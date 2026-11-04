Από τα μπάζα, ξανά στην παραγωγή: Η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO δείχνει τον δρόμο για έναν πιο βιώσιμο κύκλο κατασκευών - «Για εμάς τα μπάζα είναι παιχνιδάκι»
Στέλιος Ρόκκος στο prοtοthema: Οι δημιουργοί των τραγουδιών πρέπει να απολαμβάνουν τον ανάλογο σεβασμό και τη δίκαιη οικονομική ανταμοιβή
Στέλιος Ρόκκος στο prοtοthema: Οι δημιουργοί των τραγουδιών πρέπει να απολαμβάνουν τον ανάλογο σεβασμό και τη δίκαιη οικονομική ανταμοιβή
Είναι ένας από τους δημοφιλείς καλλιτέχνες που θα συμμετάσχουν στην συναυλία αλληλεγγύης «Τραγουδάμε Μαζί» που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Νοεμβρίου στο Telekom Center Athens
Είναι οι άνθρωποι που μάς έχουν χαρίσει τραγούδια τα οποία μάς συντροφεύουν, διαχρονικά, στις χαρές και στις λύπες μας. Συνθέτες, που με τις μελωδίες τους έχουν αγγίξει τις ψυχές μας, στιχουργοί που με τις λέξεις τους έχουν εκφράσει ιδανικά τα συναισθήματά τους. Κι όμως πολλούς απ΄ αυτούς δεν τούς γνωρίζουμε καν. Στις περισσότερες περιπτώσεις βρίσκονται στη σκιά των ερμηνευτών που μεταφέρουν τα τραγούδια τους στον κόσμο. Ούτε ξέρουμε τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν κατά καιρούς. Γιατί πέρα από τις ελάχιστες περιπτώσεις των δημιουργών που παίρνουν μεγάλες αμοιβές για το ρεπερτόριό τους, υπάρχει η πλειοψηφία που ζει στην οικονομική ανασφάλεια, μην μπορώντας, ενίοτε, να εξασφαλίσει ούτε τα απαραίτητα. Γι' αυτό και τα πνευματικά δικαιώματα αποτελούν εξαιρετικά σημαντική υπόθεση μιας και για κάποιους είναι η μοναδική πηγή εσόδων.
Σε αυτούς τους δημιουργούς, που παρότι αφιέρωσαν ολόκληρη τη ζωή τους στην τέχνη τους χωρίς ωστόσο αυτό να τους εξασφαλίσει μια σχετική ποιότητα ζωής, είναι αφιερωμένη η μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης με τίτλο «Τραγουδάμε Μαζί» που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, στις 20:00, στο Telekom Center Athens, υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού και του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων Autodia, με στόχο την ενίσχυση του Ταμείου Αρωγής «Νίκος Αντύπας» που στηρίζει τους δημιουργούς μουσικών έργων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες ή προβλήματα υγείας.
Ερμηνευτές από διαφορετικές γενιές που εκπροσωπούν διαφορετικά είδη, μεταξύ των οποίων οι Apon, Μελίνα Ασλανίδου, Δέσποινα Βανδή, Γιώργος Κακοσαίος, Κατερίνα, Χρήστος Μάστορας, Γιάννης Πλούταρχος, Αντώνης Ρέμος, Στέλιος Ρόκκος, Ηρώ Σαΐα, Γιώργος Σαμπάνης, Χρήστος Σαντικάι, Δημήτρης Τσιακανίκας και Θοδωρής Φέρρης θα ενώσουν τις φωνές τους, συμμετέχοντας αφιλοκερδώς στη μουσική αυτή βραδιά, για να περάσουν ένα μήνυμα αλληλεγγύης, προσφοράς αλλά και ουσίας.
Ο Στέλιος Ρόκκος μιλά στο protothema.gr τις σκοτεινές πτυχές της ζωής των δημιουργών που κρύβονται πίσω από τη λάμψη των επιτυχιών τους: «Η αλήθεια είναι ότι δεν μιλάμε όσο θα έπρεπε γι΄ αυτά τα θέματα, κυρίως επειδή η φύση της δουλειάς μας είναι συνδεδεμένη με τη διασκέδαση. Ο κόσμος δικαιολογημένα βλέπει τα φώτα και τη γιορτή, όμως πίσω από αυτή τη βιτρίνα υπάρχει ένα επάγγελμα με τεράστια ανασφάλεια και χωρίς καμία σταθερότητα. Μουσικοί, τεχνικοί και δημιουργοί, που έχουν προσφέρει τα μέγιστα στην ψυχαγωγία και στον πολιτισμό, μπορεί λόγω μιας αναποδιάς, ενός προβλήματος υγείας ή της ηλικίας να βρεθούν ξαφνικά σε αδιέξοδο. Είναι σημαντικό να συζητάμε ορθολογικά γι' αυτή την πλευρά, ώστε να κατανοήσουμε τις πραγματικές ανάγκες του κλάδου μας.»
Ως ερμηνευτής αλλά και δημιουργός τραγουδιών ο ίδιος έχει σαφή άποψη σχετικά με την συμβολή και τον ρόλο του καθενός στην πορεία ενός τραγουδιού: «Στην πραγματικότητα της μουσικής βιομηχανίας, ο δημιουργός αποτελεί τον θεμέλιο λίθο. Όσο άρτια κι αν είναι η τεχνική ή η ερμηνεία ενός καλλιτέχνη, το τραγούδι είναι εκείνο που θα διαμορφώσει τη διάρκεια και την ταυτότητά του στην αγορά» ξεκαθαρίζει και προσθέτει: «Ξεκινώντας τη διαδρομή μου με την ιδιότητα του συνθέτη και του στιχουργού, αντιλήφθηκα νωρίς ότι η δημιουργία ενός κομματιού δεν είναι απλώς μια καλλιτεχνική ανάγκη, αλλά το όχημα που σε συνδέει ουσιαστικά με το κοινό. Αυτό που λειτούργησε καθοριστικά στη δική μου πορεία ήταν η απόφαση να εμπιστευτώ το ένστικτό μου και να δώσω την προσωπική μου ταυτότητα και τον χαρακτήρα μου στη μουσική και τον στίχο. Αυτή η συνεχής δοκιμασία στην πράξη, η καθημερινή τριβή με τη μουσική και η ανταπόκριση του κόσμου ήταν τα στοιχεία που με εξέλιξαν και με κράτησαν σε μια διαρκή δημιουργική εγρήγορση.»
Ο πρωταρχικός και αναντικατάστατος αυτός ρόλος που διαδραματίζει ο δημιουργός όμως, σύμφωνα με τον ίδιο, συχνά δεν αναγνωρίζεται ούτε αμείβεται όπως θα έπρεπε ενώ τα τελευταία χρόνια απειλείται επικίνδυνα από τις τεχνολογικές εξελίξεις: «Ως δημιουργός και ο ίδιος, θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο κρίσιμο ζήτημα στον χώρο μας, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Το τραγούδι γεννιέται κυρίως μέσα από το συναίσθημα, τα βιώματα και την έμπνευση του συνθέτη και του στιχουργού. Αυτοί καταθέτουν την ψυχή τους για να φτιάξουν την πρώτη ύλη. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και των ψηφιακών πλατφορμών, το τοπίο έχει αλλάξει ριζικά και συχνά οι δημιουργοί μένουν στο περιθώριο. Είναι δίκαιο και ορθό, όταν ένα έργο συντροφεύει και συγκινεί τον κόσμο για χρόνια, οι άνθρωποι που το γέννησαν να απολαμβάνουν τον ανάλογο σεβασμό και τη δίκαιη οικονομική ανταμοιβή, ώστε να μπορούν να βιοπορίζονται με αξιοπρέπεια.»
Όσο για την συμμετοχή του στη μεγάλη αυτή συναυλία αλληλεγγύης αποτελεί, όπως δηλώνει, χρέος του: «Πιστεύω ότι η αναγνωρισιμότητα φέρει μαζί της μια ξεκάθαρη κοινωνική ευθύνη. Όταν ο κόσμος σού δίνει ένα βήμα και στρέφει την προσοχή του σε σένα, το πιο ώριμο πράγμα που έχεις να κάνεις είναι να επιστρέψεις αυτή την υποστήριξη στην κοινωνία. Το μικρόφωνο αποκτά πολύ μεγαλύτερο εκτόπισμα όταν χρησιμοποιείται για να αναδείξει πραγματικά προβλήματα ή να ανακουφίσει ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Η προσφορά, βέβαια, πρέπει να γίνεται πάντα με μέτρο, ειλικρίνεια και χαμηλούς τόνους, εστιάζοντας στην ουσία του σκοπού και όχι στην προβολή του καλλιτέχνη.»
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
Σε αυτούς τους δημιουργούς, που παρότι αφιέρωσαν ολόκληρη τη ζωή τους στην τέχνη τους χωρίς ωστόσο αυτό να τους εξασφαλίσει μια σχετική ποιότητα ζωής, είναι αφιερωμένη η μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης με τίτλο «Τραγουδάμε Μαζί» που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, στις 20:00, στο Telekom Center Athens, υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού και του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων Autodia, με στόχο την ενίσχυση του Ταμείου Αρωγής «Νίκος Αντύπας» που στηρίζει τους δημιουργούς μουσικών έργων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες ή προβλήματα υγείας.
Ερμηνευτές από διαφορετικές γενιές που εκπροσωπούν διαφορετικά είδη, μεταξύ των οποίων οι Apon, Μελίνα Ασλανίδου, Δέσποινα Βανδή, Γιώργος Κακοσαίος, Κατερίνα, Χρήστος Μάστορας, Γιάννης Πλούταρχος, Αντώνης Ρέμος, Στέλιος Ρόκκος, Ηρώ Σαΐα, Γιώργος Σαμπάνης, Χρήστος Σαντικάι, Δημήτρης Τσιακανίκας και Θοδωρής Φέρρης θα ενώσουν τις φωνές τους, συμμετέχοντας αφιλοκερδώς στη μουσική αυτή βραδιά, για να περάσουν ένα μήνυμα αλληλεγγύης, προσφοράς αλλά και ουσίας.
Ο Στέλιος Ρόκκος μιλά στο protothema.gr τις σκοτεινές πτυχές της ζωής των δημιουργών που κρύβονται πίσω από τη λάμψη των επιτυχιών τους: «Η αλήθεια είναι ότι δεν μιλάμε όσο θα έπρεπε γι΄ αυτά τα θέματα, κυρίως επειδή η φύση της δουλειάς μας είναι συνδεδεμένη με τη διασκέδαση. Ο κόσμος δικαιολογημένα βλέπει τα φώτα και τη γιορτή, όμως πίσω από αυτή τη βιτρίνα υπάρχει ένα επάγγελμα με τεράστια ανασφάλεια και χωρίς καμία σταθερότητα. Μουσικοί, τεχνικοί και δημιουργοί, που έχουν προσφέρει τα μέγιστα στην ψυχαγωγία και στον πολιτισμό, μπορεί λόγω μιας αναποδιάς, ενός προβλήματος υγείας ή της ηλικίας να βρεθούν ξαφνικά σε αδιέξοδο. Είναι σημαντικό να συζητάμε ορθολογικά γι' αυτή την πλευρά, ώστε να κατανοήσουμε τις πραγματικές ανάγκες του κλάδου μας.»
Ως ερμηνευτής αλλά και δημιουργός τραγουδιών ο ίδιος έχει σαφή άποψη σχετικά με την συμβολή και τον ρόλο του καθενός στην πορεία ενός τραγουδιού: «Στην πραγματικότητα της μουσικής βιομηχανίας, ο δημιουργός αποτελεί τον θεμέλιο λίθο. Όσο άρτια κι αν είναι η τεχνική ή η ερμηνεία ενός καλλιτέχνη, το τραγούδι είναι εκείνο που θα διαμορφώσει τη διάρκεια και την ταυτότητά του στην αγορά» ξεκαθαρίζει και προσθέτει: «Ξεκινώντας τη διαδρομή μου με την ιδιότητα του συνθέτη και του στιχουργού, αντιλήφθηκα νωρίς ότι η δημιουργία ενός κομματιού δεν είναι απλώς μια καλλιτεχνική ανάγκη, αλλά το όχημα που σε συνδέει ουσιαστικά με το κοινό. Αυτό που λειτούργησε καθοριστικά στη δική μου πορεία ήταν η απόφαση να εμπιστευτώ το ένστικτό μου και να δώσω την προσωπική μου ταυτότητα και τον χαρακτήρα μου στη μουσική και τον στίχο. Αυτή η συνεχής δοκιμασία στην πράξη, η καθημερινή τριβή με τη μουσική και η ανταπόκριση του κόσμου ήταν τα στοιχεία που με εξέλιξαν και με κράτησαν σε μια διαρκή δημιουργική εγρήγορση.»
Ο πρωταρχικός και αναντικατάστατος αυτός ρόλος που διαδραματίζει ο δημιουργός όμως, σύμφωνα με τον ίδιο, συχνά δεν αναγνωρίζεται ούτε αμείβεται όπως θα έπρεπε ενώ τα τελευταία χρόνια απειλείται επικίνδυνα από τις τεχνολογικές εξελίξεις: «Ως δημιουργός και ο ίδιος, θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο κρίσιμο ζήτημα στον χώρο μας, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Το τραγούδι γεννιέται κυρίως μέσα από το συναίσθημα, τα βιώματα και την έμπνευση του συνθέτη και του στιχουργού. Αυτοί καταθέτουν την ψυχή τους για να φτιάξουν την πρώτη ύλη. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και των ψηφιακών πλατφορμών, το τοπίο έχει αλλάξει ριζικά και συχνά οι δημιουργοί μένουν στο περιθώριο. Είναι δίκαιο και ορθό, όταν ένα έργο συντροφεύει και συγκινεί τον κόσμο για χρόνια, οι άνθρωποι που το γέννησαν να απολαμβάνουν τον ανάλογο σεβασμό και τη δίκαιη οικονομική ανταμοιβή, ώστε να μπορούν να βιοπορίζονται με αξιοπρέπεια.»
Όσο για την συμμετοχή του στη μεγάλη αυτή συναυλία αλληλεγγύης αποτελεί, όπως δηλώνει, χρέος του: «Πιστεύω ότι η αναγνωρισιμότητα φέρει μαζί της μια ξεκάθαρη κοινωνική ευθύνη. Όταν ο κόσμος σού δίνει ένα βήμα και στρέφει την προσοχή του σε σένα, το πιο ώριμο πράγμα που έχεις να κάνεις είναι να επιστρέψεις αυτή την υποστήριξη στην κοινωνία. Το μικρόφωνο αποκτά πολύ μεγαλύτερο εκτόπισμα όταν χρησιμοποιείται για να αναδείξει πραγματικά προβλήματα ή να ανακουφίσει ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Η προσφορά, βέβαια, πρέπει να γίνεται πάντα με μέτρο, ειλικρίνεια και χαμηλούς τόνους, εστιάζοντας στην ουσία του σκοπού και όχι στην προβολή του καλλιτέχνη.»
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα