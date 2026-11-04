New York Times: Μεγάλη νίκη των Δημοκρατικών δείχνει η βελόνα, πάνω από 95% πιθανότητες να πάρουν Βουλή και Γερουσία

Στη Βουλή των Αντιπροσώπων, οιπροηγούνται ή έχουν ήδη επικρατήσει σε 245 εκλογικές περιφέρειες, έναντι 229 σε προηγούμενη ενημέρωση του μοντέλου.Για την εξασφάλιση τηςαπαιτούνται 218 έδρες, ενώ η «βελόνα» εκτιμά ότι οι πιθανότητες των Δημοκρατικών να ανακτήσουν τον έλεγχο του σώματος ξεπερνούν το 95%.Εάν οι μέχρι στιγμής προβλέψεις, στις οποίες συγκλίνουν και άλλα μεγάλα αμερικανικά μέσα επιβεβαιωθούν και οι Δημοκρατικοί αποκτήσουν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων, οθα βρεθεί αντιμέτωπος με ένα Κογκρέσο ελεγχόμενο από τους Δημοκρατικούς κατά τα δύο τελευταία χρόνια της θητείας του, με σημαντικούς περιορισμούς στις νομοθετικές του πρωτοβουλίες και μεγαλύτερο κοινοβουλευτικό έλεγχο της κυβέρνησής του.Σημειώνεται εκ νέου ότι η «βελόνα» των New York Times συνδυάζει αποτελέσματα με δημοσκοπικά δεδομένα και εκτιμήσεις. Τα ποσοστά της αποτελούν προβλέψεις σε πραγματικό χρόνο και όχι οριστικά εκλογικά αποτελέσματα.