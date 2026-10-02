Μητσοτάκης από Πιερία: Καμία περιοχή δεν είναι ξεχασμένη, όλοι θα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες
Μητσοτάκης από Πιερία: Καμία περιοχή δεν είναι ξεχασμένη, όλοι θα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες
Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε τον Δήμο Πύδνας-Κολινδρού και συμμετέχει σε σύσκεψη για έργα και υποδομές της περιοχής
Το μήνυμα ότι η περιφέρεια δεν μπορεί να κινείται με διαφορετικές ταχύτητες έστειλε από τον Κολινδρό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βάζοντας στο επίκεντρο τις ίσες ευκαιρίες και την πρόσβαση των πολιτών στις ίδιες υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τον τόπο όπου ζουν.
Πρώτος σταθμός της περιοδείας του Πρωθυπουργού στην Πιερία ήταν το Δημαρχείο Κολινδρού, όπου έφτασε μέσα σε χειροκροτήματα.
«Δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας μας», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες πρέπει να έχουν «ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες» και αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην περιφερειακή σύγκλιση.
Ο δήμαρχος έδωσε στην υποδοχή και καθαρό πολιτικό τόνο. «Είναι το κάστρο της Νέας Δημοκρατίας και θα παραμείνει. Είμαστε δίπλα σου», είπε στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Στον Πρωθυπουργό προσφέρθηκαν μία εικόνα με τον πολιούχο του Κολινδρού και ένα βιβλίο για την ιστορία της περιοχής.
Το πιο αυθόρμητο στιγμιότυπο ήρθε στην υποδοχή, όταν ο μικρός Χρήστος τού πρόσφερε λουλούδια.
«Πώς σε λένε εσένα, ρε μεγάλε;», τον ρώτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Χρήστο. Κύριε Πρωθυπουργέ, καλωσορίσατε στον Κολινδρό», του απάντησε.
«Να ’σαι καλά, ρε Χρήστο. Τι τάξη πας;»
«Τετάρτη».
Πρώτος σταθμός της περιοδείας του Πρωθυπουργού στην Πιερία ήταν το Δημαρχείο Κολινδρού, όπου έφτασε μέσα σε χειροκροτήματα.
«Δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας μας», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες πρέπει να έχουν «ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες» και αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην περιφερειακή σύγκλιση.
Ο δήμαρχος έδωσε στην υποδοχή και καθαρό πολιτικό τόνο. «Είναι το κάστρο της Νέας Δημοκρατίας και θα παραμείνει. Είμαστε δίπλα σου», είπε στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Στον Πρωθυπουργό προσφέρθηκαν μία εικόνα με τον πολιούχο του Κολινδρού και ένα βιβλίο για την ιστορία της περιοχής.
Το πιο αυθόρμητο στιγμιότυπο ήρθε στην υποδοχή, όταν ο μικρός Χρήστος τού πρόσφερε λουλούδια.
«Πώς σε λένε εσένα, ρε μεγάλε;», τον ρώτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Χρήστο. Κύριε Πρωθυπουργέ, καλωσορίσατε στον Κολινδρό», του απάντησε.
«Να ’σαι καλά, ρε Χρήστο. Τι τάξη πας;»
«Τετάρτη».
«Την κοπανήσαμε σήμερα, ε; Εντάξει, δεν πειράζει. Ειδική μέρα», σχολίασε ο Πρωθυπουργός.
Όπως ξέρεις και μέσα από την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει ο Υφυπουργός, ο Θανάσης Κοντογεώργης, με τη συνεργασία και των Βουλευτών μας και της Περιφέρειας, εκπονούμε τοπικά περιφερειακά σχέδια για κάθε Περιφερειακή Ενότητα.
Σκοπός μας είναι πάντα να μπορούμε να εντοπίζουμε τα τοπικά προβλήματα και να δίνουμε λύσεις. Έχουμε μιλήσει για τα μεγάλα και για τις εθνικές πρωτοβουλίες, θα έχουμε την ευκαιρία να τα επαναλάβουμε και σήμερα.
Αλλά εδώ είμαστε να δούμε πώς πάνε τα τοπικά σας ζητήματα, οι χρηματοδοτήσεις που έχετε εξασφαλίσει από την πολιτεία, γιατί τελικά ξέρουμε ότι κάθε πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σε τοπικό επίπεδο, για τους κατοίκους του Δήμου σου έχει πολύ μεγάλη σημασία.
Μιλάω πάντα για την ανάγκη να έχουμε μια Ελλάδα, όπου όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας μας, γι΄ αυτό και αποδίδω τόσο μεγάλη σημασία στην περιφερειακή σύγκλιση.
Θα έχουμε την ευκαιρία, λοιπόν, να τα πούμε και εκτενώς στη σύσκεψη την οποία θα κάνουμε και σε ευχαριστώ και πάλι για τη θερμή υποδοχή».
«Είμαι υπερήφανος κι εγώ προσωπικά ειδικά, αλλά και όλος ο λαός του ιστορικού Κολινδρού μας, που επισκεφθήκατε αυτή τη στιγμή τον Κολινδρό», δήλωσε από την πλευρά του ο Δήμαρχος Χρήστος Κομπατσιάρης. «Είμαστε δίπλα σου, οτιδήποτε χρειαστείτε και εσείς προσωπικά και όλη η κυβέρνηση και όλος ο λαός της Ελλάδος, πάντα ο Δήμος Κολινδρού, πρώην και σήμερα Δήμος Πύδνας-Κολινδρού, θα είναι δίπλα σας».
Η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη«Εγώ, Δήμαρχε, να ευχαριστήσω για την πολύ θερμή υποδοχή. Ξεκινάμε σήμερα μια πολύ όμορφη περιοδεία σε όλη την Πιερία. Ξεκινάμε από τον Δήμο σου για να συζητήσουμε τις εκκρεμότητες τις οποίες έχουμε σε τοπικό επίπεδο.
Όπως ξέρεις και μέσα από την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει ο Υφυπουργός, ο Θανάσης Κοντογεώργης, με τη συνεργασία και των Βουλευτών μας και της Περιφέρειας, εκπονούμε τοπικά περιφερειακά σχέδια για κάθε Περιφερειακή Ενότητα.
Σκοπός μας είναι πάντα να μπορούμε να εντοπίζουμε τα τοπικά προβλήματα και να δίνουμε λύσεις. Έχουμε μιλήσει για τα μεγάλα και για τις εθνικές πρωτοβουλίες, θα έχουμε την ευκαιρία να τα επαναλάβουμε και σήμερα.
Αλλά εδώ είμαστε να δούμε πώς πάνε τα τοπικά σας ζητήματα, οι χρηματοδοτήσεις που έχετε εξασφαλίσει από την πολιτεία, γιατί τελικά ξέρουμε ότι κάθε πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σε τοπικό επίπεδο, για τους κατοίκους του Δήμου σου έχει πολύ μεγάλη σημασία.
Μιλάω πάντα για την ανάγκη να έχουμε μια Ελλάδα, όπου όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας μας, γι΄ αυτό και αποδίδω τόσο μεγάλη σημασία στην περιφερειακή σύγκλιση.
Θα έχουμε την ευκαιρία, λοιπόν, να τα πούμε και εκτενώς στη σύσκεψη την οποία θα κάνουμε και σε ευχαριστώ και πάλι για τη θερμή υποδοχή».
«Είμαι υπερήφανος κι εγώ προσωπικά ειδικά, αλλά και όλος ο λαός του ιστορικού Κολινδρού μας, που επισκεφθήκατε αυτή τη στιγμή τον Κολινδρό», δήλωσε από την πλευρά του ο Δήμαρχος Χρήστος Κομπατσιάρης. «Είμαστε δίπλα σου, οτιδήποτε χρειαστείτε και εσείς προσωπικά και όλη η κυβέρνηση και όλος ο λαός της Ελλάδος, πάντα ο Δήμος Κολινδρού, πρώην και σήμερα Δήμος Πύδνας-Κολινδρού, θα είναι δίπλα σας».
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