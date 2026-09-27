Στο Αμπου Ντάμπι ο Νετανιάχου: Μυστική συνάντηση με τον πρόεδρο των Εμιράτων

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφθηκε σήμερα Κυριακή το Άμπου Ντάμπι και συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ αλ Ναχιάν, ανέφερε υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters.



Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποιο σχόλιο από το γραφείο του Νετανιάχου ή το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ.



Πολλά ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ωστόσο, όπως τα τηλεοπτικά κανάλια 12 και ΚΑΝ και οι εφημερίδες Haaretz και Jerusalem Post, μεταδίδουν ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε αυθημερόν τα ΗΑΕ και συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Εμιράτων. Στη χώρα του Περσικού παρέμεινε μόλις τέσσερις ώρες.



Προ ημερών η Haaretz έγραψε ότι ο πρόεδρος των ΗΑΕ είχε προειδοποιήσει τον Νετανιάχου, 10 ημέρες πριν από την 7η Οκτωβρίου 2023, ότι η Χαμάς σχεδίαζε μια επιχείρηση μεγάλης κλίμακας εναντίον του Ισραήλ. Η προειδοποίηση αυτή δεν έφτασε στις υπηρεσίες πληροφοριών ή τον στρατό, σύμφωνα με το δημοσίευμα.



Ο Νετανιάχου διέψευσε το ρεπορτάζ και απείλησε την εφημερίδα με προσφυγή στα δικαστήρια. Οι ηγέτες της αντιπολίτευσης τον κατηγορούν ότι φέρει την ευθύνη για τις αστοχίες των υπηρεσιών ασφαλείας που προηγήθηκαν της επίθεσης της Χαμάς.



Τα ΗΑΕ απέφυγαν να κάνουν κάποιο σχόλιο για το δημοσίευμα της Haaretz αλλά λένε ότι διατηρούν «ανοιχτές και απευθείας γραμμές επικοινωνίας» με το Ισραήλ αφότου ομαλοποίησαν τις διπλωματικές σχέσεις τους, το 2020. Μια πηγή από τα ΗΑΕ είχε πει στο Reuters ότι τα Εμιράτα συζητούν θέματα ασφαλείας με άλλες χώρες μέσω των «αρμόδιων θεσμών», όχι όμως σε επίπεδο ηγετών.



Νωρίτερα φέτος, τα ΗΑΕ διέψευσαν ότι ο πρόεδρος τους συναντήθηκε με τον Νετανιάχου αφού το γραφείο του τελευταίου ανακοίνωσε τον Μάιο ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός «επισκέφθηκε κρυφά» τη χώρα αυτή και συναντήθηκε με τον σεϊχη Μοχάμεντ. Μια πηγή είχε πει τότε ότι ο Νετανιάχου και ο σεΐχης Μοχάμεντ συναντήθηκαν στο Αλ Αΐν, μια όαση του Άμπου Ντάμπι στα σύνορα με το Ομάν, στις 26 Μαρτίου.