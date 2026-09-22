Επιστρέφει η εβδομάδα της χοντρής αρκούδας στην Αλάσκα

Την Τρίτη ξεκίνησε η διαδικτυακή ψηφοφορία για τον ετήσιο διαγωνισμό στον οποίο οι στρουμπουλές αρκούδες του Εθνικού Πάρκου και Καταφυγίου Katmai συναγωνίζονται για τον τίτλο





Έπειτα από ένα καλοκαίρι που πέρασε καταβροχθίζοντας σολομούς sockeye, οι πιο μεγαλόσωμες καφέ αρκούδες της Αλάσκας είναι έτοιμες να διεκδικήσουν τον τίτλο της πιο βαριάς αρκούδας, σύμφωνα με το









🔊 Fat Bear Week is back. Can last year's winner 32 Chunk hold onto his crown? Hear more about the ursine internet sensation on today's episode of the Reuters World News podcast https://t.co/vLcctVNZlv pic.twitter.com/OUwUWPyVRU — Reuters (@Reuters) September 22, 2026





Ο διαγωνισμός, που πραγματοποιείται για 12η χρονιά, γιορτάζει την ανθεκτικότητα των περίπου 2.200 καφέ αρκούδων που ζουν στο καταφύγιο στη χερσόνησο της Αλάσκας, η οποία εκτείνεται από τη νοτιοδυτική γωνία της πολιτείας προς τα Αλεούτια νησιά.



Η εβδομάδα της χοντρής αρκούδας ξεκίνησε το 2014 ως ένας διαδραστικός τρόπος ενημέρωσης του κοινού για τις καφέ αρκούδες, οι οποίες είναι παράκτιοι συγγενείς των γκρίζλι.



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«Οι παχιές αρκούδες είναι επιτυχημένες αρκούδες», αναφέρει ο ιστότοπος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού. Οι αρκούδες καταβροχθίζουν τους άφθονους σολομούς που επιστρέφουν στον ποταμό Brooks από τα τέλη Ιουνίου, ώστε να συσσωρεύσουν αποθέματα λίπους. Μερικές φορές αρπάζουν και τρώνε τα ψάρια ακόμη και στον αέρα, καθώς αυτά ανεβαίνουν το ποτάμι για να αναπαραχθούν.



Οι ενήλικες αρσενικές καφέ αρκούδες ζυγίζουν συνήθως 600 έως 900 λίβρες (περίπου 270 έως 410 κιλά) στα μέσα του καλοκαιριού. Όταν είναι έτοιμες να πέσουν σε χειμερία νάρκη, έχοντας φάει τους μεταναστευτικούς και αναπαραγόμενους σολομούς, τα μεγαλόσωμα αρσενικά μπορεί να ζυγίζουν πολύ πάνω από 1.000 λίβρες (454 κιλά). Οι θηλυκές είναι περίπου κατά ένα τρίτο μικρότερες.



Κατά τη διάρκεια της χειμερινής χειμερίας νάρκης, οι αρκούδες δεν τρώνε ούτε πίνουν και χάνουν περίπου το ένα τρίτο του σωματικού τους βάρους.



Ξεκινά η εβδομάδα της χοντρής αρκούδας στην Αλάσκα για τον τίτλο της πιο βαριάς αρκούδας. Μπορεί ο Τσανκ ο πρωταθλητής των 1.200 λιβρών, να κερδίσει ξανά;Έπειτα από ένα καλοκαίρι που πέρασε καταβροχθίζοντας σολομούς sockeye, οι πιο μεγαλόσωμες καφέ αρκούδες της Αλάσκας είναι έτοιμες να διεκδικήσουν τον τίτλο της πιο βαριάς αρκούδας, σύμφωνα με το APnews Την Τρίτη ξεκίνησε η διαδικτυακή ψηφοφορία για την εβδομάδα της χοντρής αρκούδας, τον ετήσιο διαγωνισμό στον οποίο οι στρουμπουλές αρκούδες του Εθνικού Πάρκου και Καταφυγίου Katmai συναγωνίζονται για τον τίτλο της πιο ογκώδους αρκούδας.Ο περσινός νικητής, ο Τσανκ, γνωστός επισήμως ως αρκούδα 32, θέλει να επαναλάβει τη νίκη του. Το βάρος του Τσανκ το 2025 υπολογίστηκε στα 1.200 λίβρες (περίπου 544 κιλά), γεγονός που του χάρισε μια οριακή νίκη. Φέτος επιστρέφει και αντιμετωπίζει παχουλούς ανταγωνιστές όπως ο Γκάλλι, γνωστός και ως αρκούδα 903, απόγονος της δύο φορές πρωταθλήτριας Γκρέιζερ.Ο διαγωνισμός, που πραγματοποιείται για 12η χρονιά, γιορτάζει την ανθεκτικότητα των περίπου 2.200 καφέ αρκούδων που ζουν στο καταφύγιο στη χερσόνησο της Αλάσκας, η οποία εκτείνεται από τη νοτιοδυτική γωνία της πολιτείας προς τα Αλεούτια νησιά.Η εβδομάδα της χοντρής αρκούδας ξεκίνησε το 2014 ως ένας διαδραστικός τρόπος ενημέρωσης του κοινού για τις καφέ αρκούδες, οι οποίες είναι παράκτιοι συγγενείς των γκρίζλι.Φέτος συμμετέχουν 16 αρκούδες, οι οποίες αναμετρώνται σε ένα τουρνουά νοκ-άουτ. Όλη η ψηφοφορία γίνεται διαδικτυακά και ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 29 Σεπτεμβρίου. Το κοινό μπορεί επίσης να παρακολουθεί τις αρκούδες μέσω των ζωντανών καμερών του explore.org πριν αποφασίσει ποια είναι η αγαπημένη του.«Οι παχιές αρκούδες είναι επιτυχημένες αρκούδες», αναφέρει ο ιστότοπος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού. Οι αρκούδες καταβροχθίζουν τους άφθονους σολομούς που επιστρέφουν στον ποταμό Brooks από τα τέλη Ιουνίου, ώστε να συσσωρεύσουν αποθέματα λίπους. Μερικές φορές αρπάζουν και τρώνε τα ψάρια ακόμη και στον αέρα, καθώς αυτά ανεβαίνουν το ποτάμι για να αναπαραχθούν.Οι ενήλικες αρσενικές καφέ αρκούδες ζυγίζουν συνήθως 600 έως 900 λίβρες (περίπου 270 έως 410 κιλά) στα μέσα του καλοκαιριού. Όταν είναι έτοιμες να πέσουν σε χειμερία νάρκη, έχοντας φάει τους μεταναστευτικούς και αναπαραγόμενους σολομούς, τα μεγαλόσωμα αρσενικά μπορεί να ζυγίζουν πολύ πάνω από 1.000 λίβρες (454 κιλά). Οι θηλυκές είναι περίπου κατά ένα τρίτο μικρότερες.Κατά τη διάρκεια της χειμερινής χειμερίας νάρκης, οι αρκούδες δεν τρώνε ούτε πίνουν και χάνουν περίπου το ένα τρίτο του σωματικού τους βάρους.

Οι ψηφοφόροι του διαδικτυακού διαγωνισμού μπορούν να συγκρίνουν φωτογραφίες των αρκούδων πριν και μετά: αδύνατες στην αρχή του καλοκαιριού και παχύτερες στο τέλος του. Οι αρκούδες δεν ζυγίζονται στην πραγματικότητα — φανταστείτε τη διαδικασία! — και ορισμένοι θαυμαστές επιλέγουν την αγαπημένη τους με βάση την εμφάνιση ή την ιστορία της.



Για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, οι αρκούδες πρέπει να συχνάζουν στην περιοχή γύρω από τον ποταμό.



Οι ζωντανές κάμερες στους καταρράκτες Μπρουκς κατέγραψαν το 2024 τη στιγμή που το μικρό της αρκούδας 128, της Γκρέιζερ, γλίστρησε πάνω από τον καταρράκτη και βρέθηκε στο σημείο όπου ψάρευε ο Τσανκ.



Ο Τσανκ επιτέθηκε στο μικρό και το τραυμάτισε.



Η Γκρέιζερ πάλεψε με τον Τσανκ, όμως το μικρό τελικά πέθανε. Μετά τη δραματική μάχη, οι φίλοι του διαγωνισμού στην ψηφοφορία έδωσαν τη νίκη στη Γκρέιζερ έναντι του Τσανκ.



Στη συνέχεια, ο Τσανκ επέστρεψε το 2025 και κατέκτησε τον τίτλο.