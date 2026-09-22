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CNN: Πρόθυμος να συναντηθεί με Ιρανούς αξιωματούχους στη Νέα Υόρκη ο Τραμπ «αν οι συνθήκες είναι κατάλληλες»
CNN: Πρόθυμος να συναντηθεί με Ιρανούς αξιωματούχους στη Νέα Υόρκη ο Τραμπ «αν οι συνθήκες είναι κατάλληλες»
Η Ουάσινγκτον αναζητά «έξοδο» από την κρίση με την Τεχεράνη, αλλά εκφράζονται αμφιβολίες για το αν η ιρανική αντιπροσωπεία έχει την έγκριση του ανώτατου ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ
Πρόθυμος να οργανώσει συνάντηση με Ιρανούς αξιωματούχους που βρίσκονται στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, εφόσον «οι συνθήκες είναι κατάλληλες», είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως έχει ενημερώσει σχετικά τους συμβούλους του, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο CNN Αμερικανός αξιωματούχος με γνώση των συζητήσεων.
Όπως επισημαίνει η ίδια πηγή, μια συνάντηση τέτοιου είδους θα μπορούσε, επίσης, να πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή κορυφαίων συμβούλων του Αμερικανού προέδρου που βρίσκονται μαζί του στη Νέα Υόρκη.
Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση.
Παράλληλα, σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, υπάρχουν αμφιβολίες για το αν οι Ιρανοί αξιωματούχοι που βρίσκονται στη Νέα Υόρκη έχουν την πλήρη εμπιστοσύνη και εξουσιοδότηση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος θεωρείται ο τελικός λήπτης αποφάσεων στην Τεχεράνη.
Άγνωστο παραμένει, ακόμα, αν η ιρανική πλευρά είναι διατεθειμένη να συμμετάσχει σε μια τέτοια συνάντηση.
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο πρέσβης της Ουάσινγκτον στον ΟΗΕ Μάικ Γουόλτς έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ανοιχτός σε μια συνάντηση, εφόσον αυτή μπορεί να οδηγήσει σε θετικό αποτέλεσμα.
«Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι προγραμματισμένο αυτή τη στιγμή, αλλά είμαστε σίγουρα ανοιχτοί σε κάτι τέτοιο, ειδικά αν υπάρχουν προοπτικές να οδηγήσει σε κάτι θετικό και τελικά να επιτευχθεί ο στόχος για τον οποίο μιλάμε: ότι το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», δήλωσε ο Ρούμπιο στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC.
Από την πλευρά του, ο Μάικ Γουόλτς ανέφερε στο CNN ότι ο Τραμπ «είναι πάντα ανοιχτός στον διάλογο». «Αυτό είναι ένα ερώτημα που θα ήθελα να θέσετε στους Ιρανούς: Θα καθίσουν απευθείας μαζί μας; Και ποιος μιλά εκ μέρους του Αγιατολάχ; Αυτό είναι ένα ζήτημα που συνεχώς επανέρχεται», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Όπως επισημαίνει η ίδια πηγή, μια συνάντηση τέτοιου είδους θα μπορούσε, επίσης, να πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή κορυφαίων συμβούλων του Αμερικανού προέδρου που βρίσκονται μαζί του στη Νέα Υόρκη.
Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση.
Το ερώτημα προς την Τεχεράνη: Ποιος έχει την τελική εξουσιοδότησηΣτο εσωτερικό της κυβέρνησης Τραμπ υπάρχουν προβληματισμοί για το κατά πόσο μια τέτοια επαφή θα μπορούσε να οδηγήσει σε ουσιαστική εξέλιξη και να συμβάλει στην αναζήτηση μιας διπλωματικής διεξόδου από τη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν.
Παράλληλα, σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, υπάρχουν αμφιβολίες για το αν οι Ιρανοί αξιωματούχοι που βρίσκονται στη Νέα Υόρκη έχουν την πλήρη εμπιστοσύνη και εξουσιοδότηση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος θεωρείται ο τελικός λήπτης αποφάσεων στην Τεχεράνη.
Άγνωστο παραμένει, ακόμα, αν η ιρανική πλευρά είναι διατεθειμένη να συμμετάσχει σε μια τέτοια συνάντηση.
Ρούμπιο και Γουόλς αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενοΜεταξύ των Ιρανών αξιωματούχων που βρίσκονται στις ΗΠΑ για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είναι ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν.
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο πρέσβης της Ουάσινγκτον στον ΟΗΕ Μάικ Γουόλτς έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ανοιχτός σε μια συνάντηση, εφόσον αυτή μπορεί να οδηγήσει σε θετικό αποτέλεσμα.
Marco Rubio on Iran:— Clash Report (@clashreport) September 22, 2026
Trump is open to meeting with Pezeshkian, but we need to know that the ultimate decision-maker in Iran is the Supreme Leader, and he is a radical Shia cleric. pic.twitter.com/DbYxfvSQ3a
«Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι προγραμματισμένο αυτή τη στιγμή, αλλά είμαστε σίγουρα ανοιχτοί σε κάτι τέτοιο, ειδικά αν υπάρχουν προοπτικές να οδηγήσει σε κάτι θετικό και τελικά να επιτευχθεί ο στόχος για τον οποίο μιλάμε: ότι το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», δήλωσε ο Ρούμπιο στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC.
Από την πλευρά του, ο Μάικ Γουόλτς ανέφερε στο CNN ότι ο Τραμπ «είναι πάντα ανοιχτός στον διάλογο». «Αυτό είναι ένα ερώτημα που θα ήθελα να θέσετε στους Ιρανούς: Θα καθίσουν απευθείας μαζί μας; Και ποιος μιλά εκ μέρους του Αγιατολάχ; Αυτό είναι ένα ζήτημα που συνεχώς επανέρχεται», σημείωσε χαρακτηριστικά.
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