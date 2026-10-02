Χρηματιστήριο: Επιμένουν για δεύτερη μέρα οι πωλητές
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Χρηματιστήριο Αθηνών Γενικός Δείκτης

Χρηματιστήριο: Επιμένουν για δεύτερη μέρα οι πωλητές

Η επιφυλακτικότητα παραμένει, καθώς οι υψηλές αποδόσεις των ομολόγων, οι αυξημένες τιμές του πετρελαίου και η αβεβαιότητα για την πορεία των επιτοκίων συνεχίζουν να επιβαρύνουν το κλίμα

Χρηματιστήριο: Επιμένουν για δεύτερη μέρα οι πωλητές
Αριστοτέλης Παππάς
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Νέα ισχυρή πτώση καταγράφει το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο δέχεται πρόσθετες πιέσεις από τις τράπεζες μετά την χθεσινή «βουτιά» κατά -2,5%. Στην περιοχή των 2.630-2.640 μονάδων κινείται πλέον ο Γενικός Δείκτης.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (2/10) ο ΓΔ υποχωρεί κατά -1,24% και διαπραγματεύεται στις 2.636,71 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.627,71 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.681,50 μονάδες. Πτώση άνω του -2% σημειώνουν οι τράπεζες, οι οποίες ηγούνται και των σημερινών απωλειών.

Βελτιώνεται το διεθνές κλίμα, με τις αγορές να επιχειρούν να ανακτήσουν έδαφος μετά τη χθεσινή σημαντική υποχώρηση. Ωστόσο, η επιφυλακτικότητα παραμένει, καθώς οι υψηλές αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, οι αυξημένες τιμές του πετρελαίου και η αβεβαιότητα για την πορεία των επιτοκίων συνεχίζουν να επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα.

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Αριστοτέλης Παππάς
UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ
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