Νήπιο έβγαλε γεμάτο πιστόλι σε παιδικό σταθμό στις ΗΠΑ, συνελήφθη ένας από τους γονείς του

Ο αρχηγός της αστυνομίας δήλωσε ότι παρακολούθησε το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του παιδικού σταθμού και περιέγραψε τη στιγμή που το παιδί βγάζει το όπλο από το σακίδιο ως «σοκαριστική»





Όπως αναφέρει το







A toddler pulled out a loaded pistol Monday at a daycare in southeast Michigan and a police officer who is one of the child’s parents has been taken into custody as the investigation continues, officials said.



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«Ήταν δύσκολο να το παρακολουθήσω» «Ήταν δύσκολο να το παρακολουθήσω, ακόμη και γνωρίζοντας ποια ήταν η κατάληξη», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Μπάιαλι υπογράμμισε ότι η γρήγορη αντίδραση των εργαζομένων στον παιδικό σταθμό ήταν καθοριστική για την αποτροπή μιας πιθανής τραγωδίας.



A three year old brought a loaded gun to daycare in Canton, Ohio.



I’m a 2nd Amendment absolutist, and with the 2nd Amendment comes responsibility.



Come on people. We have to do better. pic.twitter.com/lvkOejsxJf — Derrick Evans (@DerrickEvans4WV) September 29, 2026

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Έρευνα για την ασφάλεια του όπλου Ο αρχηγός της αστυνομίας τόνισε ότι δεν πιστεύει πως υπήρχε πρόθεση πρόκλησης βλάβης από κάποιον εμπλεκόμενο.

«Δεν νομίζω ότι υπήρχε κακή πρόθεση από πραγματικά κανέναν. Πιστεύω ότι το ζήτημα αφορά την ασφαλή φύλαξη ενός όπλου, να γνωρίζουμε πού βρίσκονται τα όπλα μας και να διασφαλίζουμε ότι δεν μπορούν να είναι προσβάσιμα από κανέναν», ανέφερε.

Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το πιστόλι βρέθηκε μέσα στο σακίδιο και έφτασε στα χέρια του παιδιού.

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε σε παιδικό σταθμό στο νοτιοανατολικό Μίσιγκαν των ΗΠΑ, όταν ένα μικρό παιδί έβγαλε από την τσάντα του ένα γεμάτο πιστόλι μέσα στην αίθουσα, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς.Όπως αναφέρει το abcnews.com , οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός από τους γονείς του παιδιού, ο οποίος είναι αστυνομικός σε γειτονική δικαιοδοσία. Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας του Κάντον, Τζόζεφ Μπάιαλι, το όπλο που βρέθηκε στην κατοχή του παιδιού δεν ήταν υπηρεσιακό όπλο.Ο αρχηγός της αστυνομίας δήλωσε ότι παρακολούθησε το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του παιδικού σταθμού και περιέγραψε τη στιγμή που το παιδί βγάζει το όπλο από το σακίδιο ως «σοκαριστική».«Ήταν δύσκολο να το παρακολουθήσω, ακόμη και γνωρίζοντας ποια ήταν η κατάληξη», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Μπάιαλι υπογράμμισε ότι η γρήγορη αντίδραση των εργαζομένων στον παιδικό σταθμό ήταν καθοριστική για την αποτροπή μιας πιθανής τραγωδίας.«Υπήρχε ένας εκπρόσωπος του σταθμού, ένας εκπαιδευτικός, που βρισκόταν συνεχώς στην αίθουσα, αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και παρενέβη άμεσα. Αν δεν είχε συμβεί αυτό, δεν ξέρω πού θα βρισκόμασταν σήμερα ή για ποια κατάσταση θα μιλούσαμε», δήλωσε.Ο αρχηγός της αστυνομίας τόνισε ότι δεν πιστεύει πως υπήρχε πρόθεση πρόκλησης βλάβης από κάποιον εμπλεκόμενο.«Δεν νομίζω ότι υπήρχε κακή πρόθεση από πραγματικά κανέναν. Πιστεύω ότι το ζήτημα αφορά την ασφαλή φύλαξη ενός όπλου, να γνωρίζουμε πού βρίσκονται τα όπλα μας και να διασφαλίζουμε ότι δεν μπορούν να είναι προσβάσιμα από κανέναν», ανέφερε.Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το πιστόλι βρέθηκε μέσα στο σακίδιο και έφτασε στα χέρια του παιδιού.



Νέα μέτρα στον παιδικό σταθμό Παρότι ο παιδικός σταθμός διέθετε ήδη αυξημένα μέτρα ασφαλείας, ο Μπάιαλι δήλωσε ότι θα εφαρμοστούν επιπλέον πρωτόκολλα.

Μεταξύ των νέων μέτρων περιλαμβάνεται και ο έλεγχος όλων των σακιδίων που εισέρχονται στον χώρο.



Οι αρχές επανέλαβαν τη σημασία της υπεύθυνης αποθήκευσης όπλων, ιδιαίτερα σε σπίτια όπου υπάρχουν παιδιά, καθώς ένα όπλο που δεν φυλάσσεται σωστά μπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτες και επικίνδυνες καταστάσεις.