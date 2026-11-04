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Επανεκλέγεται η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ στη Νέα Υόρκη, τα σενάρια για υποψηφιότητα στην προεδρία ή τη Γερουσία
Επανεκλέγεται η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ στη Νέα Υόρκη, τα σενάρια για υποψηφιότητα στην προεδρία ή τη Γερουσία
Η 37χρονη πολιτικός εξασφάλισε πέμπτη θητεία στο Κογκρέσο, έχοντας συγκεντρώσει 38 εκατ. δολάρια για την προεκλογική της εκστρατεία – Η στήριξη σε άλλους Δημοκρατικούς και οι σκέψεις για το πολιτικό της μέλλον
Η Δημοκρατική βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εκπροσώπους της προοδευτικής πτέρυγας του Δημοκρατικού Κόμματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, επανεξελέγη την Τρίτη στη Βουλή των Αντιπροσώπων, επικρατώντας του Ρεπουμπλικανού αντιπάλου της, Ντιαμάντ Χισενάι, σύμφωνα με το Associated Press.
Η 37χρονη αυτοπροσδιοριζόμενη δημοκρατική σοσιαλίστρια από το Κουίνς εξασφάλισε την πέμπτη θητεία της στο Κογκρέσο, χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα ισχυρό ανταγωνισμό στην 14η εκλογική περιφέρεια της Νέας Υόρκης.
Ο 44χρονος Χισενάι, επιχειρηματίας στον τομέα των ακινήτων, δεν κατάφερε να αναπτύξει μια εκστρατεία ικανή να απειλήσει σοβαρά την επανεκλογή της. Είναι χαρακτηριστικό ότι συγκέντρωσε μόλις 440.000 δολάρια κατά τη διάρκεια του εκλογικού κύκλου, ποσό που υπολείπεται κατά πολύ των 38 εκατ. δολαρίων που εξασφάλισε η Οκάσιο-Κορτέζ.
Η Οκάσιο-Κορτέζ εμφανιζόταν τόσο βέβαιη για την εκλογική της απήχηση στην περιφέρειά της, ώστε αφιέρωσε μεγάλο μέρος της προεκλογικής περιόδου σε περιοδείες εκτός αυτής, προκειμένου να ενισχύσει άλλους υποψηφίους του Δημοκρατικού Κόμματος.
Πραγματοποίησε εμφανίσεις σε ολόκληρη την πολιτεία της Νέας Υόρκης, στηρίζοντας μεταξύ άλλων την κυβερνήτη Κάθι Χόκουλ, ενώ ταξίδεψε και σε άλλες πολιτείες για να συμμετάσχει στις προεκλογικές εκστρατείες Δημοκρατικών υποψηφίων.
Ανάμεσά τους ήταν ο δρ Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ, υποψήφιος για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν, και η Άντζι Νίξον, υποψήφια για τη Γερουσία στη Φλόριντα.
Η υποστήριξή της δεν περιορίστηκε στις δημόσιες εμφανίσεις και τις πολιτικές δηλώσεις. Η Οκάσιο-Κορτέζ προσέφερε 300.000 δολάρια στους Δημοκρατικούς της πολιτείας της Νέας Υόρκης, ενώ μετέφερε επιπλέον 1 εκατ. δολάρια στο εκλογικό ταμείο «Abdul for Michigan Victory Fund».
Η έντονη παρουσία της σε προεκλογικές εκστρατείες άλλων Δημοκρατικών αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς η Οκάσιο-Κορτέζ εξετάζει ανοιχτά το ενδεχόμενο να διεκδικήσει είτε την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών είτε μια έδρα στη Γερουσία.
Η ίδια έχει δηλώσει ότι θα λάβει τις σχετικές αποφάσεις μετά την ολοκλήρωση των ενδιάμεσων εκλογών, αφήνοντας ανοιχτά και τα δύο ενδεχόμενα για το επόμενο βήμα της πολιτικής της σταδιοδρομίας.
«Υπάρχει ένα επιχείρημα που διατυπώνουν ορισμένοι, ότι πρόκειται για μια πολύ ιδιαίτερη πολιτική συγκυρία και ότι, πολλές φορές στην πολιτική, έχεις μόνο μία ευκαιρία», δήλωσε πρόσφατα.
«Η ζωή δεν περιμένει να είσαι έτοιμος για τα πράγματα. Μερικές φορές η ίδια η ζωή δημιουργεί τις συνθήκες ώστε να είσαι έτοιμος», πρόσθεσε.
Η 37χρονη αυτοπροσδιοριζόμενη δημοκρατική σοσιαλίστρια από το Κουίνς εξασφάλισε την πέμπτη θητεία της στο Κογκρέσο, χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα ισχυρό ανταγωνισμό στην 14η εκλογική περιφέρεια της Νέας Υόρκης.
Ο 44χρονος Χισενάι, επιχειρηματίας στον τομέα των ακινήτων, δεν κατάφερε να αναπτύξει μια εκστρατεία ικανή να απειλήσει σοβαρά την επανεκλογή της. Είναι χαρακτηριστικό ότι συγκέντρωσε μόλις 440.000 δολάρια κατά τη διάρκεια του εκλογικού κύκλου, ποσό που υπολείπεται κατά πολύ των 38 εκατ. δολαρίων που εξασφάλισε η Οκάσιο-Κορτέζ.
Από το Μπρονξ και το Κουίνς στην πανεθνική προεκλογική εκστρατείαΗ 14η εκλογική περιφέρεια της Νέας Υόρκης περιλαμβάνει τμήματα του Μπρονξ και του Κουίνς, μεταξύ των οποίων και περιοχές του λεγόμενου «Commie Corridor», ενός άτυπου γεωγραφικού χαρακτηρισμού για γειτονιές με έντονη παρουσία της αριστερής πτέρυγας των Δημοκρατικών, οι οποίες συνέβαλαν στην εκλογή του Ζόραν Μαμντάνι στη δημαρχία της Νέας Υόρκης.
Η Οκάσιο-Κορτέζ εμφανιζόταν τόσο βέβαιη για την εκλογική της απήχηση στην περιφέρειά της, ώστε αφιέρωσε μεγάλο μέρος της προεκλογικής περιόδου σε περιοδείες εκτός αυτής, προκειμένου να ενισχύσει άλλους υποψηφίους του Δημοκρατικού Κόμματος.
Πραγματοποίησε εμφανίσεις σε ολόκληρη την πολιτεία της Νέας Υόρκης, στηρίζοντας μεταξύ άλλων την κυβερνήτη Κάθι Χόκουλ, ενώ ταξίδεψε και σε άλλες πολιτείες για να συμμετάσχει στις προεκλογικές εκστρατείες Δημοκρατικών υποψηφίων.
Ανάμεσά τους ήταν ο δρ Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ, υποψήφιος για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν, και η Άντζι Νίξον, υποψήφια για τη Γερουσία στη Φλόριντα.
Η υποστήριξή της δεν περιορίστηκε στις δημόσιες εμφανίσεις και τις πολιτικές δηλώσεις. Η Οκάσιο-Κορτέζ προσέφερε 300.000 δολάρια στους Δημοκρατικούς της πολιτείας της Νέας Υόρκης, ενώ μετέφερε επιπλέον 1 εκατ. δολάρια στο εκλογικό ταμείο «Abdul for Michigan Victory Fund».
Τα σενάρια για τον Λευκό Οίκο και τη Γερουσία
Η έντονη παρουσία της σε προεκλογικές εκστρατείες άλλων Δημοκρατικών αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς η Οκάσιο-Κορτέζ εξετάζει ανοιχτά το ενδεχόμενο να διεκδικήσει είτε την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών είτε μια έδρα στη Γερουσία.
Η ίδια έχει δηλώσει ότι θα λάβει τις σχετικές αποφάσεις μετά την ολοκλήρωση των ενδιάμεσων εκλογών, αφήνοντας ανοιχτά και τα δύο ενδεχόμενα για το επόμενο βήμα της πολιτικής της σταδιοδρομίας.
«Υπάρχει ένα επιχείρημα που διατυπώνουν ορισμένοι, ότι πρόκειται για μια πολύ ιδιαίτερη πολιτική συγκυρία και ότι, πολλές φορές στην πολιτική, έχεις μόνο μία ευκαιρία», δήλωσε πρόσφατα.
«Η ζωή δεν περιμένει να είσαι έτοιμος για τα πράγματα. Μερικές φορές η ίδια η ζωή δημιουργεί τις συνθήκες ώστε να είσαι έτοιμος», πρόσθεσε.
Οι δηλώσεις της, σε συνδυασμό με την πανεθνική προεκλογική της δραστηριότητα και την οικονομική στήριξη που προσέφερε σε άλλους υποψηφίους, ενισχύουν το ενδιαφέρον γύρω από τις μελλοντικές πολιτικές της φιλοδοξίες, χωρίς η ίδια να έχει ακόμη ανακοινώσει κάποια συγκεκριμένη απόφαση.
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