Sleepovers, σχολικές εκδρομές, κατασκήνωση. Δεν είναι απλώς μια διανυκτέρευση. Είναι μια μικρή πρόβα ανεξαρτησίας.
Δύο νεκροί από σαουδαραβικά πλήγματα στο αεροδρόμιο της Σανάα μετά την επίθεση των Χούθι στο Ριάντ
Δύο νεκροί από σαουδαραβικά πλήγματα στο αεροδρόμιο της Σανάα μετά την επίθεση των Χούθι στο Ριάντ
Η επίθεση σημειώθηκε μία ημέρα μετά το πλήγμα των ανταρτών στο αεροδρόμιο της σαουδαραβικής πρωτεύουσας, με τρεις νεκρούς
Σαουδαραβικά αεροπορικά πλήγματα στο αεροδρόμιο της Σανάα, της πρωτεύουσας της Υεμένης, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον δυο ανθρώπους, μετέδωσε χθες Παρασκευή τηλεοπτικό δίκτυο προσκείμενο στο υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά --γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι--, που πρόσκειται στο Ιράν, την επομένη επίθεσης των ανταρτών εναντίον του αεροδρομίου του Ριάντ, της πρωτεύουσας του γειτονικού βασιλείου, με τρεις νεκρούς.
Η «σαουδαραβική επίθεση εναντίον του αεροδρομίου της Σανάα (σ.σ. χθες) το απόγευμα στοίχισε τη ζωή σε δυο ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους δύο στις τάξεις του προσωπικού του», ανέφερε το τηλεοπτικό δίκτυο αλ Μασίρα, επικαλούμενο αξιωματούχο της αρχής του αερολιμένα της υεμενίτικης πρωτεύουσας, την οποία έχει στα χέρια της η Ανσαραλά, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση με βασικό υποστηρικτή τη Σαουδική Αραβία.
Η «σαουδαραβική επίθεση εναντίον του αεροδρομίου της Σανάα (σ.σ. χθες) το απόγευμα στοίχισε τη ζωή σε δυο ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους δύο στις τάξεις του προσωπικού του», ανέφερε το τηλεοπτικό δίκτυο αλ Μασίρα, επικαλούμενο αξιωματούχο της αρχής του αερολιμένα της υεμενίτικης πρωτεύουσας, την οποία έχει στα χέρια της η Ανσαραλά, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση με βασικό υποστηρικτή τη Σαουδική Αραβία.
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