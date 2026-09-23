Οι ΗΠΑ προσκάλεσαν τον Πούτιν στη Σύνοδο της G20 τον Δεκέμβριο: «Ελπίζουμε να δεχτεί»
ΚΟΣΜΟΣ
Βλαντίμιρ Πούτιν G20 Μαϊάμι

Οι ΗΠΑ προσκάλεσαν τον Πούτιν στη Σύνοδο της G20 τον Δεκέμβριο: «Ελπίζουμε να δεχτεί»

Αναφερόμενος στην επικείμενη άφιξη του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσιγκτον, ο Ρούμπιο είπε ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα έχει και άλλες ευκαιρίες να συνομιλήσει μαζί του φέτος

Οι ΗΠΑ προσκάλεσαν τον Πούτιν στη Σύνοδο της G20 τον Δεκέμβριο: «Ελπίζουμε να δεχτεί»
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Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα του προσκάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην προσεχή σύνοδο της G20 που θα φιλοξενηθεί τον Δεκέμβριο στο Μαϊάμι.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Πούτιν θα δεχτεί την πρόσκληση: «Πιστεύουμε ότι αποτελεί μια ευκαιρία για τον Πούτιν να έρθει σε επαφή όχι μόνο με τον πρόεδρο των (ΗΠΑ), αλλά και με άλλους ηγέτες του κόσμου. Ελπίζουμε ότι θα δεχτεί αυτή την πρόσκληση» δήλωσε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ στους δημοσιογράφους.

Αναφερόμενος στην επικείμενη άφιξη του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσιγκτον, ο Ρούμπιο είπε ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα έχει και άλλες ευκαιρίες να συνομιλήσει μαζί του φέτος, στις συνόδους της APEC και της G20.

Ο Σι αναμένεται στην Ουάσιγκτον γύρω στη 01.00 της Πέμπτης, ώρα Ελλάδας και ο Τραμπ θα τον υποδεχτεί στο αεροδρόμιο, κάτι που κάνει σπανίως για ξένους ηγέτες.
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