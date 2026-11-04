Γκαλερί Αργώ: Φιλοξενεί την έκθεση του Σπύρου Διβάρη «Ενδιάμεσοι Κόσμοι»
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Γκαλερί Αργώ Σπύρος Διβάρης Έκθεση ζωγραφικής

Γκαλερί Αργώ: Φιλοξενεί την έκθεση του Σπύρου Διβάρη «Ενδιάμεσοι Κόσμοι»

Η  ζωγραφική του αναπτύσσεται ως ένα συνεχές παιχνίδι ανάμεσα στον άνθρωπο, τον χώρο και τη φύση

Γκαλερί Αργώ: Φιλοξενεί την έκθεση του Σπύρου Διβάρη «Ενδιάμεσοι Κόσμοι»
Mια σειρά έργων ζωγραφικής με ακρυλικά, φιλοτεχνημένων με ποικίλες τεχνικές, που αποτυπώνουν μια συνομιλία του ανθρώπου, με τον χώρο και τη φύση, περιλαμβάνει η πρώτη ατομική έκθεση του Σπύρο Διβάρη με τίτλο «Ενδιάμεσοι Κόσμοι» που θα φιλοξενείται έως τις 21 Νοεμβρίου, στη γκαλερί Αργώ.
Γκαλερί Αργώ: Φιλοξενεί την έκθεση του Σπύρου Διβάρη «Ενδιάμεσοι Κόσμοι»

«Με υπόβαθρο την Αρχιτεκτονική, έμαθα να παρατηρώ τον χώρο, τις μορφές και τις ισορροπίες τους. Ζωγραφίζοντας, συνομιλώ με τον εαυτό μου και προσπαθώ να δώσω εικόνα και σχήμα σε όσα φαντάζομαι και αγγίζουν την ευαισθησία μου. Οι μορφές και τα χρώματα γίνονται ο τρόπος να πλησιάσω αυτές τις εσωτερικές εικόνες και να τις μοιραστώ.
Κάθε έργο κρατά κάτι από αυτή τη συνομιλία: μια μνήμη, μια σκέψη, μια στιγμή σιωπής, μια αίσθηση…» σημειώνει ο καλλιτέχνης και προσθέτει: «Οι φιγούρες που εμφανίζονται στις συνθέσεις μου μοιάζουν συχνά με ψυχές, παρουσίες που κατοικούν για λίγο στον χώρο του πίνακα. Πολλές φορές, ένα έργο με απασχολεί για μήνες. Επιστρέφω σε αυτό, μετακινώ τα χρώματα και μεταβάλλω την ένταση, ακολουθώντας και τη διάθεσή μου. Έτσι, ο πίνακας κρατά κάτι από την εσωτερική μου συνομιλία με τις μορφές και τις ψυχές που φαντάστηκα, με την επιθυμία ο θεατής να συναντήσει σε αυτές κάτι δικό του, μια αίσθηση, μια ανάμνηση ή μια σιωπηλή παρουσία.
Γκαλερί Αργώ: Φιλοξενεί την έκθεση του Σπύρου Διβάρη «Ενδιάμεσοι Κόσμοι»

Οι μορφές και οι ψυχές συνδέονται με την εσωτερικότητα και τη σιωπή. Οι κήποι, τα δέντρα, η θάλασσα και ο ουρανός γίνονται η φωτεινή ανάσα που προσφέρει τη χρωματική και συναισθηματική αντίστιξη. Τα ζωγραφικά μου σπίτια και παράθυρα αποδίδουν την αίσθηση μιας πόλης που μοιάζει να προσπαθεί να διαταράξει τη σιωπή και τη μνήμη, χωρίς όμως να τα καταφέρνει.»
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Γκαλερί Αργώ: Φιλοξενεί την έκθεση του Σπύρου Διβάρη «Ενδιάμεσοι Κόσμοι»

Η επιμελήτρια της έκθεσης, Αλέξια Κ. Σερέζη, αναφέρει σχετικά με τη συγκεκριμένη δουλειά: «Η ζωγραφική του Σπύρου Διβάρη αναπτύσσεται ως ένα συνεχές παιχνίδι ανάμεσα στον άνθρωπο, τον χώρο και τη φύση. Αρχιτεκτονικά θραύσματα, διαφανή επίπεδα, κήποι, λουλούδια, θάλασσες και ανθρώπινες μορφές συνθέτουν έναν κόσμο πολυεπίπεδο, όπου το πραγματικό συναντά το ονειρικό. Οι μορφές μοιάζουν να κατοικούν σε μικρές σκηνές μνήμης, ενώ η γεωμετρία και το χρώμα οργανώνουν έναν χώρο που άλλοτε θυμίζει πόλη και άλλοτε εσωτερικό τοπίο.
Μέσα από αυτή τη συνύπαρξη, ο καλλιτέχνης δημιουργεί «ενδιάμεσους κόσμους», όπου φύση, άνθρωπος και αρχιτεκτονική βρίσκουν μια νέα, ποιητική ισορροπία.»
Γκαλερί Αργώ: Φιλοξενεί την έκθεση του Σπύρου Διβάρη «Ενδιάμεσοι Κόσμοι»

Ο Σπύρος Διβάρης γεννήθηκε στην Αθήνα και κατάγεται από την Κεφαλλονιά. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στη Φλωρεντία και εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες δραστηριοποιείται στην αρχιτεκτονική και τον σχεδιασμό. Έχει αναλάβει έργα σε όλη την Ελλάδα και έχει συνεργαστεί με αρχιτεκτονικά γραφεία στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Η ζωγραφική τον συνοδεύει από τα παιδικά του χρόνια, παράλληλα με την αρχιτεκτονική και την επαγγελματική του διαδρομή. Η περίοδος της πανδημίας σηματοδότησε τη νέα φάση στη δουλειά του. Η παύση της καθημερινότητας, ο περισσότερος χρόνος και η αναπόφευκτη εσωστρέφεια εκείνης της περιόδου τού έδωσαν το έναυσμα να τολμήσει τα μεγάλα τελάρα και να δώσει περισσότερο χώρο στη ζωγραφική του. Η αρχιτεκτονική του παιδεία είναι εμφανής και στη ζωγραφική του, στον τρόπο που οργανώνει τον χώρο και χτίζει τις συνθέσεις του. Δουλεύει κυρίως με ακρυλικά, αξιοποιώντας παράλληλα διαφορετικά υλικά και τεχνικές. Έργα του μέχρι σήμερα βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές.

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