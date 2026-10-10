Εικόνες απόλυτης καταστροφής στη Σικελία, ανεμοστρόβιλοι αναποδογύρισαν αυτοκίνητα, ζημιές σε κτίρια και δεκάδες τραυματίες, δείτε βίντεο

Η ένταση των ανέμων ήταν τέτοια που προκάλεσε σοβαρές καταστροφές σε κτίρια και οχήματα, ενώ θραύσματα τζαμιών και αντικείμενα που παρασύρθηκαν στον αέρα τραυμάτισαν δεκάδες ανθρώπους





Από το πρωί της Παρασκευής, βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραφαν δύο εντυπωσιακούς αλλά και τρομακτικούς ανεμοστρόβιλους να σχηματίζονται πάνω από τη θάλασσα και να πλησιάζουν απειλητικά τις ακτές της πόλης, την ώρα που κάτοικοι προετοιμάζονταν για την άφιξή τους.







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Terrifying tornado FLIPS cars, rips through Sicily tourist hotspot Cars overturned, buildings damaged as twister hits Marsala Unverified footage from Insider Paper / Italia 24H Live https://t.co/VpaWRjcooR — RTVisual (@RT_Visual_on_X) October 9, 2026

🌪️ A violent tornado has struck Marsala and Petrosino, causing severe damage and multiple injuries across western Sicily. The extreme winds ripped roofs off homes, scattered debris across roads, and flipped a car into a ravine, seriously injuring two people. The Alcide De Gasperi school in Strasatti was also hit while classes were in session, resulting in injuries to several school children. The weather event developed initially as strong waterspouts over the Mediterranean Sea before making landfall and tearing through inland areas. https://t.co/a8iVnQJXdh — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 9, 2026



A tornado struck western Sicily, Italy, on Friday, damaging homes, a school and several cars, some of which were overturned by powerful winds. 10 people, including five children, were hospitalized, according to Trapani Mayor Giacomo Tranchida. https://t.co/H0FEa0XBOX — CBS News (@CBSNews) October 9, 2026

Στο νοσοκομείο 11 τραυματίες – Σε κρίσιμη κατάσταση 70χρονος Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν από το πέρασμα των ανεμοστρόβιλων, με τουλάχιστον 11 να διακομίζονται σε νοσοκομεία εξαιτίας τραυματισμών από ιπτάμενα αντικείμενα και σπασμένα γυαλιά.



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Οι εικόνες από την περιοχή αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με αναποδογυρισμένα αυτοκίνητα, οχήματα καλυμμένα με λάσπη και κτίρια που έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές.



Ανεμοστρόβιλος χτύπησε σχολείο με 273 μαθητές – Τραυματίστηκαν έξι παιδιά Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε το χτύπημα των ισχυρών ανέμων σε σχολικό κτίριο της Μαρσάλα, στο οποίο βρίσκονταν εκείνη την ώρα 273 μαθητές.



Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά έξι παιδιά, τα οποία υπέστησαν μικρά κοψίματα και εκδορές.



Σκηνές απόλυτης καταστροφής εκτυλίχθηκαν στη δυτική Σικελία , όταν δύο ισχυροί ανεμοστρόβιλοι έπληξαν την παραθαλάσσια πόλη Μαρσάλα, προκαλώντας τον τραυματισμό δεκάδων ανθρώπων, εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια και ανατροπές αυτοκινήτων. Σύμφωνα με τον Guardian , από τη μανία των ανέμων δεν γλίτωσε ούτε ένα σχολείο, στο οποίο βρίσκονταν εκατοντάδες μαθητές την ώρα που χτύπησε το ακραίο καιρικό φαινόμενο.Από το πρωί της Παρασκευής, βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραφαν δύο εντυπωσιακούς αλλά και τρομακτικούς ανεμοστρόβιλους να σχηματίζονται πάνω από τη θάλασσα και να πλησιάζουν απειλητικά τις ακτές της πόλης, την ώρα που κάτοικοι προετοιμάζονταν για την άφιξή τους.Η ένταση των ανέμων ήταν τέτοια που προκάλεσε σοβαρές καταστροφές σε κτίρια και οχήματα, ενώ θραύσματα τζαμιών και αντικείμενα που παρασύρθηκαν στον αέρα τραυμάτισαν δεκάδες ανθρώπους.Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν από το πέρασμα των ανεμοστρόβιλων, με τουλάχιστον 11 να διακομίζονται σε νοσοκομεία εξαιτίας τραυματισμών από ιπτάμενα αντικείμενα και σπασμένα γυαλιά.Ανάμεσα στους σοβαρότερα τραυματισμένους βρίσκεται ένας 70χρονος άνδρας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ματσάρα ντελ Βάλο σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας υποστεί πολλαπλά κατάγματα.Οι εικόνες από την περιοχή αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με αναποδογυρισμένα αυτοκίνητα, οχήματα καλυμμένα με λάσπη και κτίρια που έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές.Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε το χτύπημα των ισχυρών ανέμων σε σχολικό κτίριο της Μαρσάλα, στο οποίο βρίσκονταν εκείνη την ώρα 273 μαθητές.Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά έξι παιδιά, τα οποία υπέστησαν μικρά κοψίματα και εκδορές.

Παρά τις επικίνδυνες συνθήκες, και οι 273 μαθητές απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το σχολείο.



Πλάνα από drone που κατέγραψαν την κατάσταση μετά το πέρασμα του ανεμοστρόβιλου δείχνουν σημαντικές καταστροφές στις εγκαταστάσεις του σχολείου. Παράθυρα είχαν σπάσει, ενώ θρανία και καρέκλες είχαν αναποδογυρίσει από τη δύναμη του ανέμου.