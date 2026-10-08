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Πέθανε σε ηλικία 90 ετών η Μάργκαρετ Χάμιλτον, η γυναίκα πίσω από το λογισμικό του Apollo 11
Η πρωτοπόρος της μηχανικής λογισμικού ήταν επικεφαλής της ομάδας που ανέπτυξε τα συστήματα των αποστολών Apollo
Η Χάμιλτον εργαζόταν στο MIT στις αρχές της δεκαετίας του 1960, όταν εντάχθηκε στο πρόγραμμα ανάπτυξης των υπολογιστών πλοήγησης για τις αποστολές Apollo.
We’ve lost an icon. Margaret Hamilton, a computer science pioneer best known for her work at MIT leading development of the flight software for the Apollo missions to the moon, has died at 90. Read about her legacy via MIT News: https://t.co/ODkbdIsoHw pic.twitter.com/M2xauYYUkU— Massachusetts Institute of Technology (MIT) (@MIT) October 7, 2026
Το 1965 έγινε η πρώτη γυναίκα προγραμματίστρια που προσλήφθηκε στο πρόγραμμα Apollo και αργότερα ανέλαβε τη διεύθυνση της ομάδας μηχανικής λογισμικού, περίπου 100 ανθρώπων, που ανέπτυξε το λογισμικό των υπολογιστών του διαστημοπλοίου.
Ήταν επίσης από τους ανθρώπους που συνέβαλαν στην καθιέρωση του όρου «software engineering», επιμένοντας ότι η ανάπτυξη λογισμικού έπρεπε να αντιμετωπίζεται με την ίδια επιστημονική αυστηρότητα όπως και ο σχεδιασμός του hardware.
Το λογισμικό που αποδείχθηκε κρίσιμο στην προσελήνωσηΗ συμβολή της έγινε ιδιαίτερα εμφανής στις 20 Ιουλίου 1969, όταν η σεληνάκατος Eagle του Apollo 11 πλησίαζε τη Σελήνη.
Λίγο πριν από την προσελήνωση, ο υπολογιστής άρχισε να εμφανίζει συναγερμούς εξαιτίας υπερφόρτωσης. Το λογισμικό που είχε αναπτύξει η ομάδα της Χάμιλτον ήταν σχεδιασμένο ώστε να δίνει προτεραιότητα στις κρίσιμες λειτουργίες και να παραμερίζει τις λιγότερο σημαντικές.
Έτσι, το σύστημα συνέχισε να λειτουργεί και το Χιούστον αποφάσισε να μην εγκαταλείψει την προσπάθεια. Το Eagle προσεδαφίστηκε με ασφάλεια στη Θάλασσα της Ηρεμίας.
«Αν ο υπολογιστής δεν είχε αναγνωρίσει το πρόβλημα και δεν είχε αναλάβει διορθωτική δράση, αμφιβάλλω αν το Apollo 11 θα είχε ολοκληρώσει με επιτυχία την προσελήνωση», είχε γράψει η Χάμιλτον το 1971.
Οι υπολογιστές του Apollo διέθεταν μόλις 72 kilobytes μνήμης, γεγονός που καθιστούσε ακόμη πιο απαιτητική την ανάπτυξη αξιόπιστου λογισμικού για τις αποστολές.
Από το Apollo στο Skylab και τα διαστημικά λεωφορείαΗ Χάμιλτον εργάστηκε και στις έξι επανδρωμένες αποστολές που προσεδαφίστηκαν στη Σελήνη από το 1969 έως το 1972.
Το 1976 αποχώρησε από το MIT και ίδρυσε τη Higher Order Software, ενώ αργότερα δημιούργησε τη Hamilton Technologies.
Το 2016 ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα της απένειμε το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας, επισημαίνοντας ότι η δουλειά της είχε θέσει τις βάσεις για τον σύγχρονο σχεδιασμό εξαιρετικά αξιόπιστου λογισμικού.
On November 22, 2016, President Barack Obama awards medal to Margaret Hamilton to recognise role in sending humankind into space.— The Knowledge Bank (@xKnowledgeBANK) June 2, 2026
President Obama said Mrs Hamilton "symbolises that generation of unsung women who helped send humankind into space". https://t.co/cqFRj3Dnhq pic.twitter.com/QafteaLKWG
Η διαδρομή τηςΗ Μάργκαρετ Ελέιν Χίφιλντ γεννήθηκε στις 17 Αυγούστου 1936 στην Ιντιάνα και σπούδασε Μαθηματικά στο Earlham College.
Ξεκίνησε την καριέρα της στο MIT το 1959, εργαζόμενη αρχικά σε λογισμικό πρόγνωσης καιρού δίπλα στον Έντουαρντ Λόρεντζ, έναν από τους θεμελιωτές της θεωρίας του χάους.
Στη συνέχεια συμμετείχε στο πρόγραμμα SAGE της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, για τον εντοπισμό εχθρικών αεροσκαφών. Η δουλειά της εκεί άνοιξε τον δρόμο για την ένταξή της στο πρόγραμμα Apollo.
Η εμβληματική φωτογραφία της δίπλα σε μια στοίβα εκτυπωμένου κώδικα σχεδόν στο ύψος της έγινε δεκαετίες αργότερα σύμβολο της συμβολής των προγραμματιστών στην κατάκτηση της Σελήνης.
Join us in wishing a happy 90th birthday to Margaret Hamilton!— NASA History Office (@NASAhistory) August 17, 2026
As the leader of the MIT software development team that created the Apollo spacecraft's guidance software, her work was invaluable to the success of the Apollo 11 Moon landing.
📸 Hamilton and Apollo code, 1969.… pic.twitter.com/nSxvhTbDBq
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