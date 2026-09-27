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Ο Πάπας Λέων συναντήθηκε με θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από Γάλλους ιερείς
Ο Πάπας Λέων συναντήθηκε με θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από Γάλλους ιερείς
Ο Πάπας «τους ευχαρίστησε για την οδυνηρή μαρτυρία τους και επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι θα διασφαλίσει πως το κακό που βίωσαν δεν θα επαναληφθεί σε άλλους»
Ο Πάπας Λέων επανέλαβε απόψε τη δέσμευσή του να βάλει τέλος στη σεξουαλική κακοποίηση από ιερείς στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, σε συνάντηση που είχε στη Λούρδη με επτά θύματα κακοποίησης από Γάλλους ιερείς, ανακοίνωσε το Βατικανό.
Ο Πάπας «τους ευχαρίστησε για την οδυνηρή μαρτυρία τους και επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι θα διασφαλίσει πως το κακό που βίωσαν δεν θα επαναληφθεί σε άλλους» ανέφερε η ανακοίνωση.
Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν, πέντε από τα θύματα είπαν ότι ο Ποντίφικας έδειξε ότι «αντιλαμβάνεται σε βάθος» το ζήτημα, χαιρετίζοντας την προσοχή που δίνει σε αυτό το ακανθώδες θέμα.
Στη συνάντηση, που ήταν κεκλεισμένων των θυρών και κράτησε περίπου δύο ώρες, ο Πάπας αποδείχτηκε «πολύ προσεκτικός» και «άκουγε με προσήλωση» είπε ο Ολιβιέ Μαρντί, συνιδρυτής της συλλογικότητας Voix Libérées de Touraine. Ο Πάπας είχε κατ’ ιδίαν 15λεπτες συναντήσεις με κάθε θύμα ξεχωριστά και ακολούθησε ομαδική συζήτηση. Ένα από τα θύματα είπε ότι ο Πάπας παραδέχτηκε τον «συστημικό» χαρακτήρα αυτών των κακοποιήσεων.
Ο Λέων ΙΔ΄ πραγματοποιεί μίνι τετραήμερη περιοδεία σε τρεις πόλεις της Γαλλίας, με την ελπίδα ότι θα βοηθήσει να αποκατασταθεί το κύρος της Εκκλησίας, μετά τις αποκαλύψεις που έγιναν το 2021 για την κακοποίηση ανηλίκων από ιερείς, προκαλώντας σοκ σε όλη τη χώρα.
Ο Πάπας «τους ευχαρίστησε για την οδυνηρή μαρτυρία τους και επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι θα διασφαλίσει πως το κακό που βίωσαν δεν θα επαναληφθεί σε άλλους» ανέφερε η ανακοίνωση.
Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν, πέντε από τα θύματα είπαν ότι ο Ποντίφικας έδειξε ότι «αντιλαμβάνεται σε βάθος» το ζήτημα, χαιρετίζοντας την προσοχή που δίνει σε αυτό το ακανθώδες θέμα.
Στη συνάντηση, που ήταν κεκλεισμένων των θυρών και κράτησε περίπου δύο ώρες, ο Πάπας αποδείχτηκε «πολύ προσεκτικός» και «άκουγε με προσήλωση» είπε ο Ολιβιέ Μαρντί, συνιδρυτής της συλλογικότητας Voix Libérées de Touraine. Ο Πάπας είχε κατ’ ιδίαν 15λεπτες συναντήσεις με κάθε θύμα ξεχωριστά και ακολούθησε ομαδική συζήτηση. Ένα από τα θύματα είπε ότι ο Πάπας παραδέχτηκε τον «συστημικό» χαρακτήρα αυτών των κακοποιήσεων.
Ο Λέων ΙΔ΄ πραγματοποιεί μίνι τετραήμερη περιοδεία σε τρεις πόλεις της Γαλλίας, με την ελπίδα ότι θα βοηθήσει να αποκατασταθεί το κύρος της Εκκλησίας, μετά τις αποκαλύψεις που έγιναν το 2021 για την κακοποίηση ανηλίκων από ιερείς, προκαλώντας σοκ σε όλη τη χώρα.
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