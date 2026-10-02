Χρηματιστήριο: Επιμένουν για δεύτερη μέρα οι πωλητές

Η επιφυλακτικότητα παραμένει, καθώς οι υψηλές αποδόσεις των ομολόγων, οι αυξημένες τιμές του πετρελαίου και η αβεβαιότητα για την πορεία των επιτοκίων συνεχίζουν να επιβαρύνουν το κλίμα