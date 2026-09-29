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Στέλεχος των New York Times δολοφονήθηκε από τα πεθερικά του: Ψάχνουν αν ήθελαν εκδίκηση επειδή χτύπησε την κόρη τους και τον εγγονό τους
Στέλεχος των New York Times δολοφονήθηκε από τα πεθερικά του: Ψάχνουν αν ήθελαν εκδίκηση επειδή χτύπησε την κόρη τους και τον εγγονό τους
77 ετών ο πεθερός και η πεθερά του Τζόναθαν ΜακΚίνσεϊ - Τον πυροβόλησαν «ο ένας μετά τον άλλο» σε χώρο στάθμευσης δυτικά του Σαν Φρανσίσκο
Νεκρός από τα χέρια των πεθερικών του έπεσε ο 40χρονος Τζόναθαν ΜακΚίνσεϊ, ο οποίος εργαζόταν ως διευθυντής στο τμήμα ηλεκτρονικών παιχνιδιών των New York Times.
Σύμφωνα με την αστυνομία τον 40χρονο σκότωσαν ο 77χρονος Σόουγιονγκ Ζανγκ και η συνομήλική σύζυγός του Σίλι Τσεν σε χώρο στάθμευσης στην πόλη Ντάμπλιν, δυτικά του Σαν Φρανσίσκο, το απόγευμα του Σαββάτου.
Μάρτυρες ανέφεραν ότι οι δύο ηλικιωμένοι πυροβόλησαν «ο ένας μετά τον άλλο» τον ΜακΚίνσεϊ. «Είδα τον άνδρα να πέφτει στο έδαφος: είχε αίματα στο κεφάλι και στο στήθος», δήλωσε ένας αυτόπτης μάρτυρας με άλλο να μεταφέρει ότι είδε το ζευγάρι «να περπατά μαζί και στη συνέχεια να απομακρύνεται χαλαρά από το σημείο των πυροβολισμών».
Οι δύο 77χρονοι συνελήφθησαν λίγα λεπτά αργότερα από αστυνομικό που περνούσε από το σημείο καθώς δεν είχαν διαφύγει μετά τους πυροβολισμούς και μεταξύ άλλων κατηγορούνται για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού.
Τα πεθερικά του 40χρονου
Όπως προέκυψε, σε βάρος του 40χρονου είχαν υποβληθεί στο παρελθόν καταγγελίες για κακοποίηση παιδιού καθώς και αναφορές για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της συζύγου του, Κάντις Τζανγκ.
Κατά τις ίδιες αναφορές, η Τζανγκ είχε καταγγείλει ότι ο ΜακΚίνσεϊ χτύπησε το παιδί τους και της προκάλεσε μώλωπα στο χέρι κατά τη διάρκεια έντονου καβγά.
Δικαστικά έγγραφα που επικαλείται η New York Post δείχνουν ότι ο ΜακΚίνσεϊ κατηγορήθηκε για δύο πλημμελήματα κακοποίησης παιδιού το 2025. Τότε η σύζυγός του είχε καλέσει την αστυνομία για να καταγγείλει ότι ο ΜακΚίνσεϊ είχε χτυπήσει τον εξάχρονο γιο τους στο πρόσωπο. Ανέφερε επίσης στους ερευνητές ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας το 2018, κατά το οποίο ο ΜακΚίνσεϊ της προκάλεσε μώλωπα στο αριστερό χέρι.
Ο ΜακΚίνσεϊ δήλωσε αθώος και για τα δύο αδικήματα και αφέθηκε ελεύθερος από τη φυλακή υπό τον όρο ότι θα παρακολουθούσε μαθήματα γονικής φροντίδας.
Τον Δκέμβριο ο ΜακΚίνσεϊ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από την Τζανγκ ενώ ακολούθησε και δικαστική διαμάχη για την την επιμέλεια των παιδιών τους.
Σύμφωνα με την αστυνομία τον 40χρονο σκότωσαν ο 77χρονος Σόουγιονγκ Ζανγκ και η συνομήλική σύζυγός του Σίλι Τσεν σε χώρο στάθμευσης στην πόλη Ντάμπλιν, δυτικά του Σαν Φρανσίσκο, το απόγευμα του Σαββάτου.
Μάρτυρες ανέφεραν ότι οι δύο ηλικιωμένοι πυροβόλησαν «ο ένας μετά τον άλλο» τον ΜακΚίνσεϊ. «Είδα τον άνδρα να πέφτει στο έδαφος: είχε αίματα στο κεφάλι και στο στήθος», δήλωσε ένας αυτόπτης μάρτυρας με άλλο να μεταφέρει ότι είδε το ζευγάρι «να περπατά μαζί και στη συνέχεια να απομακρύνεται χαλαρά από το σημείο των πυροβολισμών».
Οι δύο 77χρονοι συνελήφθησαν λίγα λεπτά αργότερα από αστυνομικό που περνούσε από το σημείο καθώς δεν είχαν διαφύγει μετά τους πυροβολισμούς και μεταξύ άλλων κατηγορούνται για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού.
Τα πεθερικά του 40χρονου
Η εκδίκηση το κίνητρό τους;Αυτό που εξετάζουν οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την έρευνα είναι αν ο πεθερός και η πεθερά του ΜακΚίνσεϊ ήθελαν να τον εκδικηθούν για κακοποίηση της κόρης τους και του εγγονού τους.
Όπως προέκυψε, σε βάρος του 40χρονου είχαν υποβληθεί στο παρελθόν καταγγελίες για κακοποίηση παιδιού καθώς και αναφορές για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της συζύγου του, Κάντις Τζανγκ.
Κατά τις ίδιες αναφορές, η Τζανγκ είχε καταγγείλει ότι ο ΜακΚίνσεϊ χτύπησε το παιδί τους και της προκάλεσε μώλωπα στο χέρι κατά τη διάρκεια έντονου καβγά.
Δικαστικά έγγραφα που επικαλείται η New York Post δείχνουν ότι ο ΜακΚίνσεϊ κατηγορήθηκε για δύο πλημμελήματα κακοποίησης παιδιού το 2025. Τότε η σύζυγός του είχε καλέσει την αστυνομία για να καταγγείλει ότι ο ΜακΚίνσεϊ είχε χτυπήσει τον εξάχρονο γιο τους στο πρόσωπο. Ανέφερε επίσης στους ερευνητές ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας το 2018, κατά το οποίο ο ΜακΚίνσεϊ της προκάλεσε μώλωπα στο αριστερό χέρι.
Ο ΜακΚίνσεϊ δήλωσε αθώος και για τα δύο αδικήματα και αφέθηκε ελεύθερος από τη φυλακή υπό τον όρο ότι θα παρακολουθούσε μαθήματα γονικής φροντίδας.
Τον Δκέμβριο ο ΜακΚίνσεϊ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από την Τζανγκ ενώ ακολούθησε και δικαστική διαμάχη για την την επιμέλεια των παιδιών τους.
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