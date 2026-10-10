Η θανατική ποινή είναι απαράδεκτη, προσβάλλει την αξιοπρέπεια και το απαραβίαστο της ανθρώπινης ζωής, λέει ο Πάπας Λέων
ΚΟΣΜΟΣ
Πάπας Λέων Θανατική ποινή

Η θανατική ποινή είναι απαράδεκτη, προσβάλλει την αξιοπρέπεια και το απαραβίαστο της ανθρώπινης ζωής, λέει ο Πάπας Λέων

Η τοποθέτηση του ποντίφικα έρχεται την διεθνή ημέρα κατά της θανατικής ποινής και εν μέσω αντιδράσεων για τη δημόσια εκτέλεση που ετοιμάζεται στις ΗΠΑ

Η θανατική ποινή είναι απαράδεκτη, προσβάλλει την αξιοπρέπεια και το απαραβίαστο της ανθρώπινης ζωής, λέει ο Πάπας Λέων
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Απαράδεκτη χαρακτηρίζει την θανατική ποινή ο Πάπας Λέοντας, με αφορμή την σημερινή διεθνή ημέρα κατά της θανατικής ποινής και τις αντιδράσεις για τη δημόσια εκτέλεση που ετοιμάζεται στις ΗΠΑ.

«Η θανατική ποινή είναι απαράδεκτη διότι προσβάλλει την αξιοπρέπεια και το απαραβίαστο της ανθρώπινης ζωής. Το κοινό συμφέρον μπορεί να προστατευθεί και οι προϋποθέσεις της δικαιοσύνης να διαφυλαχθούν χωρίς την προσφυγή στην εσχάτη των ποινών. Έχουν επινοηθεί αποτελεσματικά συστήματα κράτησης τα οποία προστατεύουν τους πολίτες αλλά, συγχρόνως, δεν αφαιρούν εντελώς από τους ενόχους την δυνατότητα να λυτρωθούν», έγραψε ο ποντίφικας.

Στις ΗΠΑ έχει ανακοινωθεί πως θα μεταδοθεί μέσω live streaming η εκτέλεση δια τυφεκισμού του Νιντάλ Χασάν,  του πρώην ταγματάρχη του αμερικανικού στρατού που καταδικάστηκε σε θάνατο για τη μαζική επίθεση στο Φορτ Χουντ του Τέξας το 2009. Η εκτέλεση έχει προγραμματιστεί για τις 3 Δεκεμβρίου με τον ΟΗΕ, Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικανούς στις ΗΠΑ να αντιδρούν.
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