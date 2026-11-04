Η ανατροπή του αιώνα στο Κάνσας: Ένας πάστορας έβαλε τέλος σε 94 χρόνια κυριαρχίας των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία

Ο 62χρονος Άνταμ Χάμιλτον νίκησε τον Ρεπουμπλικανό Ρότζερ Μάρσαλ, ανατρέποντας μια πολιτική παράδοση δεκαετιών

Άνταμ Χάμιλτον επικράτησε του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Ρότζερ Μάρσαλ, χαρίζοντας στους Δημοκρατικούς την πρώτη τους νίκη σε εκλογές για τη Γερουσία στην πολιτεία εδώ και 94 χρόνια.



Με καταμετρημένο το 93% των ψήφων, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, ο Χάμιλτον συγκέντρωνε το 53%, έναντι 44,8% του Μάρσαλ.







Το Κάνσας αναδείχθηκε απροσδόκητα σε μία από τις πολιτείες όπου οι



Ο Ρεπουμπλικανός Ρότζερ Μάρσαλ, 66 ετών, εκπροσωπούσε το Κάνσας στη Γερουσία από το 2021. Προηγουμένως είχε υπηρετήσει δύο θητείες στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ωστόσο, η επαγγελματική του δραστηριότητα ως μαιευτήρα βρέθηκε στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας, μετά από δημοσίευμα των New York Times σύμφωνα με το οποίο είχε κινηθεί δικαστικά εναντίον εκατοντάδων ασθενών του για ανεξόφλητους ιατρικούς λογαριασμούς. Μάλιστα, δεκάδες από αυτούς είχαν συλληφθεί επειδή δεν εμφανίστηκαν στις προγραμματισμένες δικαστικές διαδικασίες.







Ποιος είναι ο πάστορας που έγραψε ιστορία

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Στις προεδρικές εκλογές του 2024, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επικρατήσει στο Κάνσας με διαφορά 16 ποσοστιαίων μονάδων. Ωστόσο, τα προβλήματα που αντιμετώπισε ο Μάρσαλ, ιδιαίτερα οι αποκαλύψεις για τις δικαστικές διεκδικήσεις οφειλών από ασθενείς του, σε συνδυασμό με την προσπάθεια του Χάμιλτον να προσελκύσει ψηφοφόρους και από τα δύο κόμματα, συνέβαλαν στη μετατροπή της αναμέτρησης σε αμφίρροπη μάχη.



Ο Τραμπ πραγματοποίησε προεκλογική συγκέντρωση στο Κάνσας στα τέλη Οκτωβρίου, επιδιώκοντας να κινητοποιήσει τη βάση των Ρεπουμπλικανών υπέρ του Μάρσαλ.



Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του, ο Χάμιλτον υποσχέθηκε στους ψηφοφόρους ότι θα ήταν περισσότερο προσιτός και διαθέσιμος για επικοινωνία μαζί τους σε σύγκριση με τον Μάρσαλ.



Μια ιστορική πολιτική ανατροπή σημειώθηκε στο Κάνσας , όπου οεπικράτησε του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή, χαρίζοντας στους Δημοκρατικούς την πρώτη τους νίκη σε εκλογές για τη Γερουσία στην πολιτεία εδώ και 94 χρόνια.Με καταμετρημένο το 93% των ψήφων, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, ο Χάμιλτον συγκέντρωνε το 53%, έναντι 44,8% του Μάρσαλ.Ο 62χρονος μεθοδιστής πάστορας έγινε έτσι ο πρώτος Δημοκρατικός που εκλέγεται στη Γερουσία των ΗΠΑ από το Κάνσας από το 1932, επικρατώντας σε μια αναμέτρηση που εξελίχθηκε την τελευταία στιγμή σε μία από τις σημαντικότερες εκλογικές μάχες των φετινών ενδιάμεσων εκλογών.Το Κάνσας αναδείχθηκε απροσδόκητα σε μία από τις πολιτείες όπου οι Δημοκρατικοί διεκδικούσαν μια κρίσιμη έδρα, στην προσπάθειά τους να ανακτήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας. Το Cook Political Report είχε χαρακτηρίσει την αναμέτρηση αμφίρροπη, επισημαίνοντας ότι η πολιτεία συγκαταλεγόταν στις αγροτικές περιοχές που είχαν πληγεί ιδιαίτερα από τις υψηλές τιμές καυσίμων και λιπασμάτων, λόγω και των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου του Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν.Ο Ρεπουμπλικανός, 66 ετών, εκπροσωπούσε το Κάνσας στη Γερουσία από το 2021. Προηγουμένως είχε υπηρετήσει δύο θητείες στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ωστόσο, η επαγγελματική του δραστηριότητα ως μαιευτήρα βρέθηκε στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας, μετά από δημοσίευμα των New York Times σύμφωνα με το οποίο είχε κινηθεί δικαστικά εναντίον εκατοντάδων ασθενών του για ανεξόφλητους ιατρικούς λογαριασμούς. Μάλιστα, δεκάδες από αυτούς είχαν συλληφθεί επειδή δεν εμφανίστηκαν στις προγραμματισμένες δικαστικές διαδικασίες.Ο Δημοκρατικός Άνταμ Χάμιλτον, 62 ετών, ηγείται της μεγαλύτερης μεθοδιστικής εκκλησιαστικής κοινότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες, της Church of the Resurrection, η οποία εδρεύει στην ευρύτερη περιοχή του Κάνσας Σίτι. Ο ίδιος αυτοπροσδιορίζεται ως «Δημοκρατικός με ανεξάρτητη σκέψη» και είχε υποστηρίξει στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ότι το Κάνσας θα ωφελούνταν εάν εκπροσωπούνταν στη Γερουσία από έναν γερουσιαστή κάθε κόμματος. Η άλλη έδρα της πολιτείας εξακολουθεί να ανήκει στον Ρεπουμπλικανό Τζέρι Μόραν.Στις προεδρικές εκλογές του 2024, οείχε επικρατήσει στο Κάνσας με διαφορά 16 ποσοστιαίων μονάδων. Ωστόσο, τα προβλήματα που αντιμετώπισε ο Μάρσαλ, ιδιαίτερα οι αποκαλύψεις για τις δικαστικές διεκδικήσεις οφειλών από ασθενείς του, σε συνδυασμό με την προσπάθεια του Χάμιλτον να προσελκύσει ψηφοφόρους και από τα δύο κόμματα, συνέβαλαν στη μετατροπή της αναμέτρησης σε αμφίρροπη μάχη.Ο Τραμπ πραγματοποίησε προεκλογική συγκέντρωση στο Κάνσας στα τέλη Οκτωβρίου, επιδιώκοντας να κινητοποιήσει τη βάση των Ρεπουμπλικανών υπέρ του Μάρσαλ.Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του, ο Χάμιλτον υποσχέθηκε στους ψηφοφόρους ότι θα ήταν περισσότερο προσιτός και διαθέσιμος για επικοινωνία μαζί τους σε σύγκριση με τον Μάρσαλ.

Ο απερχόμενος γερουσιαστής είχε πραγματοποιήσει την τελευταία ανοιχτή δημόσια συνάντησή του με πολίτες στις αρχές του 2025, όταν αποχώρησε έπειτα από έντονες ερωτήσεις που δέχθηκε. Ο ίδιος είχε υποστηρίξει ότι τέτοιου είδους συναντήσεις είχαν καταστεί «αντιπαραγωγικές και επικίνδυνες».



Παρά τη μακροχρόνια κυριαρχία των Ρεπουμπλικανών στις εκλογές για τη Γερουσία, το Κάνσας δεν είναι μια πολιτεία όπου οι Δημοκρατικοί αδυνατούν να κερδίσουν πολιτειακά αξιώματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η απερχόμενη κυβερνήτης Λόρα Κέλι, επίσης Δημοκρατική, η οποία βρίσκεται στην ηγεσία της πολιτείας από το 2019.