Πληροφορίες για πιθανή επίθεση κατά του Τουσκ και του υπουργού Άμυνας της Πολωνίας, μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τουσκ Πολωνία

Πληροφορίες για πιθανή επίθεση κατά του Τουσκ και του υπουργού Άμυνας της Πολωνίας, μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών

Η αστυνομία έλαβε πληροφορίες για πιθανή επίθεση εναντίον του Ντόναλντ Τουσκ και του Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμίς – Έκτακτη σύσκεψη στο Αντιτρομοκρατικό Κέντρο της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας

Πληροφορίες για πιθανή επίθεση κατά του Τουσκ και του υπουργού Άμυνας της Πολωνίας, μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών
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Πληροφορίες για πιθανή επίθεση εναντίον του πρωθυπουργού της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, και του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και υπουργού Άμυνας, Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμίς, έλαβε η πολωνική αστυνομία, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή η εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών, Καρολίνα Γκαλέτσκα.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο υπουργός Εσωτερικών, Μάρτσιν Κιερβίνσκι, και ο υπουργός-συντονιστής των Ειδικών Υπηρεσιών, Τόμας Σιεμόνιακ, έδωσαν εντολή να αναληφθεί δράση για την υπόθεση.

«Μετά τις πληροφορίες που έλαβε η πολωνική αστυνομία σχετικά με πιθανή επίθεση εναντίον του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ και του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και υπουργού Άμυνας Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμίς, ο υπουργός Εσωτερικών Μάρτσιν Κιερβίνσκι και ο υπουργός-συντονιστής των Ειδικών Υπηρεσιών Τόμας Σιεμόνιακ διέταξαν να αναληφθεί δράση για το συγκεκριμένο ζήτημα», έγραψε η Γκαλέτσκα.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι στις 11:00 το πρωί της Κυριακής θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Αντιτρομοκρατικό Κέντρο της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας (ABW).

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αρχές της Πολωνίας βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, έπειτα από σειρά βίαιων επιθέσεων σε σχολεία της χώρας.
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