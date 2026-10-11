Κατέρρευσε οροφή σούπερ μάρκετ στη Νότια Κορέα και τραυματίστηκαν 38 άνθρωποι
ΚΟΣΜΟΣ
Νότια Κορέα Κατάρρευση κτηρίου Λι Τζέι-μιούνγκ

Κατέρρευσε οροφή σούπερ μάρκετ στη Νότια Κορέα και τραυματίστηκαν 38 άνθρωποι

Όλοι οι τραυματισμοί χαρακτηρίζονται ελαφροί, ενώ εννέα άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Κατέρρευσε οροφή σούπερ μάρκετ στη Νότια Κορέα και τραυματίστηκαν 38 άνθρωποι
Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το πρωί του Σαββάτου (10 Οκτωβρίου) στην πόλη Ντέγκου της Νότιας Κορέας, όταν κατέρρευσε η οροφή ενός σούπερ μάρκετ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 38 άνθρωποι.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10:16 το πρωί, τοπική ώρα, στην περιοχή Γκουανέουμ-ντονγκ, ενώ στο κατάστημα βρίσκονταν 66 πελάτες, οι οποίοι κατάφεραν να απομακρυνθούν μόνοι τους. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, όλοι οι τραυματισμοί χαρακτηρίζονται ελαφροί, ενώ εννέα άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Δεν έχουν αναφερθεί νεκροί.

«Φαίνεται ότι οι άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ άλλων, από εκδορές που προκάλεσαν τα συντρίμμια, καθώς έσπευσαν πανικόβλητοι να απομακρυνθούν», δήλωσε αξιωματούχος της Πυροσβεστικής. Στο σημείο έσπευσαν σωστικά συνεργεία, τα οποία πραγματοποίησαν έρευνες στο εσωτερικό του καταστήματος, χωρίς να εντοπίσουν άλλους τραυματίες ή εγκλωβισμένους.

Κατέρρευσε οροφή σούπερ μάρκετ στη Νότια Κορέα και τραυματίστηκαν 38 άνθρωποι


Παρέμβαση του προέδρου της Νότιας Κορέας


Ο πρόεδρος της χώρας, Λι Τζε Μιούνγκ, ενημερώθηκε για το περιστατικό και έδωσε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Παράλληλα, η πρωθυπουργός Χαν Σεόνγκ-σουκ ζήτησε την κινητοποίηση όλου του διαθέσιμου προσωπικού και εξοπλισμού, καθώς και την εξασφάλιση άμεσης ιατρικής περίθαλψης για τους τραυματίες.

Κλείσιμο
Τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης παραμένουν άγνωστα και θα διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Thema Insights

Αλήθεια ή Μύθος;

Αλήθεια ή Μύθος;

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά ξανά στο Λουτράκι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Το διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον 2ο διεθνή αγώνα ποδηλασίας UCI Gran Fondo Loutraki Greece, ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην τελετή απονομής των μεταλλίων, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης