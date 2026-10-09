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Έκλεψαν 30.000 μπουκάλια κρασιού αξίας 5 εκατ. ευρώ από ιστορικό οινοποιείο στην Τοσκάνη
Έκλεψαν 30.000 μπουκάλια κρασιού αξίας 5 εκατ. ευρώ από ιστορικό οινοποιείο στην Τοσκάνη
Οι δράστες, τουλάχιστον 7 άτομα, κατάφεραν να απενεργοποιήσουν το σύστημα συναγερμού και τις κάμερες ασφαλείας - Έπειτα χρησιμοποίησαν κλαρκ της εταιρείας για να μεταφέρουν τα κιβώτια σε φορτηγά
Μία από τις μεγαλύτερες κλοπές κρασιών που έχουν καταγραφεί στην Ιταλία σημειώθηκε στην Τοσκάνη, όπου άγνωστοι έκλεψαν περίπου 30.000 φιάλες κρασιού, συνολικής αξίας 5 εκατομμυρίων ευρώ, από εγκαταστάσεις της ενός από τα μεγαλύτερα οικογενειακά οινοποιεία της Ιταλίας, Marchesi Antinori.
Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η κλοπή πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, σε αποθηκευτικό χώρο της εταιρείας, την ώρα που προετοιμαζόταν μεγάλη αποστολή κρασιών για πελάτες του εξωτερικού.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι στην κλοπή συμμετείχαν τουλάχιστον 7 άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους. Οι δράστες κατάφεραν να απενεργοποιήσουν το σύστημα συναγερμού και τις κάμερες ασφαλείας, ενώ στη συνέχεια χρησιμοποίησαν κλαρκ της ίδιας της εταιρείας για να μεταφέρουν τα κιβώτια σε δύο μεγάλα φορτηγά.
Ανάμεσα στα κρασιά που εκλάπησαν βρίσκονται ορισμένες από τις ακριβότερες ετικέτες της οινοποιίας, όπως τα Tignanello, Solaia και Guado al Tasso, ερυθρά κρασιά της Τοσκάνης με διεθνή αναγνώριση.
Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι η επιλογή των συγκεκριμένων φιαλών δεν ήταν τυχαία, καθώς πρόκειται για κρασιά που πωλούνται συνήθως από 150 έως 500 ευρώ το μπουκάλι. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τον τρόπο εκτέλεσης της κλοπής, δημιουργεί υποψίες ότι οι δράστες διέθεταν εξειδικευμένες γνώσεις για το κρασί, αλλά και εσωτερική πληροφόρηση σχετικά με τη λειτουργία των εγκαταστάσεων.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Marchesi Antinori, Ρέντσο Κοταρέλα, δήλωσε στην Corriere della Sera ότι πρόκειται για πρωτοφανές περιστατικό για τα ιταλικά δεδομένα.
«Μια κλοπή τέτοιου μεγέθους και τέτοιας αξίας δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά στην Ιταλία», ανέφερε. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι οι Αρχές θα καταφέρουν να εντοπίσουν τουλάχιστον μέρος της λείας, αξιοποιώντας το δίκτυο καμερών στους δρόμους της Τοσκάνης.
«Δύο φορτηγά γεμάτα εμπορεύματα δεν μπορούν απλώς να εξαφανιστούν. Οι δρόμοι της Τοσκάνης είναι γεμάτοι κάμερες. Ίσως, με λίγη τύχη, καταφέρουμε να ανακτήσουμε τουλάχιστον μερικά από τα μπουκάλια που μας έκλεψαν», σημείωσε. Μιλώντας στους Financial Times, ο Κοταρέλα αναφέρθηκε και στη δυσκολία διάθεσης μιας τόσο μεγάλης ποσότητας ακριβών κρασιών στη διεθνή αγορά.
«Αυτά τα κρασιά έχουν πολύ μεγάλη αξία και δεν γνωρίζω πώς θα μπορέσουν να τα πουλήσουν όλα σε ολόκληρο τον κόσμο χωρίς να γίνουν αντιληπτοί», δήλωσε.
Παρότι η επιχείρηση των δραστών πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, η κλοπή έγινε αντιληπτή μόλις το πρωί της Δευτέρας, όταν οι εργαζόμενοι επέστρεψαν στις εγκαταστάσεις.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις, ενώ οι έρευνες των ιταλικών Aρχών βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Marchesi Antinori αποτελεί μία από τις παλαιότερες και μεγαλύτερες οικογενειακές οινοποιίες της Ιταλίας. Ιδρύθηκε το 1385 και σήμερα εξάγει τα προϊόντα της σε 170 χώρες, με τον κύκλο εργασιών της να ανέρχεται πέρυσι στα 263 εκατομμύρια ευρώ.
Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε σειρά κλοπών κρασιών που έχουν σημειωθεί φέτος στην Ιταλία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται δύο υποθέσεις στην περιοχή του Πιεμόντε, στη βόρεια Ιταλία, όπου αφαιρέθηκαν φιάλες συνολικής αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.
Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η κλοπή πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, σε αποθηκευτικό χώρο της εταιρείας, την ώρα που προετοιμαζόταν μεγάλη αποστολή κρασιών για πελάτες του εξωτερικού.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι στην κλοπή συμμετείχαν τουλάχιστον 7 άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους. Οι δράστες κατάφεραν να απενεργοποιήσουν το σύστημα συναγερμού και τις κάμερες ασφαλείας, ενώ στη συνέχεια χρησιμοποίησαν κλαρκ της ίδιας της εταιρείας για να μεταφέρουν τα κιβώτια σε δύο μεγάλα φορτηγά.
Ανάμεσα στα κρασιά που εκλάπησαν βρίσκονται ορισμένες από τις ακριβότερες ετικέτες της οινοποιίας, όπως τα Tignanello, Solaia και Guado al Tasso, ερυθρά κρασιά της Τοσκάνης με διεθνή αναγνώριση.
Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι η επιλογή των συγκεκριμένων φιαλών δεν ήταν τυχαία, καθώς πρόκειται για κρασιά που πωλούνται συνήθως από 150 έως 500 ευρώ το μπουκάλι. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τον τρόπο εκτέλεσης της κλοπής, δημιουργεί υποψίες ότι οι δράστες διέθεταν εξειδικευμένες γνώσεις για το κρασί, αλλά και εσωτερική πληροφόρηση σχετικά με τη λειτουργία των εγκαταστάσεων.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Marchesi Antinori, Ρέντσο Κοταρέλα, δήλωσε στην Corriere della Sera ότι πρόκειται για πρωτοφανές περιστατικό για τα ιταλικά δεδομένα.
«Μια κλοπή τέτοιου μεγέθους και τέτοιας αξίας δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά στην Ιταλία», ανέφερε. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι οι Αρχές θα καταφέρουν να εντοπίσουν τουλάχιστον μέρος της λείας, αξιοποιώντας το δίκτυο καμερών στους δρόμους της Τοσκάνης.
«Δύο φορτηγά γεμάτα εμπορεύματα δεν μπορούν απλώς να εξαφανιστούν. Οι δρόμοι της Τοσκάνης είναι γεμάτοι κάμερες. Ίσως, με λίγη τύχη, καταφέρουμε να ανακτήσουμε τουλάχιστον μερικά από τα μπουκάλια που μας έκλεψαν», σημείωσε. Μιλώντας στους Financial Times, ο Κοταρέλα αναφέρθηκε και στη δυσκολία διάθεσης μιας τόσο μεγάλης ποσότητας ακριβών κρασιών στη διεθνή αγορά.
«Αυτά τα κρασιά έχουν πολύ μεγάλη αξία και δεν γνωρίζω πώς θα μπορέσουν να τα πουλήσουν όλα σε ολόκληρο τον κόσμο χωρίς να γίνουν αντιληπτοί», δήλωσε.
Παρότι η επιχείρηση των δραστών πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, η κλοπή έγινε αντιληπτή μόλις το πρωί της Δευτέρας, όταν οι εργαζόμενοι επέστρεψαν στις εγκαταστάσεις.
Η κλοπή αποκαλύφθηκε δύο ημέρες αργότερα
Μέχρι στιγμής δεν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις, ενώ οι έρευνες των ιταλικών Aρχών βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Marchesi Antinori αποτελεί μία από τις παλαιότερες και μεγαλύτερες οικογενειακές οινοποιίες της Ιταλίας. Ιδρύθηκε το 1385 και σήμερα εξάγει τα προϊόντα της σε 170 χώρες, με τον κύκλο εργασιών της να ανέρχεται πέρυσι στα 263 εκατομμύρια ευρώ.
Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε σειρά κλοπών κρασιών που έχουν σημειωθεί φέτος στην Ιταλία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται δύο υποθέσεις στην περιοχή του Πιεμόντε, στη βόρεια Ιταλία, όπου αφαιρέθηκαν φιάλες συνολικής αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.
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