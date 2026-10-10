Σαουδαραβική επιχείρηση μεγάλης κλίμακας κατά των Χούθι: «Καταστρέψαμε 136 στρατιωτικούς στόχους»
ΚΟΣΜΟΣ
Σαουδική Αραβία Χούθι Υεμένη

Σαουδαραβική επιχείρηση μεγάλης κλίμακας κατά των Χούθι: «Καταστρέψαμε 136 στρατιωτικούς στόχους»

Στο επίκεντρο των επιθέσεων το δίκτυο βαλλιστικών πυραύλων των ανταρτών – Συνεχής αεροπορική υποστήριξη στις κυβερνητικές δυνάμεις

Σαουδαραβική επιχείρηση μεγάλης κλίμακας κατά των Χούθι: «Καταστρέψαμε 136 στρατιωτικούς στόχους»
Η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας που επενέβη αρχικά στον πόλεμο στην Υεμένη το 2015 ανακοίνωσε χθες Παρασκευή πως διεξάγει επιχείρηση ευρείας κλίμακας, στοχοποιώντας «στοιχεία και δυνατότητες» του υεμενίτικου κινήματος ανταρτών Ανσαραλά —γνωστού επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι—, που πρόσκειται στο Ιράν.

Ο εκπρόσωπος της συμμαχίας, ο σαουδάραβας συνταγματάρχης Νούρι αλ Μάλκι, τόνισε πως καταστράφηκαν «136 στρατιωτικοί στόχοι σε περιοχές υπό τον έλεγχο της τρομοκρατικής παραστρατιωτικής οργάνωσης των Χούθι», ιδίως το «δίκτυο βαλλιστικών πυραύλων» τους, ενώ διαβεβαίωσε πως παρέχεται παράλληλα αεροπορική υποστήριξη στις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, βασικός υποστηρικτής της οποίας είναι το Ριάντ, 24 ώρες το 24ωρο.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

«Παίζουμε μαζί, Κερδίζουμε όλοι»: Όταν η συμπερίληψη γίνεται πράξη μέσα από τον αθλητισμό

Μια πρωτοβουλία του καφέ NESCAFÉ® φέρνει παιδιά της ΚΥΔΩΝ Special Team και παιδιά εργαζομένων της Nestlé στο ίδιο γήπεδο, δείχνοντας στην πράξη ότι ο αθλητισμός μπορεί να δημιουργεί χώρο για όλους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης