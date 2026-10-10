Πύραυλος των Χούθι έπληξε το αεροδρόμιο του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία: Τουλάχιστον 12 νεκροί, 309 οι τραυματίες, βίντεο
Πύραυλος των Χούθι έπληξε το αεροδρόμιο του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία: Τουλάχιστον 12 νεκροί, 309 οι τραυματίες, βίντεο
Ένας Αμερικανός μεταξύ των νεκρών, εκτεταμένες υλικές ζημιές - Μετά το χτύπημα, η εναέρια κυκλοφορία διακόπηκε ενώ ορισμένες εταιρείες έχουν προχωρήσει σε ακύρωση πτήσεων τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα
Τουλάχιστον 12 είναι οι νεκροί και 309 οι τραυματίες από την επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία, που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου.
Τον απολογισμό έδωσε η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας.
Νωρίτερα, διπλωματική πηγή δήλωσε ότι το διεθνές αεροδρόμιο επλήγη από πύραυλο των δυνάμεων των Χούθι.
Πρόκειται για μία από τις πλέον αιματηρές πτήσεις των Χούθι στο σαουδαραβικό έδαφος.
Δείτε βίντεο
Υπάρχουν ακόμη «υλικές ζημιές», το εύρος των οποίων τελεί υπό αποτίμηση.
Γιατροί κλήθηκαν εκτάκτως στα νοσοκομεία του Ριάντ, δήλωσε ιατρική πηγή στη σαουδαραβική πρωτεύουσα.
«Οι γιατροί καλούνται να μεταβούν στα νοσοκομεία. Μας είπαν ότι αντιμετωπίζουμε "σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης". Τραυματίες μεταφέρονται στα νοσοκομεία της πρωτεύουσας», δήλωνε νωρίτερα η ιατρική πηγή.
Όπως έγινε γνωστό, μετά το χτύπημα, οι αεροπορικές εταιρίες, Kuwait Airways, Etihad Airways και Qatar Airways ακύρωσαν πολλές πτήσεις μεταξύ κεντρικών προορισμών και του Ριάντ, με μερικές ακυρώσεις να παρατείνονται μέχρι την Δευτέρα.
Τον απολογισμό έδωσε η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας.
Νωρίτερα, διπλωματική πηγή δήλωσε ότι το διεθνές αεροδρόμιο επλήγη από πύραυλο των δυνάμεων των Χούθι.
Πρόκειται για μία από τις πλέον αιματηρές πτήσεις των Χούθι στο σαουδαραβικό έδαφος.
Δείτε βίντεο
Aeropuerto Internacional de Riad, Arabia Saudita es desalojado luego de un ataque desde Yemen, varias ambulancias han llegado al lugar. El grupo Ansar Allah habían advertido que aviones podían despagar o aterrizar solo con su permiso. https://t.co/Qgml5479dS— Caoz (@Caoz_ES) October 10, 2026
Πρόκειται για τέσσερις υπηκόους Σαουδικής Αραβίας κι οκτώ αλλοδαπούς, ανάμεσά τους και έναν υπήκοο ΗΠΑ, έχασαν τη ζωή τους, διευκρίνισε η γενική αρχή πολιτικής αεροπορίας σε ανακοίνωσή της που δημοσιοποιήθηκε μέσω X. Η επίθεση είχε επίσης αποτέλεσμα να τραυματιστούν 309 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που βρίσκονται σε «κρίσιμη κατάσταση».
🇸🇦 Columnas de humo se elevan desde el edificio número 3 del aeropuerto internacional de Riad. https://t.co/jI4UOYKOPd— Noticias y Geopolítica (@GuerrasyGPcr) October 10, 2026
Υπάρχουν ακόμη «υλικές ζημιές», το εύρος των οποίων τελεί υπό αποτίμηση.
Γιατροί κλήθηκαν εκτάκτως στα νοσοκομεία του Ριάντ, δήλωσε ιατρική πηγή στη σαουδαραβική πρωτεύουσα.
«Οι γιατροί καλούνται να μεταβούν στα νοσοκομεία. Μας είπαν ότι αντιμετωπίζουμε "σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης". Τραυματίες μεταφέρονται στα νοσοκομεία της πρωτεύουσας», δήλωνε νωρίτερα η ιατρική πηγή.
Όπως έγινε γνωστό, μετά το χτύπημα, οι αεροπορικές εταιρίες, Kuwait Airways, Etihad Airways και Qatar Airways ακύρωσαν πολλές πτήσεις μεταξύ κεντρικών προορισμών και του Ριάντ, με μερικές ακυρώσεις να παρατείνονται μέχρι την Δευτέρα.
Ακυρώθηκαν πτήσεις μέχρι νεωτέρας
Το Διεθνές Αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσε ταξιδιωτική ειδοποίηση, καλώντας τους ταξιδιώτες να επιβεβαιώσουν την κατάσταση της πτήσης τους προτού μεταβούν στο αεροδρόμιο.
«Παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με την αεροπορική σας εταιρεία και επιβεβαιώστε την κατάσταση της πτήσης σας προτού κατευθυνθείτε στο αεροδρόμιο», ανέφερε η ανακοίνωση.
Σημειώνεται ότι νωρίτερα, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Υεμένης, μαχητικά τζετ της Σαουδικής Αραβίας χτύπησαν το αεροδρόμιο της Σανάα τέσσερις φορές, ενώ λίγες ημέρες πριν τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επιθέσεις σε αεροδρόμια του βασιλείου.
«Παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με την αεροπορική σας εταιρεία και επιβεβαιώστε την κατάσταση της πτήσης σας προτού κατευθυνθείτε στο αεροδρόμιο», ανέφερε η ανακοίνωση.
Σημειώνεται ότι νωρίτερα, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Υεμένης, μαχητικά τζετ της Σαουδικής Αραβίας χτύπησαν το αεροδρόμιο της Σανάα τέσσερις φορές, ενώ λίγες ημέρες πριν τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επιθέσεις σε αεροδρόμια του βασιλείου.
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