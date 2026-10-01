Τι ξέρουμε για τη θανατηφόρα ένεση που δεν σκότωσε την Πάικ: Η ουσία που είχε αποσύρει ο Μπάιντεν και το κενό στο πρωτόκολλο

Το πρωτόκολλο εκτελέσεων του Τενεσί προβλέπει δεύτερη δόση αν ο θανατοποινίτης παραμένει ζωντανός, αλλά όχι τι συμβαίνει μετά - Ποια είναι η Κρίστα Πάικ, που καταδικάστηκε για φόνο στα 18 της και είχε χαράξει μια πεντάλφα στο στήθος του θύματός της