Το ΝΑΤΟ θωρακίζεται απέναντι στη Ρωσία: Η Γερμανία ετοιμάζεται να στείλει υποχρεωτικά 1.000 στρατιώτες στη Λιθουανία

Τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ ενισχύουν την άμυνα της ανατολικής πτέρυγας απέναντι στον φόβο ρωσικής επίθεσης - Η απόφαση του Βερολίνου έρχεται μετά την αδυναμία της Bundeswehr να καλύψει τις θέσεις της μονάδας μόνο με εθελοντές

1.000 εν ενεργεία στρατιωτών, προκειμένου να υπηρετήσουν στη μόνιμη γερμανική ταξιαρχία στη Λιθουανία μέσα στο φθινόπωρο, κάνει η Γερμανία, καθώς τα ευρωπαϊκά μέλη του



Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Bild, ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους ενέκρινε υποχρεωτικές τοποθετήσεις προσωπικού, αφού η Bundeswehr δεν κατάφερε να προσελκύσει αρκετούς εθελοντές για τη μονάδα που εδρεύει στη Λιθουανία.



1.000 στρατιώτες, σύμφωνα με αρκετές ανεξάρτητες πηγές που επικαλείται το έντυπο.



Το γερμανικό υπουργείο Άμυνας αναμενόταν να ενημερώσει τη Δευτέρα ανώτατα στελέχη της Επιτροπής Άμυνας της Bundestag για τη συγκεκριμένη απόφαση.



Το μέτρο δεν συνιστά γενική επιστράτευση ούτε αφορά υποχρεωτική κατάταξη πολιτών, αλλά αφορά σε εν ενεργεία στελέχη της Bundeswehr, τα οποία θα μπορούν να τοποθετηθούν στη Λιθουανία ακόμη και αν δεν έχουν δηλώσει εθελοντικά συμμετοχή στην αποστολή.







Σύμφωνα με τη Bild, οι υποχρεωτικές τοποθετήσεις θα μπορούσαν αυτή τη στιγμή να αφορούν έως και το 20% των θέσεων της ταξιαρχίας. Η Bundeswehr ελπίζει να μειώσει το ποσοστό αυτό περίπου στο 10% έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, προσελκύοντας περισσότερους εθελοντές.



Ο γερμανικός στρατός έχει ήδη πραγματοποιήσει εκστρατείες προσλήψεων και έχει προσφέρει ταξίδια γνωριμίας στη Λιθουανία για στρατιώτες και τις οικογένειές τους.



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«Η εθελοντική συμμετοχή παραμένει η βασική αρχή», ανέφερε η Bild. «Όμως, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα της ταξιαρχίας, οι υποχρεωτικές τοποθετήσεις δεν μπορούν πλέον να αποφευχθούν».



Η Γερμανία ενισχύει την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ Η



Η μονάδα, η οποία επισήμως ονομάζεται 45η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία Λιθουανίας, θα είναι η πρώτη γερμανική μάχιμη ταξιαρχία που θα εδρεύει μόνιμα εκτός της χώρας από την ίδρυση της Bundeswehr το 1955.



Σύμφωνα με τη Bundeswehr, η βαριά μηχανοκίνητη ταξιαρχία των περίπου 5.000 ατόμων έχει ως αποστολή την προστασία της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ μετά τη ρωσική εισβολή του 2022 στην Ουκρανία.



Προετοιμασίες για την αποστολή μέχρι καιεν ενεργεία στρατιωτών, προκειμένου να υπηρετήσουν στη μόνιμη γερμανική ταξιαρχία στημέσα στο φθινόπωρο, κάνει η, καθώς τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ ενισχύουν την άμυνα της ανατολικής πτέρυγας της Συμμαχίας απέναντι στην απειλή μιας ενδεχόμενης ρωσικής επίθεσης.Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας, ο Γερμανός υπουργός Άμυναςενέκρινε υποχρεωτικές τοποθετήσεις προσωπικού, αφού ηδεν κατάφερε να προσελκύσει αρκετούς εθελοντές για τη μονάδα που εδρεύει στη Λιθουανία.Οι πρώτες υποχρεωτικές μεταθέσεις μπορούν να αρχίσουν από το τρέχον φθινόπωρο και να αφορούν λιγότερους απόστρατιώτες, σύμφωνα με αρκετές ανεξάρτητες πηγές που επικαλείται το έντυπο.Το γερμανικό υπουργείο Άμυνας αναμενόταν να ενημερώσει τη Δευτέρα ανώτατα στελέχη της Επιτροπής Άμυνας τηςγια τη συγκεκριμένη απόφαση.Το μέτρο δεν συνιστά γενική επιστράτευση ούτε αφορά υποχρεωτική κατάταξη πολιτών, αλλά αφορά σε εν ενεργεία στελέχη της Bundeswehr, τα οποία θα μπορούν να τοποθετηθούν στη Λιθουανία ακόμη και αν δεν έχουν δηλώσει εθελοντικά συμμετοχή στην αποστολή.Μέχρι στιγμής, μόνο περίπου το 60% των θέσεων που απαιτούνται για την ταξιαρχία έχει καλυφθεί σε εθελοντική βάση. Οι μεγαλύτερες ελλείψεις εντοπίζονται σε ειδικούς πληροφορικής, προσωπικό logistics, μάγειρες και οπλίτες.Σύμφωνα με τη, οι υποχρεωτικές τοποθετήσεις θα μπορούσαν αυτή τη στιγμή να αφορούν έως και το 20% των θέσεων της ταξιαρχίας. Ηελπίζει να μειώσει το ποσοστό αυτό περίπου στο 10% έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, προσελκύοντας περισσότερους εθελοντές.Ο γερμανικός στρατός έχει ήδη πραγματοποιήσει εκστρατείες προσλήψεων και έχει προσφέρει ταξίδια γνωριμίας στη Λιθουανία για στρατιώτες και τις οικογένειές τους.Ωστόσο, οι αποφάσεις για τις εναπομείνασες θέσεις πρέπει να ληφθούν σύντομα, καθώς οι στρατιώτες που θα επηρεαστούν θα πρέπει να ενημερωθούν επισήμως, να έχουν τη δυνατότητα να προσβάλουν νομικά την τοποθέτησή τους και να διαθέτουν τον απαραίτητο χρόνο για να οργανώσουν ενδεχόμενη μετακόμιση.«Η εθελοντική συμμετοχή παραμένει η βασική αρχή», ανέφερε η. «Όμως, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα της ταξιαρχίας, οι υποχρεωτικές τοποθετήσεις δεν μπορούν πλέον να αποφευχθούν». Γερμανία σχεδιάζει να σταθμεύσει μόνιμα στη Λιθουανία 4.800 στρατιώτες και περίπου 200 πολιτικούς υπαλλήλους έως το τέλος του 2027.Η μονάδα, η οποία επισήμως ονομάζεται 45η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία Λιθουανίας, θα είναι η πρώτη γερμανική μάχιμη ταξιαρχία που θα εδρεύει μόνιμα εκτός της χώρας από την ίδρυση τηςτο 1955.Σύμφωνα με τη Bundeswehr, η βαριά μηχανοκίνητη ταξιαρχία των περίπου 5.000 ατόμων έχει ως αποστολή την προστασία της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ μετά τη ρωσική εισβολή του 2022 στην Ουκρανία.

Όταν καταστεί πλήρως επιχειρησιακή, η ταξιαρχία θα περιλαμβάνει χιλιάδες στρατιώτες και περίπου 2.000 στρατιωτικά οχήματα, σύμφωνα με το ΝΑΤΟ.



Η Λιθουανία συνορεύει με τη Λευκορωσία και τον ρωσικό θύλακο του Καλίνινγκραντ, ενώ βρίσκεται επίσης κοντά στον διάδρομο του Σουβάλκι, μια στενή λωρίδα γης που συνδέει την Πολωνία με τις χώρες της Βαλτικής και την οποία το ΝΑΤΟ θεωρεί ιδιαίτερα ευάλωτη σε περίπτωση πιθανής σύγκρουσης με τη Ρωσία.



Ο Πιστόριους είχε επιμείνει στο παρελθόν ότι η ταξιαρχία θα έπρεπε να στελεχωθεί κυρίως με εθελοντές. Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Λιθουανία τον Ιούνιο, ωστόσο, είχε αναγνωρίσει ότι ίσως χρειαστούν υποχρεωτικές τοποθετήσεις, εκτιμώντας τότε ότι θα μπορούσαν να επηρεαστούν λιγότεροι από 1.000 στρατιώτες.



Τουσκ: Η ρωσική κλιμάκωση μπορεί να φτάσει στο ΝΑΤΟ Η απόφαση της Γερμανίας έρχεται την ώρα που και η Πολωνία ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας μετά από ρωσικές επιθέσεις κοντά στα σύνορά της.



Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ρωσικό drone έπληξε τη μηχανή επιβατικού τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο Κίεβο-Βαρσοβία, στον σιδηροδρομικό σταθμό Γιαχόντιν, στην περιφέρεια Βολίν της Ουκρανίας, κοντά στα πολωνικά σύνορα.



Η Πολωνία απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ενώ ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με υπουργούς, ανώτατους στρατιωτικούς διοικητές και επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών.



«Οι επόμενες εβδομάδες και οι επόμενοι μήνες θα είναι μια περίοδος πολύ έντονης δραστηριότητας από τη ρωσική πλευρά και, δυστυχώς, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο αυτή η κλιμάκωση να επηρεάσει και το έδαφός μας», προειδοποίησε ο Τουσκ.



Ο Πολωνός πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι κλιμακούμενες ενέργειες της Ρωσίας μετατρέπονται σε άμεσο ζήτημα ασφάλειας για τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ που συνορεύουν με την Ουκρανία, ενισχύοντας τις εκκλήσεις για μεγαλύτερη στρατιωτική ετοιμότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη.