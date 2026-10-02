Χρηματιστήριο: Επιμένουν για δεύτερη μέρα οι πωλητές
Χρηματιστήριο: Επιμένουν για δεύτερη μέρα οι πωλητές
Η επιφυλακτικότητα παραμένει, καθώς οι υψηλές αποδόσεις των ομολόγων, οι αυξημένες τιμές του πετρελαίου και η αβεβαιότητα για την πορεία των επιτοκίων συνεχίζουν να επιβαρύνουν το κλίμα
Νέα ισχυρή πτώση καταγράφει το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο δέχεται πρόσθετες πιέσεις από τις τράπεζες μετά την χθεσινή «βουτιά» κατά -2,5%. Στην περιοχή των 2.630-2.640 μονάδων κινείται πλέον ο Γενικός Δείκτης.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (2/10) ο ΓΔ υποχωρεί κατά -1,24% και διαπραγματεύεται στις 2.636,71 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.627,71 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.681,50 μονάδες. Πτώση άνω του -2% σημειώνουν οι τράπεζες, οι οποίες ηγούνται και των σημερινών απωλειών.
Βελτιώνεται το διεθνές κλίμα, με τις αγορές να επιχειρούν να ανακτήσουν έδαφος μετά τη χθεσινή σημαντική υποχώρηση. Ωστόσο, η επιφυλακτικότητα παραμένει, καθώς οι υψηλές αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, οι αυξημένες τιμές του πετρελαίου και η αβεβαιότητα για την πορεία των επιτοκίων συνεχίζουν να επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (2/10) ο ΓΔ υποχωρεί κατά -1,24% και διαπραγματεύεται στις 2.636,71 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.627,71 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.681,50 μονάδες. Πτώση άνω του -2% σημειώνουν οι τράπεζες, οι οποίες ηγούνται και των σημερινών απωλειών.
Βελτιώνεται το διεθνές κλίμα, με τις αγορές να επιχειρούν να ανακτήσουν έδαφος μετά τη χθεσινή σημαντική υποχώρηση. Ωστόσο, η επιφυλακτικότητα παραμένει, καθώς οι υψηλές αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, οι αυξημένες τιμές του πετρελαίου και η αβεβαιότητα για την πορεία των επιτοκίων συνεχίζουν να επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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