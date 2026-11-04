WSJ: Στον πόλεμο με το Ιράν αποδίδουν συνεργάτες του Τραμπ τις εκλογικές ήττες των Ρεπουμπλικανών
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WSJ: Στον πόλεμο με το Ιράν αποδίδουν συνεργάτες του Τραμπ τις εκλογικές ήττες των Ρεπουμπλικανών

Πιθανές, πλέον, οι αλλαγές στο κυβερνητικό επιτελείο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal - Λανθασμένη απόφαση χαρακτηρίζουν συνεργάτες του Τραμπ τον πόλεμο στο Ιράν και τον τρόπο που αυτός εξελίσσεται

WSJ: Στον πόλεμο με το Ιράν αποδίδουν συνεργάτες του Τραμπ τις εκλογικές ήττες των Ρεπουμπλικανών
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Στον παρατεταμένο πόλεμο με το Ιράν αποδίδουν πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του Ντόναλντ Τραμπ τις εκτεταμένες εκλογικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης, καθώς η σύγκρουση έχει πλέον ξεπεράσει τους οκτώ μήνες, χωρίς να διαφαίνεται το τέλος της, ενώ έχει συμβάλει στη μεγάλη αύξηση των τιμών της ενέργειας.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ορισμένοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου και Ρεπουμπλικανοί σύμμαχοι του προέδρου θεωρούν ότι η απόφαση για τον πόλεμο ήταν λανθασμένη, εκτιμώντας παράλληλα ότι η εικόνα των ενδιάμεσων εκλογών θα ήταν πολύ διαφορετική εάν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις είχαν ολοκληρωθεί πριν από αρκετούς μήνες.

Αναζητούν ευθύνες, πιθανές οι αλλαγές στο κυβερνητικό επιτελείο

Στο εσωτερικό της κυβέρνησης έχει ήδη αρχίσει η απόδοση ευθυνών για τις πολιτικές συνέπειες του πολέμου, με ορισμένους αξιωματούχους να υποστηρίζουν ότι ο Τραμπ ενδέχεται να εξετάσει αλλαγές στην ομάδα των συνεργατών του (το όνομα του υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, για παράδειγμα, έχει κυκλοφορήσει σε αρκετά ρεπορτάζ τους τελευταίους μήνες), στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αποτίμησης των χειρισμών της σύγκρουσης.

Παράλληλα, σύμβουλοι του Αμερικανού προέδρου, τόσο εντός όσο και εκτός του Λευκού Οίκου, τον προειδοποιούν ότι η πολιτική του κληρονομιά θα παραμείνει άρρηκτα συνδεδεμένη με τον πόλεμο που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο από κοινού με το Ισραήλ.

Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και το πολιτικό κόστος

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υποστηρίξει ενώπιον των Αμερικανών ότι η αύξηση των τιμών της βενζίνης αποτελούσε ένα τίμημα που άξιζε να καταβληθεί προκειμένου να εξαρθρωθεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους συμβούλους του, εάν ο Αμερικανός πρόεδρος δεν καταφέρει να πείσει την Τεχεράνη να τερματίσει τις πυρηνικές της δραστηριότητες, θα έχει υποστεί σημαντική απώλεια πολιτικής ισχύος εξαιτίας ενός πολέμου που δεν πέτυχε τον βασικό του στόχο.
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