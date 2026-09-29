Ο Τραμπ φαίνεται να πήρε έναν... υπνάκο κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης στο Οβάλ Γραφείο, δείτε βίντεο

In trumps defense howard is very very boring https://t.co/1Ym1Ln1tQG — Molly Jong-Fast (@MollyJongFast) September 28, 2026

«Όποιος ισχυρίζεται ότι ο πρόεδρος κοιμόταν, λέει ψέματα»

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ντέιβις Ίνγκλ, δήλωσε την Τρίτη (29/9): «Η οξυδέρκεια του προέδρου Τραμπ, η απαράμιλλη ενέργειά του και η ιστορική προσιτότητά του έρχονται σε πλήρη αντίθεση με ό,τι είδαμε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κυβέρνησης, όταν οι Δημοκρατικοί και τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης απέκρυψαν σκόπιμα από τον αμερικανικό λαό τη σοβαρή πνευματική και σωματική παρακμή του Τζο Μπάιντεν. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι ο πιο οξυδερκής και προσιτός πρόεδρος στην αμερικανική ιστορία, ο οποίος εργάζεται ασταμάτητα για να λύσει προβλήματα και να υλοποιήσει τις υποσχέσεις του, ενώ παραμένει σε άριστη υγεία.».Το επιτελείο του Τραμπ έχει προβάλει διάφορες εξηγήσεις για το γιατί ο Αμερικανός πρόεδρος κλείνει πιο συχνά τα μάτια του και φαίνεται να χαλαρώνει. Όταν δεν «ακούει με σοβαρότητα», ο Τραμπ μπορεί να «ανοιγοκλείνει τα μάτια του». Η επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, δήλωσε στο Vanity Fair ότι ο Τραμπ «» όταν τον βλέπουν με το κεφάλι γερμένο και τα μάτια κλειστά, και επέμεινε ότι «».Σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε στο Wall Street Journal την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, ο ίδιος ο Τραμπ απέκρουσε τις κατηγορίες ότι τον παίρνει δημόσια ο ύπνος απαντώντας πως «. Μερικές φορές με φωτογραφίζουν ενώ ανοιγοκλείνω τα μάτια, και με πιάνουν ακριβώς στη στιγμή που ανοιγοκλείνω τα μάτια».