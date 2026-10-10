Σαουδαραβική επιχείρηση μεγάλης κλίμακας κατά των Χούθι: «Καταστρέψαμε 136 στρατιωτικούς στόχους»
Σαουδαραβική επιχείρηση μεγάλης κλίμακας κατά των Χούθι: «Καταστρέψαμε 136 στρατιωτικούς στόχους»
Στο επίκεντρο των επιθέσεων το δίκτυο βαλλιστικών πυραύλων των ανταρτών – Συνεχής αεροπορική υποστήριξη στις κυβερνητικές δυνάμεις
Η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας που επενέβη αρχικά στον πόλεμο στην Υεμένη το 2015 ανακοίνωσε χθες Παρασκευή πως διεξάγει επιχείρηση ευρείας κλίμακας, στοχοποιώντας «στοιχεία και δυνατότητες» του υεμενίτικου κινήματος ανταρτών Ανσαραλά —γνωστού επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι—, που πρόσκειται στο Ιράν.
Ο εκπρόσωπος της συμμαχίας, ο σαουδάραβας συνταγματάρχης Νούρι αλ Μάλκι, τόνισε πως καταστράφηκαν «136 στρατιωτικοί στόχοι σε περιοχές υπό τον έλεγχο της τρομοκρατικής παραστρατιωτικής οργάνωσης των Χούθι», ιδίως το «δίκτυο βαλλιστικών πυραύλων» τους, ενώ διαβεβαίωσε πως παρέχεται παράλληλα αεροπορική υποστήριξη στις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, βασικός υποστηρικτής της οποίας είναι το Ριάντ, 24 ώρες το 24ωρο.
Ο εκπρόσωπος της συμμαχίας, ο σαουδάραβας συνταγματάρχης Νούρι αλ Μάλκι, τόνισε πως καταστράφηκαν «136 στρατιωτικοί στόχοι σε περιοχές υπό τον έλεγχο της τρομοκρατικής παραστρατιωτικής οργάνωσης των Χούθι», ιδίως το «δίκτυο βαλλιστικών πυραύλων» τους, ενώ διαβεβαίωσε πως παρέχεται παράλληλα αεροπορική υποστήριξη στις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, βασικός υποστηρικτής της οποίας είναι το Ριάντ, 24 ώρες το 24ωρο.
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