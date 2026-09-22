Υποχωρεί το πετρέλαιο με φόντο το Ορμούζ και τον αγωγό East-West: Κοντά στα $98 καθώς ανοίγει παράθυρο αποκλιμάκωσης
Υποχωρεί το πετρέλαιο με φόντο το Ορμούζ και τον αγωγό East-West: Κοντά στα $98 καθώς ανοίγει παράθυρο αποκλιμάκωσης
Το Brent έπεσε έως 2,9% μετά τις ενδείξεις από τη Σαουδική Αραβία για επανεκκίνηση του αγωγού East-West και πιθανές διπλωματικές κινήσεις για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ
Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου την Τρίτη, καθώς οι αγορές αξιολογούν τις προσπάθειες της Σαουδικής Αραβίας να αποκαταστήσει τις εξαγωγές μέσω του κρίσιμου αγωγού East - West, αλλά και τις ενδείξεις για πιθανή διπλωματική λύση στην κρίση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.
Η τιμή του Brent υποχώρησε έως και 2,9%, πριν περιορίσει τις απώλειες και διαμορφωθεί κοντά στα 98 δολάρια το βαρέλι.
Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, η Σαουδική Αραβία βρίσκεται στα πρώτα στάδια επανεκκίνησης του αγωγού East-West, ο οποίος είχε σταματήσει μετά από επιθέσεις με drones νωρίτερα μέσα στον μήνα.
Το Ριάντ επιδιώκει να αποκαταστήσει τις εξαγωγές μέσω του αγωγού μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα με μία από τις πηγές.
Η υποδομή δίνει στη Σαουδική Αραβία τη δυνατότητα να μεταφέρει πετρέλαιο προς την Ερυθρά Θάλασσα, παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ, το σημαντικότερο ενεργειακό πέρασμα στον κόσμο.
Έμποροι της αγοράς πετρελαιοειδών ανέφεραν ότι υπάρχουν ήδη ενδείξεις πως δεξαμενόπλοια φτάνουν στο λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, απ' όπου εξάγεται το πετρέλαιο του αγωγού, δυναμικότητας περίπου 7 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως.
Οι αυξήσεις ήταν ακόμη μεγαλύτερες στις αγορές καυσίμων, καθώς οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια περιόρισαν περαιτέρω τις διαθέσιμες ποσότητες.
Η πιθανή επαναλειτουργία του αγωγού East-West αναμένεται να προσφέρει ανακούφιση σε μια αγορά που αντιμετώπισε περιορισμούς προσφοράς τις τελευταίες εβδομάδες.
«Η επαναλειτουργία του αγωγού Ανατολής–Δύσης οδηγεί σε κάποια επιπλέον μείωση του γεωπολιτικού ασφαλίστρου κινδύνου», δήλωσε ο Όλε Χάνσεν, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στη Saxo Bank.
Δορυφορικά δεδομένα έδειξαν αυξημένες φορτώσεις από τον μεγάλο τερματικό σταθμό Ρας Τανάουρα, με επτά πλοία να εμφανίζονται να φορτώνουν πετρέλαιο σε κάποια στιγμή το Σαββατοκύριακο.
Η τιμή του Brent υποχώρησε έως και 2,9%, πριν περιορίσει τις απώλειες και διαμορφωθεί κοντά στα 98 δολάρια το βαρέλι.
Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, η Σαουδική Αραβία βρίσκεται στα πρώτα στάδια επανεκκίνησης του αγωγού East-West, ο οποίος είχε σταματήσει μετά από επιθέσεις με drones νωρίτερα μέσα στον μήνα.
Το Ριάντ επιδιώκει να αποκαταστήσει τις εξαγωγές μέσω του αγωγού μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα με μία από τις πηγές.
Ο αγωγός που παρακάμπτει τα Στενά του ΟρμούζΠριν από τη διακοπή λειτουργίας του, ο αγωγός East-West αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα «εναλλακτικά μονοπάτια» της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου σε περιόδους κρίσης.
Η υποδομή δίνει στη Σαουδική Αραβία τη δυνατότητα να μεταφέρει πετρέλαιο προς την Ερυθρά Θάλασσα, παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ, το σημαντικότερο ενεργειακό πέρασμα στον κόσμο.
Έμποροι της αγοράς πετρελαιοειδών ανέφεραν ότι υπάρχουν ήδη ενδείξεις πως δεξαμενόπλοια φτάνουν στο λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, απ' όπου εξάγεται το πετρέλαιο του αγωγού, δυναμικότητας περίπου 7 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως.
Το ασφάλιστρο κινδύνου μειώνεται στις αγορέςΤο πετρέλαιο έχει ενισχυθεί περισσότερο από 60% φέτος, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει τις ροές μέσω του Ορμούζ, του σημαντικότερου ενεργειακού «κόμβου» παγκοσμίως.
Οι αυξήσεις ήταν ακόμη μεγαλύτερες στις αγορές καυσίμων, καθώς οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια περιόρισαν περαιτέρω τις διαθέσιμες ποσότητες.
Η πιθανή επαναλειτουργία του αγωγού East-West αναμένεται να προσφέρει ανακούφιση σε μια αγορά που αντιμετώπισε περιορισμούς προσφοράς τις τελευταίες εβδομάδες.
«Η επαναλειτουργία του αγωγού Ανατολής–Δύσης οδηγεί σε κάποια επιπλέον μείωση του γεωπολιτικού ασφαλίστρου κινδύνου», δήλωσε ο Όλε Χάνσεν, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στη Saxo Bank.
Η Σαουδική Αραβία επέστρεψε στον Περσικό Κόλπο μέσω ΟρμούζΜετά το κλείσιμο του αγωγού, η Σαουδική Αραβία αναγκάστηκε να διοχετεύσει εκ νέου τις εξαγωγές της μέσω του Περσικού Κόλπου και των Στενών του Ορμούζ.
Δορυφορικά δεδομένα έδειξαν αυξημένες φορτώσεις από τον μεγάλο τερματικό σταθμό Ρας Τανάουρα, με επτά πλοία να εμφανίζονται να φορτώνουν πετρέλαιο σε κάποια στιγμή το Σαββατοκύριακο.
Ωστόσο, οι επιθέσεις των φιλοϊρανών Χούθι της Υεμένης σε σαουδαραβικές υποδομές συνεχίζονται, αυξάνοντας τους κινδύνους για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών.
Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν νωρίτερα μετά τις πληροφορίες ότι Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters πως η Τεχεράνη θα μπορούσε να ανοίξει ξανά τα Στενά μέσα σε επτά ημέρες, εφόσον οι ΗΠΑ άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.
Η πρόταση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για συνομιλίες μέσω χωρών που μεσολαβούν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανέφεραν ότι θα πρέπει να υπάρξουν διαπραγματεύσεις εφόσον αυτό εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον.
Μια προσωρινή συμφωνία ειρήνης που τέθηκε σε εφαρμογή το καλοκαίρι διήρκεσε για σύντομο διάστημα, ενώ στη συνέχεια οι ΗΠΑ προχώρησαν σε αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών, περιορίζοντας σημαντικά τα έσοδα της Τεχεράνης από τις εξαγωγές ενέργειας.
Σε αντίδραση, το Ιράν έχει προχωρήσει σε επιθέσεις κατά πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.
Διπλωματικό παράθυρο ΗΠΑ και Ιράν για τα ΣτενάΤην ίδια στιγμή, οι αγορές παρακολουθούν στενά τις ενδείξεις για πιθανή διπλωματική κινητικότητα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σχετικά με τη διαχείριση της κρίσης στον Ορμούζ.
Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν νωρίτερα μετά τις πληροφορίες ότι Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters πως η Τεχεράνη θα μπορούσε να ανοίξει ξανά τα Στενά μέσα σε επτά ημέρες, εφόσον οι ΗΠΑ άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.
Η πρόταση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για συνομιλίες μέσω χωρών που μεσολαβούν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανέφεραν ότι θα πρέπει να υπάρξουν διαπραγματεύσεις εφόσον αυτό εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον.
Έξι μήνες κρίσης στις ενεργειακές αγορέςΟι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου που έχει αναστατώσει τις ενεργειακές αγορές για περισσότερο από έξι μήνες δεν έχουν μέχρι στιγμής αποδώσει.
Μια προσωρινή συμφωνία ειρήνης που τέθηκε σε εφαρμογή το καλοκαίρι διήρκεσε για σύντομο διάστημα, ενώ στη συνέχεια οι ΗΠΑ προχώρησαν σε αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών, περιορίζοντας σημαντικά τα έσοδα της Τεχεράνης από τις εξαγωγές ενέργειας.
Σε αντίδραση, το Ιράν έχει προχωρήσει σε επιθέσεις κατά πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.
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