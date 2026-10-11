Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Κατέρρευσε οροφή σούπερ μάρκετ στη Νότια Κορέα και τραυματίστηκαν 38 άνθρωποι
Κατέρρευσε οροφή σούπερ μάρκετ στη Νότια Κορέα και τραυματίστηκαν 38 άνθρωποι
Όλοι οι τραυματισμοί χαρακτηρίζονται ελαφροί, ενώ εννέα άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο
Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το πρωί του Σαββάτου (10 Οκτωβρίου) στην πόλη Ντέγκου της Νότιας Κορέας, όταν κατέρρευσε η οροφή ενός σούπερ μάρκετ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 38 άνθρωποι.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10:16 το πρωί, τοπική ώρα, στην περιοχή Γκουανέουμ-ντονγκ, ενώ στο κατάστημα βρίσκονταν 66 πελάτες, οι οποίοι κατάφεραν να απομακρυνθούν μόνοι τους. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, όλοι οι τραυματισμοί χαρακτηρίζονται ελαφροί, ενώ εννέα άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Δεν έχουν αναφερθεί νεκροί.
«Φαίνεται ότι οι άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ άλλων, από εκδορές που προκάλεσαν τα συντρίμμια, καθώς έσπευσαν πανικόβλητοι να απομακρυνθούν», δήλωσε αξιωματούχος της Πυροσβεστικής. Στο σημείο έσπευσαν σωστικά συνεργεία, τα οποία πραγματοποίησαν έρευνες στο εσωτερικό του καταστήματος, χωρίς να εντοπίσουν άλλους τραυματίες ή εγκλωβισμένους.
Ο πρόεδρος της χώρας, Λι Τζε Μιούνγκ, ενημερώθηκε για το περιστατικό και έδωσε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κατάστασης.
Παράλληλα, η πρωθυπουργός Χαν Σεόνγκ-σουκ ζήτησε την κινητοποίηση όλου του διαθέσιμου προσωπικού και εξοπλισμού, καθώς και την εξασφάλιση άμεσης ιατρικής περίθαλψης για τους τραυματίες.
Τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης παραμένουν άγνωστα και θα διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10:16 το πρωί, τοπική ώρα, στην περιοχή Γκουανέουμ-ντονγκ, ενώ στο κατάστημα βρίσκονταν 66 πελάτες, οι οποίοι κατάφεραν να απομακρυνθούν μόνοι τους. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, όλοι οι τραυματισμοί χαρακτηρίζονται ελαφροί, ενώ εννέα άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Δεν έχουν αναφερθεί νεκροί.
«Φαίνεται ότι οι άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ άλλων, από εκδορές που προκάλεσαν τα συντρίμμια, καθώς έσπευσαν πανικόβλητοι να απομακρυνθούν», δήλωσε αξιωματούχος της Πυροσβεστικής. Στο σημείο έσπευσαν σωστικά συνεργεία, τα οποία πραγματοποίησαν έρευνες στο εσωτερικό του καταστήματος, χωρίς να εντοπίσουν άλλους τραυματίες ή εγκλωβισμένους.
Παρέμβαση του προέδρου της Νότιας Κορέας
Ο πρόεδρος της χώρας, Λι Τζε Μιούνγκ, ενημερώθηκε για το περιστατικό και έδωσε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κατάστασης.
Παράλληλα, η πρωθυπουργός Χαν Σεόνγκ-σουκ ζήτησε την κινητοποίηση όλου του διαθέσιμου προσωπικού και εξοπλισμού, καθώς και την εξασφάλιση άμεσης ιατρικής περίθαλψης για τους τραυματίες.
Τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης παραμένουν άγνωστα και θα διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.
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