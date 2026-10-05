Παραιτείται ο αντικαγκελάριος της Αυστρίας και αρχηγός του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, Αντρέας Μπάμπλερ
ΚΟΣΜΟΣ
Αυστρία Παραίτηση Αντρέας Μπάμπλερ

Παραιτείται ο αντικαγκελάριος της Αυστρίας και αρχηγός του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, Αντρέας Μπάμπλερ

Την ηγεσία του κόμματος θα αναλάβουν μεταβατικά δύο υπηρεσιακοί αρχηγοί, οι οποίοι θα οργανώσουν την εκλογή νέου αρχηγού - Προτίθεται να διατηρήσει το υπουργείο Στέγης, Πολιτισμού, ΜΜΕ και Αθλητισμού

Παραιτείται ο αντικαγκελάριος της Αυστρίας και αρχηγός του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, Αντρέας Μπάμπλερ
Ο αντικαγκελάριος της Αυστρίας και αρχηγός του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPÖ) Αντρέας Μπάμπλερ προανήγγειλε χθες, Κυριακή, το βράδυ την παραίτησή του. Όπως είπε, θα παραμείνει στα δύο αξιώματα έως το τέλος του έτους, ενώ στην αντικαγκελαρία θα τον διαδεχθεί ο υπουργός Οικονομικών Μάρκους Μαρτερμπάουερ, ο οποίος ωστόσο υποβάλλεται αυτή την περίοδο σε θεραπεία για καρκίνο.

Σύμφωνα με τον κ. Μπάμπλερ, την ηγεσία του κόμματος θα αναλάβουν μεταβατικά δύο υπηρεσιακοί αρχηγοί, οι οποίοι θα οργανώσουν την εκλογή νέου αρχηγού, ενώ ο ίδιος προτίθεται να διατηρήσει το υπουργείο Στέγης, Πολιτισμού, ΜΜΕ και Αθλητισμού.

«Οι δημόσιες διαμάχες δεν είναι καλές για τα πολιτικά κόμματα. Τα ουσιαστικά ζητήματα και το σημαντικό κυβερνητικό έργο θα τεθούν σε δεύτερη μοίρα και πιστεύω ότι αυτό πρέπει να σταματήσει», τόνισε ο κ. Μπάμπλερ, απαντώντας στα σχόλια περί εσωστρέφειας η οποία απειλεί τη σταθερότητα του κυβερνητικού συνασπισμού. «Οι εσωτερικές συζητήσεις στο κόμμα δεν θα πρέπει να επηρεάσουν το έργο της κυβέρνησης», δήλωσε από την πλευρά του ο καγκελάριος και αρχηγός του Λαϊκού Κόμματος (VPÖ) Κρίστιαν Στόκερ. Το κόμμα του συγκυβερνά με το SPÖ και τους Φιλελεύθερους NEOS.

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, εάν ο κυβερνητικός συνασπισμός διαλυόταν και προκηρύσσονταν νέες εκλογές, το ακροδεξιό Κόμμα της Ελευθερίας (FPÖ) θα κέρδιζε πιθανότατα με άνεση. Στην έρευνα του Ινστιτούτου INSA τον Ιούνιο, το FPÖ προηγείτο με 38%, ενώ ακολουθούσαν το VPÖ και το SPÖ με 20% και οι NEOS με 7%.

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