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Επτά νεκροί σε αιματηρή σύγκρουση στη Γουατεμάλα με φόντο καταγγελίες για εμπλοκή του στρατού
Επτά νεκροί σε αιματηρή σύγκρουση στη Γουατεμάλα με φόντο καταγγελίες για εμπλοκή του στρατού
Οι ένοπλες δυνάμεις αρνούνται ότι συμμετείχαν στα επεισόδια, ενώ οι αρχές αποδίδουν τη βία σε διαμάχη εγκληματικών οργανώσεων για ναρκωτικά
Οι ένοπλες δυνάμεις της Γουατεμάλας αρνήθηκαν χθες Δευτέρα πως ενεπλάκησαν σε βίαια επεισόδια με τουλάχιστον επτά νεκρούς, συμπεριλαμβανομένου μικρού κοριτσιού, σε πόλη στο ανατολικό τμήμα της χώρας, όπου βίντεο κατέγραψαν ένοπλους με στρατιωτική περιβολή να κινούνται στους δρόμους.
Ο στρατός απέδωσε τους θανάτους πολιτών την Κυριακή στην Ουίτε, περίπου 130 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Γουατεμάλα, σε διένεξη συμμοριών ενεχόμενων στη διακίνηση ναρκωτικών.
Τα πτώματα δυο γυναικών και κοριτσιού βρέθηκαν μέσα σε λευκό όχημα ακινητοποιημένο σε είσοδο της πόλης, ανέφερε η εισαγγελία. Εκείνα τεσσάρων ανδρών βρέθηκαν σε άλλο σημείο στην Ουίτε.
Η εκπρόσωπος του στρατού Νατάλια Μολινέδο ανέφερε, σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε μέσω X, ότι τα αιματηρά επεισόδια ήταν αποτέλεσμα «εδαφικών διαφορών μεταξύ διακρατικών εγκληματικών οργανώσεων».
Αντιδρούσε στην ατμόσφαιρα καχυποψίας που δημιούργησαν βίντεο τα οποία κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και αναπαρήχθησαν από ΜΜΕ, στα οποία διακρίνονται άγνωστοι με στολές παραλλαγής και προτεταμένα τουφέκια καθώς περικυκλώνουν λευκό όχημα.
Η κ. Μολινέδο διέψευσε πως επρόκειτο για στρατιωτικούς. Οι ένοπλες δυνάμεις «αποφάσισαν να μην μπουν (στην πόλη) εκείνη τη στιγμή για να αποφύγουν κλιμάκωση της σύγκρουσης», είπε.
Ο υπουργός Εσωτερικών Μάρκο Αντόνιο Βιγιέδα, ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφους, φάνηκε πιο επιφυλακτικός για το ερώτημα αν μέλη δυνάμεων ασφαλείας, της Γουατεμάλας ή των ΗΠΑ, πυροβόλησαν εναντίον αμάχων.
Δήλωσε πως προτιμά να μην κάνει υποθέσεις προτού να έχει «περισσότερες πληροφορίες για το τι ακριβώς έγινε».
«Θα διενεργήσουμε έρευνα» ώστε να συγκεντρωθούν στοιχεία για τα γεγονότα, πρόσθεσε, διαψεύδοντας από την πλευρά του οποιαδήποτε εμπλοκή της αστυνομίας.
Η έκρηξη βίας αυτή καταγράφεται μια εβδομάδα αφού οι ΗΠΑ και η Γουατεμάλα ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να προχωρήσουν, μαζί με συμμάχους τους, στην επιβολή κυρώσεων σε περίπου είκοσι καρτέλ των ναρκωτικών, στο πλαίσιο της «Ασπίδας της Αμερικής», συμμαχίας που σχηματίστηκε με πρωτοβουλία του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
Την περασμένη εβδομάδα, ο στρατός της Γουατεμάλας παρέλαβε, για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν μισό αιώνα, όπλα από τις ΗΠΑ, μετά την άρση του εμπάργκο που εφαρμοζόταν από το 1977, εν μέσω της πολυαίμακτης εμφύλιας σύρραξης στο κράτος της κεντρικής Αμερικής (1960-1996).
Ο στρατός απέδωσε τους θανάτους πολιτών την Κυριακή στην Ουίτε, περίπου 130 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Γουατεμάλα, σε διένεξη συμμοριών ενεχόμενων στη διακίνηση ναρκωτικών.
Τα πτώματα δυο γυναικών και κοριτσιού βρέθηκαν μέσα σε λευκό όχημα ακινητοποιημένο σε είσοδο της πόλης, ανέφερε η εισαγγελία. Εκείνα τεσσάρων ανδρών βρέθηκαν σε άλλο σημείο στην Ουίτε.
Η εκπρόσωπος του στρατού Νατάλια Μολινέδο ανέφερε, σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε μέσω X, ότι τα αιματηρά επεισόδια ήταν αποτέλεσμα «εδαφικών διαφορών μεταξύ διακρατικών εγκληματικών οργανώσεων».
Αντιδρούσε στην ατμόσφαιρα καχυποψίας που δημιούργησαν βίντεο τα οποία κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και αναπαρήχθησαν από ΜΜΕ, στα οποία διακρίνονται άγνωστοι με στολές παραλλαγής και προτεταμένα τουφέκια καθώς περικυκλώνουν λευκό όχημα.
Η κ. Μολινέδο διέψευσε πως επρόκειτο για στρατιωτικούς. Οι ένοπλες δυνάμεις «αποφάσισαν να μην μπουν (στην πόλη) εκείνη τη στιγμή για να αποφύγουν κλιμάκωση της σύγκρουσης», είπε.
Ο υπουργός Εσωτερικών Μάρκο Αντόνιο Βιγιέδα, ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφους, φάνηκε πιο επιφυλακτικός για το ερώτημα αν μέλη δυνάμεων ασφαλείας, της Γουατεμάλας ή των ΗΠΑ, πυροβόλησαν εναντίον αμάχων.
Δήλωσε πως προτιμά να μην κάνει υποθέσεις προτού να έχει «περισσότερες πληροφορίες για το τι ακριβώς έγινε».
«Θα διενεργήσουμε έρευνα» ώστε να συγκεντρωθούν στοιχεία για τα γεγονότα, πρόσθεσε, διαψεύδοντας από την πλευρά του οποιαδήποτε εμπλοκή της αστυνομίας.
Η έκρηξη βίας αυτή καταγράφεται μια εβδομάδα αφού οι ΗΠΑ και η Γουατεμάλα ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να προχωρήσουν, μαζί με συμμάχους τους, στην επιβολή κυρώσεων σε περίπου είκοσι καρτέλ των ναρκωτικών, στο πλαίσιο της «Ασπίδας της Αμερικής», συμμαχίας που σχηματίστηκε με πρωτοβουλία του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
Την περασμένη εβδομάδα, ο στρατός της Γουατεμάλας παρέλαβε, για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν μισό αιώνα, όπλα από τις ΗΠΑ, μετά την άρση του εμπάργκο που εφαρμοζόταν από το 1977, εν μέσω της πολυαίμακτης εμφύλιας σύρραξης στο κράτος της κεντρικής Αμερικής (1960-1996).
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