον αυτοκινητόδρομο Γκεμπζέ-Ορχανγκάζι-Σμύρνη. Σε βίντεο από την περιοχή φαίνεται το λεωφορείο να έχει αναποδογυρίσει. Οι διασώστες έσπασαν τα τζάμια για να βγάλουν τους επιβαίνοντες από το όχημα.Στο σημείο έσπευσαν σωστικά συνεργεία και πολλά ασθενοφόρα. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για ιατρική περίθαλψη.Μέχρι στιγμής δεν είναι ξεκάθαρα τα αίτια και οι συνθήκες του τραγικού συμβάντοςΗ Νομαρχίας της Μανίσας εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό:«Στον τόπο του συμβάντος έχουν αποσταλεί ομάδες υγείας και διάσωσης, ενώ έχουν ξεκινήσει αμέσως οι εργασίες διάσωσης των πολιτών που επλήγησαν από το ατύχημα. Στο ατύχημα έχασαν τη ζωή τους 11 πολίτες μας, ενώ 27 τραυματίστηκαν. Οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία. Παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη της κατάστασης σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς».Ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Μουσταφά Τσιφττζή, έγραψε σε ανάρτησή του στα social media:«Στο τροχαίο ατύχημα που συνέβη στην περιοχή Ακχισάρ της Μανίσας, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, 11 συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους, ενώ 37 τραυματίστηκαν.Οι ομάδες της AFAD, της Αστυνομίας, της Χωροφυλακής, της Πυροσβεστικής και του 112 Υγείας αποστάληκαν αμέσως στον τόπο του συμβάντος και ξεκίνησαν τις επιχειρήσεις διάσωσης. Παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη της κατάστασης σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς.

Εύχομαι από τον Θεό έλεος για τους πολίτες που έχασαν τη ζωή τους, υπομονή και συλλυπητήρια στις θλιμμένες οικογένειές τους, καθώς και γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες. Είθε ο Θεός να προστατεύει τη χώρα μας και τον αγαπητό λαό μας από κάθε είδους ατύχημα και καταστροφή».