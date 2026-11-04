Apple και Alibaba ενώνουν δυνάμεις: Η κινεζική τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στα iPhone
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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Apple και Alibaba ενώνουν δυνάμεις: Η κινεζική τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στα iPhone

Από τις 4 Νοεμβρίου ξεκινούν οι δοκιμές, με την επίσημη διάθεση τον Δεκέμβριο

Apple και Alibaba ενώνουν δυνάμεις: Η κινεζική τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στα iPhone
Ο κινεζικός τεχνολογικός κολοσσός της Alibaba Group ανακοίνωσε στις 31 Οκτωβρίου την συνεργασία του με την Apple, σχετικά με την ενσωμάτωση του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης Qwen AI στην εφαρμογή Apple Intelligence.

Η εφαρμογή με το ενσωματωμένο μοντέλο Qwen θα είναι διαθέσιμη για δοκιμαστική χρήση στην τελευταία έκδοση beta για τους προγραμματιστές του iOS, από σήμερα, 4 Νοεμβρίου, ενώ οι Κινέζοι χρήστες θα έχουν πρόσβαση σε αυτήν, με την επίσημη διάθεση του iOS 27.3 τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με την Alibaba.

Η συνεργασία αυτή, καθιστά δυνατή την πρόσβαση στις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης του μοντέλου Qwen AI, με πολλαπλές εφαρμογές χρήσης, εντός του λειτουργικού συστήματος της Apple.

Μέσω του μεταφραστικού εργαλείου Siri, άλλων εργαλείων γραφής, αλλά και εφαρμογών Visual Intelligence, οι Κινέζοι χρήστες θα μπορούν να εκμεταλλευτούν άμεσα τις δυνατότητες του Qwen, τόσο για την επεξεργασία κειμένων, όσο και για την επεξεργασία εικόνων, αλλά και για την παραγωγή κειμένων.

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