Γκαλερί Αργώ: Φιλοξενεί την έκθεση του Σπύρου Διβάρη «Ενδιάμεσοι Κόσμοι»

Ο Σπύρος Διβάρης γεννήθηκε στην Αθήνα και κατάγεται από την Κεφαλλονιά. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στη Φλωρεντία και εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες δραστηριοποιείται στην αρχιτεκτονική και τον σχεδιασμό. Έχει αναλάβει έργα σε όλη την Ελλάδα και έχει συνεργαστεί με αρχιτεκτονικά γραφεία στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Η ζωγραφική τον συνοδεύει από τα παιδικά του χρόνια, παράλληλα με την αρχιτεκτονική και την επαγγελματική του διαδρομή. Η περίοδος της πανδημίας σηματοδότησε τη νέα φάση στη δουλειά του. Η παύση της καθημερινότητας, ο περισσότερος χρόνος και η αναπόφευκτη εσωστρέφεια εκείνης της περιόδου τού έδωσαν το έναυσμα να τολμήσει τα μεγάλα τελάρα και να δώσει περισσότερο χώρο στη ζωγραφική του. Η αρχιτεκτονική του παιδεία είναι εμφανής και στη ζωγραφική του, στον τρόπο που οργανώνει τον χώρο και χτίζει τις συνθέσεις του. Δουλεύει κυρίως με ακρυλικά, αξιοποιώντας παράλληλα διαφορετικά υλικά και τεχνικές. Έργα του μέχρι σήμερα βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές.