Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Μία σύλληψη για το σχέδιο δολοφονίας του Ντόναλντ Τουσκ και του υπουργού Άμυνας της Πολωνίας
Μία σύλληψη για το σχέδιο δολοφονίας του Ντόναλντ Τουσκ και του υπουργού Άμυνας της Πολωνίας
«Ο άνδρας που απειλούσε με επίθεση συνελήφθη», έγραψε στο Χ ο πολωνός πρωθυπουργός
Υποπτος συνελήφθη στην Πολωνία σε σχέση με σχέδιο δολοφονίας του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ και του υπουργού Αμυνας Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμίς.
«Ο άνδρας που απειλούσε με επίθεση συνελήφθη», έγραψε στο Χ ο πολωνός πρωθυπουργός ευχαριστώντας την αστυνομία για την ταχεία και αποφασιστική της επέμβαση.
Νωρίτερα, το υπουργείο Εσωτερικών της Πολωνίας είχε αποκαλύψει ότι οι υπηρεσίες Πληροφοριών είχαν λάβει πληροφορίες για σχέδιο δολοφονίας του πρωθυπουργού και του υπουργού Αμυνας.
«Ο υπουργός Εσωτερικών (...) και ο υπουργός Ειδικών Υπηρεσιών (...) διέταξαν την λήψη μέτρων» για την υπόθεση», ανακοίνωσε η ίδια στην πλατφόρμα X. Διευκρίνισε ότι στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα συμμετείχαν ανώτεροι αξιωματούχοι της αστυνομίας, της Υπηρεσίας Προστασίας του Κράτους και της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας.
«Αντιμετωπίζουμε αυτή την υπόθεση με τη μέγιστη σοβαρότητα», δήλωσε στη συνέχεια στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του υπουργού Ειδικών Υπηρεσιών Γιάτσεκ Ντομπζίνσκι.
«Μήνα με τον μήνα, χρόνο με τον χρόνο, φτάνουν όλο και περισσότερες απειλές και ανησυχητικά μηνύματα κάθε τύπου στην αστυνομία, στην Υπηρεσία Προστασίας και στις ειδικές υπηρεσίες, που αφορούν την Πολωνία και τους Πολωνούς», είπε.
«Στην προκειμένη περίπτωση, υπήρχε μεγάλη πιθανότητα αυτές οι απειλές να μπορούσαν πραγματικά να έχουν υλοποιηθεί», πρόσθεσε.
Η Πολωνία, κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βρίσκεται στην ανατολική πτέρυγα των δύο οργανισμών, βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής μετά από επανειλημμένες επιθέσεις με μαχαίρι ή απόπειρες επιθέσεων σε σχολεία και λύκεια, στις οποίες εμπλέκονταν ανήλικοι ή νεαροί ενήλικες από την έναρξη της σχολικής χρονιάς τον Σεπτέμβριο.
Την Πέμπτη, ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ κατήγγειλε μια «γενικευμένη κουλτούρα της βίας στον κόσμο», η οποία «έχει φτάσει και στην Πολωνία».
«Ο άνδρας που απειλούσε με επίθεση συνελήφθη», έγραψε στο Χ ο πολωνός πρωθυπουργός ευχαριστώντας την αστυνομία για την ταχεία και αποφασιστική της επέμβαση.
Νωρίτερα, το υπουργείο Εσωτερικών της Πολωνίας είχε αποκαλύψει ότι οι υπηρεσίες Πληροφοριών είχαν λάβει πληροφορίες για σχέδιο δολοφονίας του πρωθυπουργού και του υπουργού Αμυνας.
«Αναφορά σχετικά με πιθανή απόπειρα δολοφονίας με στόχο τον πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Εθνικής Άμυνας Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Κάμις διαβιβάστηκε στην αστυνομία μέσω της Υπηρεσίας Προστασίας του Κράτους (SOP)», δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών Καρολίνα Γκαλέτσκα κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
Mężczyzna grożący zamachem został zatrzymany. Dziękuję policjantom za szybkie i zdecydowane działanie.— Donald Tusk (@donaldtusk) October 11, 2026
«Ο υπουργός Εσωτερικών (...) και ο υπουργός Ειδικών Υπηρεσιών (...) διέταξαν την λήψη μέτρων» για την υπόθεση», ανακοίνωσε η ίδια στην πλατφόρμα X. Διευκρίνισε ότι στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα συμμετείχαν ανώτεροι αξιωματούχοι της αστυνομίας, της Υπηρεσίας Προστασίας του Κράτους και της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας.
«Αντιμετωπίζουμε αυτή την υπόθεση με τη μέγιστη σοβαρότητα», δήλωσε στη συνέχεια στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του υπουργού Ειδικών Υπηρεσιών Γιάτσεκ Ντομπζίνσκι.
«Μήνα με τον μήνα, χρόνο με τον χρόνο, φτάνουν όλο και περισσότερες απειλές και ανησυχητικά μηνύματα κάθε τύπου στην αστυνομία, στην Υπηρεσία Προστασίας και στις ειδικές υπηρεσίες, που αφορούν την Πολωνία και τους Πολωνούς», είπε.
«Στην προκειμένη περίπτωση, υπήρχε μεγάλη πιθανότητα αυτές οι απειλές να μπορούσαν πραγματικά να έχουν υλοποιηθεί», πρόσθεσε.
Η Πολωνία, κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βρίσκεται στην ανατολική πτέρυγα των δύο οργανισμών, βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής μετά από επανειλημμένες επιθέσεις με μαχαίρι ή απόπειρες επιθέσεων σε σχολεία και λύκεια, στις οποίες εμπλέκονταν ανήλικοι ή νεαροί ενήλικες από την έναρξη της σχολικής χρονιάς τον Σεπτέμβριο.
Την Πέμπτη, ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ κατήγγειλε μια «γενικευμένη κουλτούρα της βίας στον κόσμο», η οποία «έχει φτάσει και στην Πολωνία».
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