Ιστορική ανατροπή στο Τέξας: Η υποψήφια των Δημοκρατικών Τζίνα Ινοχόσα εξελέγη κυβερνήτης
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Ιστορική ανατροπή στο Τέξας: Η υποψήφια των Δημοκρατικών Τζίνα Ινοχόσα εξελέγη κυβερνήτης


Είναι η πρώτη ισπανόφωνη γυναίκα που εκλέγεται κυβερνήτης της Πολιτείας – Έβαλε τέλος σε περισσότερα από 30 χρόνια

Ιστορική ανατροπή στο Τέξας: Η υποψήφια των Δημοκρατικών Τζίνα Ινοχόσα εξελέγη κυβερνήτης
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Μία ιστορική εκλογική ανατροπή πέτυχε στο Τέξας η Δημοκρατική υποψήφια Τζίνα Ινοχόσα, που επικράτησε του Ρεπουμπλικανού κυβερνήτη Γκρεγκ Άμποτ, που διεκδικούσε μια τέταρτη θητεία – ρεκόρ.

Η Ινοχόσα έβαλε τέλος σε πάνω από 30 χρόνια νίκης των Ρεπουμπλικανών, ενώ η ίδια έγινε η πρώτη ισπανόφωνη γυναίκα που εκλέγεται κυβερνήτης της πολιτείας.

Η νίκη της μάλιστα έγινε απέναντι σε έναν ισχυρό και οικονομικά πανίσχυρο αντίπαλο, που μέχρι πρότινος θεωρούνταν αήττητος.

Παρότι το ενδιαφέρον και το μεγαλύτερο μέρος της προεκλογικής χρηματοδότησης είχαν στραφεί στη σκληρή μάχη για τη Γερουσία, η Ινοχόσα άρχισε να αποκτά δυναμική τους τελευταίους μήνες, καθώς οι δημοσκοπήσεις κατέγραφαν μεταστροφή υπέρ της.

Στη διάρκεια της δεκαετούς διακυβέρνησής του, ο Άμποτ είχε εξελιχθεί σε έναν από τους ισχυρότερους κυβερνήτες στην ιστορία του Τέξας, ενώ ενίσχυσε την επιρροή του μέσω εκτελεστικών διαταγμάτων και σημαντικών διορισμών. Αξιοποίησε επίσης την εμπειρία και τις διασυνδέσεις που απέκτησε ως γενικός εισαγγελέας και δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου της πολιτείας.

Ποια είναι η Ινοχόσα

Η Ινοχόσα μέχρι στιγμής δεν είχε διεκδικήσει αξίωμα στο παρελθόν σε πολιτειακό επίπεδο. Δικηγόρος με ειδίκευση στα πολιτικά και εργασιακά δικαιώματα, η νέα κυβερνήτης υπηρέτησε σχεδόν μία δεκαετία στο πολιτειακό Κοινοβούλιο, εκπροσωπώντας μια παραδοσιακά Δημοκρατική περιφέρεια του Όστιν.

Η υποψηφιότητά της προέκυψε όταν κανένας άλλος Δημοκρατικός δεν εμφανίστηκε πρόθυμος να αντιμετωπίσει τον Άμποτ, στο πλαίσιο της προσπάθειας του κόμματος να έχει εκπροσώπηση σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Τελικά, το δυσμενές πολιτικό κλίμα για τους Ρεπουμπλικανούς σε εθνικό επίπεδο αποδείχθηκε καθοριστικό για την ενίσχυσή της.

Όπως συνέβη και σε άλλες αμφίρροπες αναμετρήσεις, η μάχη για το Τέξας επικεντρώθηκε στο κόστος ζωής και στις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά.

Ο Άμποτ επιχείρησε να πλήξει την αντίπαλό του προβάλλοντας τις φιλελεύθερες πολιτικές της θέσεις, ενώ αυτή τον επέκρινε για τη στήριξή του στη ραγδαία εξάπλωση των data centers.

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Ως η πρώτη Δημοκρατική κυβερνήτης του Τέξας μετά την Αν Ρίτσαρντς, που αποχώρησε το 1995, η Ινοχόσα αναλαμβάνει να κυβερνήσει μια πολιτεία της οποίας οι θεσμοί έχουν διαμορφωθεί από δεκαετίες ρεπουμπλικανικής κυριαρχίας.
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