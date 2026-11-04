Τραμπ μετά την εκλογική ήττα: Από τη μία μιλά για συνεργασία με τους Δημοκρατικούς, από την άλλη απειλεί με βέτο
Τραμπ μετά την εκλογική ήττα: Από τη μία μιλά για συνεργασία με τους Δημοκρατικούς, από την άλλη απειλεί με βέτο
O Αμερικανός πρόεδρος αναγνωρίζει την επιτυχία των Δημοκρατικών αλλά αποποιείται τις ευθύνες, επιτίθεται στο Fox News και προειδοποιεί το Κογκρέσο
Την έκπληξή του για τη βαριά ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναγνωρίζοντας ότι οι Δημοκρατικοί «έκαναν καλή δουλειά».
Σε τηλεφωνική παρέμβασή του στο Fox News και συνομιλώντας με τον παρουσιαστή Μπρετ Μπάιερ, ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι υπήρχε ένα ιδιαίτερο «κλίμα στην ατμόσφαιρα», δηλώνοντας αιφνιδιασμένος από το εκλογικό αποτέλεσμα. «Είχαμε τεράστιες προεκλογικές συγκεντρώσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Είμαι λίγο έκπληκτος».
Υιοθετώντας πιο διαλλακτικό τόνο, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι υπάρχουν «πάρα πολλά ζητήματα» στα οποία θα μπορούσε να συνεργαστεί με τους Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να προχωρήσει σε αλλαγές στο υπουργικό του συμβούλιο ως αποτέλεσμα της εκλογικής ήττας των Ρεπουμπλικανών.
Με διαδοχικές αναρτήσεις στο Truth Social σχολίασε ο Ντόναλντ Τραμπ τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών, εξαπολύοντας πυρά τόσο κατά Ρεπουμπλικανών υποψηφίων όσο και κατά του Fox News. «Θα γίνω πολιτικός σχολιαστής, τόσο για τους καλούς όσο και για τους κακούς λόγους που αυτοί οι υποψήφιοι κέρδισαν ή έχασαν!», έγραψε αρχικά, στρέφοντας στη συνέχεια τα βέλη του κατά του κυβερνήτη του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ. «Αν ο Γκρεγκ Άμποτ δεν είχε μετατραπεί σε RINO τους τελευταίους έξι μήνες της πολιτικής του ζωής, δεν θα είχε χάσει», ανέφερε, χρησιμοποιώντας τον χαρακτηρισμό «Ρεπουμπλικανός μόνο κατ' όνομα».
Παράλληλα, δημοσίευσε εικόνα με ένα κόκκινο καπέλο που έγραφε «VETO», αφήνοντας να εννοηθεί ότι προτίθεται να αξιοποιήσει το προεδρικό δικαίωμα αρνησικυρίας απέναντι σε νομοσχέδια του νέου, ελεγχόμενου από τους Δημοκρατικούς Κογκρέσου.
Ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε και στο Fox News, διερωτώμενος γιατί φιλοξενεί στο πάνελ του τον πρώην Δημοκρατικό δήμαρχο της Νέας Υόρκης Μπιλ ντε Μπλάζιο. «Το Fox News φέρει ευθύνη για αυτές τις ήττες, επειδή προβάλλει συνεχώς και συστηματικά την αντιπολίτευση των Δημοκρατικών, και ακόμη χειρότερα», υποστήριξε.
Μερικές ώρες νωρίτερα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι «αποδέχεται» το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών του μέσου της δεύτερης θητείας του στην προεδρία, αλλά αποποιήθηκε την ευθύνη. «Είμαι απολύτως διατεθειμένος να αποδεχθώ αυτά τα αποτελέσματα», είπε στη New York Times. «Θα εργαστούμε μαζί με τους δημοκρατικούς. Αδημονούμε, ξέρετε, να συνεργαστούμε μαζί τους. Πιθανόν θα βρούμε πεδίο συνεννόησης», πρόσθεσε.
Σε τηλεφωνική παρέμβασή του στο Fox News και συνομιλώντας με τον παρουσιαστή Μπρετ Μπάιερ, ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι υπήρχε ένα ιδιαίτερο «κλίμα στην ατμόσφαιρα», δηλώνοντας αιφνιδιασμένος από το εκλογικό αποτέλεσμα. «Είχαμε τεράστιες προεκλογικές συγκεντρώσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Είμαι λίγο έκπληκτος».
Υιοθετώντας πιο διαλλακτικό τόνο, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι υπάρχουν «πάρα πολλά ζητήματα» στα οποία θα μπορούσε να συνεργαστεί με τους Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να προχωρήσει σε αλλαγές στο υπουργικό του συμβούλιο ως αποτέλεσμα της εκλογικής ήττας των Ρεπουμπλικανών.
Από τη μία συνεργασία, από την άλλη... βέτο
Με διαδοχικές αναρτήσεις στο Truth Social σχολίασε ο Ντόναλντ Τραμπ τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών, εξαπολύοντας πυρά τόσο κατά Ρεπουμπλικανών υποψηφίων όσο και κατά του Fox News. «Θα γίνω πολιτικός σχολιαστής, τόσο για τους καλούς όσο και για τους κακούς λόγους που αυτοί οι υποψήφιοι κέρδισαν ή έχασαν!», έγραψε αρχικά, στρέφοντας στη συνέχεια τα βέλη του κατά του κυβερνήτη του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ. «Αν ο Γκρεγκ Άμποτ δεν είχε μετατραπεί σε RINO τους τελευταίους έξι μήνες της πολιτικής του ζωής, δεν θα είχε χάσει», ανέφερε, χρησιμοποιώντας τον χαρακτηρισμό «Ρεπουμπλικανός μόνο κατ' όνομα».
Παράλληλα, δημοσίευσε εικόνα με ένα κόκκινο καπέλο που έγραφε «VETO», αφήνοντας να εννοηθεί ότι προτίθεται να αξιοποιήσει το προεδρικό δικαίωμα αρνησικυρίας απέναντι σε νομοσχέδια του νέου, ελεγχόμενου από τους Δημοκρατικούς Κογκρέσου.
Ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε και στο Fox News, διερωτώμενος γιατί φιλοξενεί στο πάνελ του τον πρώην Δημοκρατικό δήμαρχο της Νέας Υόρκης Μπιλ ντε Μπλάζιο. «Το Fox News φέρει ευθύνη για αυτές τις ήττες, επειδή προβάλλει συνεχώς και συστηματικά την αντιπολίτευση των Δημοκρατικών, και ακόμη χειρότερα», υποστήριξε.
Μερικές ώρες νωρίτερα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι «αποδέχεται» το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών του μέσου της δεύτερης θητείας του στην προεδρία, αλλά αποποιήθηκε την ευθύνη. «Είμαι απολύτως διατεθειμένος να αποδεχθώ αυτά τα αποτελέσματα», είπε στη New York Times. «Θα εργαστούμε μαζί με τους δημοκρατικούς. Αδημονούμε, ξέρετε, να συνεργαστούμε μαζί τους. Πιθανόν θα βρούμε πεδίο συνεννόησης», πρόσθεσε.
Μπροστά στο εύρος των κερδών της αντιπολίτευσης, που αποσπούν τον πλήρη έλεγχο του Κογκρέσου - τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας - ο αρχηγός του κράτους δεν φάνηκε διατεθειμένος να αμφισβητήσει την ετυμηγορία της κάλπης. Πάντως ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος δεν μοιάζει επ’ ουδενί διατεθειμένος να παραδεχθεί πως υπέστη προσωπική ήττα χθες, παρότι η πλειοψηφία των Αμερικανών είναι προφανές πως κατέθεσε ψήφο τιμωρίας για τα πεπραγμένα του, ειδικά για τον πόλεμο στο Ιράν και την αύξηση του κόστους ζωής, ιδιαίτερα των τιμών των καυσίμων, που προκάλεσε. «Εγώ δεν ήμουν στο ψηφοδέλτιο» και «αν ήμουν θα είχαμε κερδίσει θριαμβευτικά!», ανέφερε, πληκτρολογώντας την τελευταία λέξη με κεφαλαία, όπως συνηθίζει, ο μεγιστάνας μέσω Truth Social.
Η κακή διάθεση του πρόεδρου Τραμπ είχε φανεί πολλές ώρες προτού αρχίσει να παίρνει μορφή η ετυμηγορία της κάλπης. Μέσα σε λίγη ώρα, ο 80άρης μεγιστάνας έστειλε μέσω Truth Social τρία μηνύματα στα οποία εξαπέλυε επίθεση εναντίον του Fox News, του τηλεοπτικού δικτύου που προτιμά η αμερικανική δεξιά, διατεινόμενος πως προσπαθούσε να τον βλάψει εσκεμμένα.
Στο ένα από τα μηνύματά του, χαρακτήρισε πολιτική αναλύτρια παρούσα στο πλατό «χαζή σαν κοτρόνα»· σε δεύτερο επέκρινε δημοσκοπήσεις του δικτύου, βλέποντας στις ερωτήσεις «πλήγματα» εναντίον του ιδίου προσωπικά, καθώς οι έρευνες αντανακλούσαν τη δυσαρέσκεια των Αμερικανών για τα πεπραγμένα του. «Είναι εναντίον μου», κατήγγειλε σε τρίτη ανάρτηση, βρίσκοντας πως η τηλεθέαση του Fox News πέφτει εξαιτίας αυτού.
Επειτα από την επικράτηση των Δημοκρατικών στις εκλογές, μπορεί να θεωρείται βέβαιο ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα βρεθεί αντιμέτωπος με έρευνες της Βουλής των Αντιπροσώπων. Και καθώς χάθηκε επίσης ο έλεγχος της Γερουσίας, χάνει τη δυνατότητα να προχωρά σε διορισμούς, ιδίως αν χηρέψει κάποια από τις εννιά θέσεις στο ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο, τα μέλη του οποίου υπηρετούν ουσιαστικά ισοβίως.
Ο πρόεδρος Τραμπ είχε ήδη διαμηνύσει πριν από μερικές μέρες πως θα ασκεί το δικαίωμα βέτο που διαθέτει διά πάσα νόσο και γενικότερα θα αψηφά το Κογκρέσο αν ανακτήσουν τον έλεγχό του οι δημοκρατικοί. Διατηρεί εξάλλου μεγάλα περιθώρια δράσης σε διπλωματικό και επίσης σε στρατιωτικό επίπεδο ακόμη και τώρα που επιβεβαιώθηκε το αναμενόμενο «μπλε κύμα» (πρόκειται για το χρώμα της παράταξης της αντιπολίτευσης).
Την ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών στην Ουάσιγκτον σηματοδοτούν τα αποτελέσματα των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών, με τους Δημοκρατικούς να εξασφαλίζουν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων, τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου.
Οι εκλογικές τους επιτυχίες, ακόμη και σε παραδοσιακά προπύργια των Ρεπουμπλικάνων, συνιστούν σοβαρό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ οι πρώτες μετεκλογικές αναλύσεις καταγράφουν σημαντικές απώλειες στην ευρύτερη συμμαχία ψηφοφόρων που του επέτρεψε να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο το 2024.
Το ABC News εκτιμά ότι οι Δημοκρατικοί αποκτούν τουλάχιστον 51 έδρες στη Γερουσία, ανατρέποντας την πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων, οι οποίοι ξεκίνησαν την εκλογική αναμέτρηση με 53 έδρες. Παράλληλα, μεγάλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης εκτιμούν ότι οι Δημοκρατικοί κατακτούν την πλειοψηφία και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου χρειάζονταν καθαρό κέρδος μόλις τριών εδρών.
Η έκταση των ανατροπών στη Γερουσία ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες των Δημοκρατικών, καθώς το κόμμα κατάφερε να διεκδικήσει και να κερδίσει έδρες σε πολιτείες όπου ο Τραμπ είχε επικρατήσει με μεγάλη διαφορά στις προεδρικές εκλογές του 2024.
Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι το Τέξας, όπου ο Δημοκρατικός Τζέιμς Ταλαρίκο επικράτησε του Ρεπουμπλικάνου Κεν Πάξτον, τον οποίο είχε υποστηρίξει προσωπικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Πρόκειται για την πρώτη νίκη Δημοκρατικού σε εκλογές για τη Γερουσία στην πολιτεία από το 1988, σε μια περιοχή όπου ο Τραμπ είχε επικρατήσει με διαφορά περίπου 14 ποσοστιαίων μονάδων πριν από δύο χρόνια.
Ανάλογη έκπληξη σημειώθηκε στη Νότια Καρολίνα, όπου η Δημοκρατική 'Ανι 'Αντριους κέρδισε την αναμέτρηση απέναντι στη Ρεπουμπλικανή Ντάρλαϊν Γκράχαμ. Στη Βόρεια Καρολίνα, ο πρώην κυβερνήτης Ρόι Κούπερ επικράτησε του Μάικλ Γουάτλι, πρώην προέδρου της Εθνικής Επιτροπής των Ρεπουμπλικανών, ο οποίος επίσης είχε την υποστήριξη του Τραμπ.
Στις σημαντικές ανατροπές προστέθηκε και το Οχάιο, όπου ο πρώην γερουσιαστής Σέροντ Μπράουν επικράτησε του Ρεπουμπλικάνου Τζον Χάστεντ, παρά την προσωπική κινητοποίηση του Αμερικανού προέδρου υπέρ του τελευταίου. Οι Δημοκρατικοί διατήρησαν επίσης κρίσιμες έδρες στην Τζόρτζια και στο Νιου Χάμσαϊρ, με την επανεκλογή του Τζον Όσοφ και τη νίκη του Κρις Πάπας, αντίστοιχα.
«Εναντίον μου»
Η κακή διάθεση του πρόεδρου Τραμπ είχε φανεί πολλές ώρες προτού αρχίσει να παίρνει μορφή η ετυμηγορία της κάλπης. Μέσα σε λίγη ώρα, ο 80άρης μεγιστάνας έστειλε μέσω Truth Social τρία μηνύματα στα οποία εξαπέλυε επίθεση εναντίον του Fox News, του τηλεοπτικού δικτύου που προτιμά η αμερικανική δεξιά, διατεινόμενος πως προσπαθούσε να τον βλάψει εσκεμμένα.
Στο ένα από τα μηνύματά του, χαρακτήρισε πολιτική αναλύτρια παρούσα στο πλατό «χαζή σαν κοτρόνα»· σε δεύτερο επέκρινε δημοσκοπήσεις του δικτύου, βλέποντας στις ερωτήσεις «πλήγματα» εναντίον του ιδίου προσωπικά, καθώς οι έρευνες αντανακλούσαν τη δυσαρέσκεια των Αμερικανών για τα πεπραγμένα του. «Είναι εναντίον μου», κατήγγειλε σε τρίτη ανάρτηση, βρίσκοντας πως η τηλεθέαση του Fox News πέφτει εξαιτίας αυτού.
Επειτα από την επικράτηση των Δημοκρατικών στις εκλογές, μπορεί να θεωρείται βέβαιο ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα βρεθεί αντιμέτωπος με έρευνες της Βουλής των Αντιπροσώπων. Και καθώς χάθηκε επίσης ο έλεγχος της Γερουσίας, χάνει τη δυνατότητα να προχωρά σε διορισμούς, ιδίως αν χηρέψει κάποια από τις εννιά θέσεις στο ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο, τα μέλη του οποίου υπηρετούν ουσιαστικά ισοβίως.
Ο πρόεδρος Τραμπ είχε ήδη διαμηνύσει πριν από μερικές μέρες πως θα ασκεί το δικαίωμα βέτο που διαθέτει διά πάσα νόσο και γενικότερα θα αψηφά το Κογκρέσο αν ανακτήσουν τον έλεγχό του οι δημοκρατικοί. Διατηρεί εξάλλου μεγάλα περιθώρια δράσης σε διπλωματικό και επίσης σε στρατιωτικό επίπεδο ακόμη και τώρα που επιβεβαιώθηκε το αναμενόμενο «μπλε κύμα» (πρόκειται για το χρώμα της παράταξης της αντιπολίτευσης).
Oι ανατροπές στο Κογκρέσο που αιφνιδίασαν τον Αμερικανό πρόεδρο
Την ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών στην Ουάσιγκτον σηματοδοτούν τα αποτελέσματα των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών, με τους Δημοκρατικούς να εξασφαλίζουν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων, τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου.
Οι εκλογικές τους επιτυχίες, ακόμη και σε παραδοσιακά προπύργια των Ρεπουμπλικάνων, συνιστούν σοβαρό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ οι πρώτες μετεκλογικές αναλύσεις καταγράφουν σημαντικές απώλειες στην ευρύτερη συμμαχία ψηφοφόρων που του επέτρεψε να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο το 2024.
Το ABC News εκτιμά ότι οι Δημοκρατικοί αποκτούν τουλάχιστον 51 έδρες στη Γερουσία, ανατρέποντας την πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων, οι οποίοι ξεκίνησαν την εκλογική αναμέτρηση με 53 έδρες. Παράλληλα, μεγάλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης εκτιμούν ότι οι Δημοκρατικοί κατακτούν την πλειοψηφία και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου χρειάζονταν καθαρό κέρδος μόλις τριών εδρών.
Η έκταση των ανατροπών στη Γερουσία ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες των Δημοκρατικών, καθώς το κόμμα κατάφερε να διεκδικήσει και να κερδίσει έδρες σε πολιτείες όπου ο Τραμπ είχε επικρατήσει με μεγάλη διαφορά στις προεδρικές εκλογές του 2024.
Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι το Τέξας, όπου ο Δημοκρατικός Τζέιμς Ταλαρίκο επικράτησε του Ρεπουμπλικάνου Κεν Πάξτον, τον οποίο είχε υποστηρίξει προσωπικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Πρόκειται για την πρώτη νίκη Δημοκρατικού σε εκλογές για τη Γερουσία στην πολιτεία από το 1988, σε μια περιοχή όπου ο Τραμπ είχε επικρατήσει με διαφορά περίπου 14 ποσοστιαίων μονάδων πριν από δύο χρόνια.
Ανάλογη έκπληξη σημειώθηκε στη Νότια Καρολίνα, όπου η Δημοκρατική 'Ανι 'Αντριους κέρδισε την αναμέτρηση απέναντι στη Ρεπουμπλικανή Ντάρλαϊν Γκράχαμ. Στη Βόρεια Καρολίνα, ο πρώην κυβερνήτης Ρόι Κούπερ επικράτησε του Μάικλ Γουάτλι, πρώην προέδρου της Εθνικής Επιτροπής των Ρεπουμπλικανών, ο οποίος επίσης είχε την υποστήριξη του Τραμπ.
Στις σημαντικές ανατροπές προστέθηκε και το Οχάιο, όπου ο πρώην γερουσιαστής Σέροντ Μπράουν επικράτησε του Ρεπουμπλικάνου Τζον Χάστεντ, παρά την προσωπική κινητοποίηση του Αμερικανού προέδρου υπέρ του τελευταίου. Οι Δημοκρατικοί διατήρησαν επίσης κρίσιμες έδρες στην Τζόρτζια και στο Νιου Χάμσαϊρ, με την επανεκλογή του Τζον Όσοφ και τη νίκη του Κρις Πάπας, αντίστοιχα.
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