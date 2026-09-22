CNN: Πρόθυμος να συναντηθεί με Ιρανούς αξιωματούχους στη Νέα Υόρκη ο Τραμπ «αν οι συνθήκες είναι κατάλληλες»
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Μασούντ Πεζεσκιάν Ιράν Σύνοδος ΟΗΕ

CNN: Πρόθυμος να συναντηθεί με Ιρανούς αξιωματούχους στη Νέα Υόρκη ο Τραμπ «αν οι συνθήκες είναι κατάλληλες»

Η Ουάσινγκτον αναζητά «έξοδο» από την κρίση με την Τεχεράνη, αλλά εκφράζονται αμφιβολίες για το αν η ιρανική αντιπροσωπεία έχει την έγκριση του ανώτατου ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ

CNN: Πρόθυμος να συναντηθεί με Ιρανούς αξιωματούχους στη Νέα Υόρκη ο Τραμπ «αν οι συνθήκες είναι κατάλληλες»
1 ΣΧΟΛΙΟ
Πρόθυμος να οργανώσει συνάντηση με Ιρανούς αξιωματούχους που βρίσκονται στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, εφόσον «οι συνθήκες είναι κατάλληλες», είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως έχει ενημερώσει σχετικά τους συμβούλους του, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο CNN Αμερικανός αξιωματούχος με γνώση των συζητήσεων.

Όπως επισημαίνει η ίδια πηγή, μια συνάντηση τέτοιου είδους θα μπορούσε, επίσης, να πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή κορυφαίων συμβούλων του Αμερικανού προέδρου που βρίσκονται μαζί του στη Νέα Υόρκη.

Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση.

Το ερώτημα προς την Τεχεράνη: Ποιος έχει την τελική εξουσιοδότηση

Στο εσωτερικό της κυβέρνησης Τραμπ υπάρχουν προβληματισμοί για το κατά πόσο μια τέτοια επαφή θα μπορούσε να οδηγήσει σε ουσιαστική εξέλιξη και να συμβάλει στην αναζήτηση μιας διπλωματικής διεξόδου από τη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, υπάρχουν αμφιβολίες για το αν οι Ιρανοί αξιωματούχοι που βρίσκονται στη Νέα Υόρκη έχουν την πλήρη εμπιστοσύνη και εξουσιοδότηση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος θεωρείται ο τελικός λήπτης αποφάσεων στην Τεχεράνη.

Άγνωστο παραμένει, ακόμα, αν η ιρανική πλευρά είναι διατεθειμένη να συμμετάσχει σε μια τέτοια συνάντηση.

Ρούμπιο και Γουόλς αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο

Μεταξύ των Ιρανών αξιωματούχων που βρίσκονται στις ΗΠΑ για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είναι ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο πρέσβης της Ουάσινγκτον στον ΟΗΕ Μάικ Γουόλτς έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ανοιχτός σε μια συνάντηση, εφόσον αυτή μπορεί να οδηγήσει σε θετικό αποτέλεσμα.



«Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι προγραμματισμένο αυτή τη στιγμή, αλλά είμαστε σίγουρα ανοιχτοί σε κάτι τέτοιο, ειδικά αν υπάρχουν προοπτικές να οδηγήσει σε κάτι θετικό και τελικά να επιτευχθεί ο στόχος για τον οποίο μιλάμε: ότι το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», δήλωσε ο Ρούμπιο στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC.

Από την πλευρά του, ο Μάικ Γουόλτς ανέφερε στο CNN ότι ο Τραμπ «είναι πάντα ανοιχτός στον διάλογο». «Αυτό είναι ένα ερώτημα που θα ήθελα να θέσετε στους Ιρανούς: Θα καθίσουν απευθείας μαζί μας; Και ποιος μιλά εκ μέρους του Αγιατολάχ; Αυτό είναι ένα ζήτημα που συνεχώς επανέρχεται», σημείωσε χαρακτηριστικά.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Telekom: Digital Optimism στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Telekom επενδύει σε μια προσέγγιση όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη γίνεται πιο προσβάσιμη και χρήσιμη στην καθημερινότητα.

IdEF: Το Γαλλικό Κολλέγιο που φέρνει τη δημόσια γαλλική εκπαίδευση στην Ελλάδα

Με πάνω από 30 χρόνια συνεχή και συνεπή παρουσία στην εκπαίδευση, το IdEF φέρνει την ακαδημαϊκή εμπειρία ενός δημόσιου γαλλικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα, χωρίς να χρειάζεται κανείς να μετακομίσει στο εξωτερικό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης