Επανεκλέγεται η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ στη Νέα Υόρκη, τα σενάρια για υποψηφιότητα στην προεδρία ή τη Γερουσία

Η 37χρονη πολιτικός εξασφάλισε πέμπτη θητεία στο Κογκρέσο, έχοντας συγκεντρώσει 38 εκατ. δολάρια για την προεκλογική της εκστρατεία – Η στήριξη σε άλλους Δημοκρατικούς και οι σκέψεις για το πολιτικό της μέλλον