Ο Λουκασένκο λέει ότι η Λευκορωσία δεν έχει αρκετή ποτάσα για τον Τραμπ

Ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ «εργάζονται πάνω σε μια συμφωνία» για την αγορά λευκορωσικής ποτάσας, καθώς η τιμή της είναι «σημαντικά» χαμηλότερη από εκείνη της καναδικής





«Ακόμη κι αν θέλαμε να προμηθεύσουμε άλλες δυτικές αγορές, απλώς δεν έχουμε αυτές τις ποσότητες — όλα είναι ήδη συμβολαιοποιημένα», δήλωσε ο Λουκασένκο τη Δευτέρα.









Belarusian President Alexander Lukashenko has admitted his country doesn't have enough potash to satisfy Donald Trump's demands for the critical fertilizer.https://t.co/pZWnDAg5pc — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) September 22, 2026





Ο Καναδάς είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ποτάσας στον κόσμο, με ετήσια παραγωγή περίπου 15 εκατομμυρίων μετρικών τόνων, σύμφωνα με στοιχεία της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ (USGS). Η Λευκορωσία παράγει περίπου 6 εκατομμύρια μετρικούς τόνους, ποσότητα μόλις λίγο μεγαλύτερη από τις ετήσιες εισαγωγές των ΗΠΑ, οι οποίες ανέρχονται σε περίπου 5,6 εκατομμύρια μετρικούς τόνους.



Ο Λουκασένκο δήλωσε ότι νωρίτερα αυτόν τον μήνα η Λευκορωσία προμήθευσε τις ΗΠΑ με ποτάσα για πρώτη φορά από το 2021. Η Ουάσινγκτον είχε επιβάλει κυρώσεις στα λευκορωσικά λιπάσματα μετά την καταστολή των πανεθνικών διαδηλώσεων του 2020 από την κυβέρνηση της χώρας, οι οποίες ακολούθησαν τις εκλογές που οι επικριτές χαρακτήρισαν νοθευμένες. Οι κυρώσεις ήρθησαν τον Μάρτιο.



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Ο Λουκασένκο δεν διευκρίνισε πόση ποτάσα έχει πουλήσει η Λευκορωσία στις ΗΠΑ ούτε αν οι ποσότητες έχουν ήδη αποσταλεί.



Ωστόσο, δήλωσε ότι πρώτα η Ουάσινγκτον πρέπει να ξεμπλοκάρει κρατικά κεφάλαια της Λευκορωσίας, ύψους περίπου 43–44 εκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία έχουν παγώσει στη Citibank από το 2022, όταν επιβλήθηκαν πρόσθετες κυρώσεις στη Λευκορωσία για τη στήριξή της προς τη Ρωσία στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.



«Πρώτα δώστε μας πίσω τα χρήματά μας... 43–44 εκατομμύρια δολάρια», είχε δηλώσει ο Λουκασένκο νωρίτερα αυτόν τον μήνα.



Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο δήλωσε ότι η χώρα του δεν διαθέτει αρκετές ποσότητες ποτάσας — ενός βασικού λιπάσματος — για να καλύψει τη ζήτηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «Ακόμη κι αν θέλαμε να προμηθεύσουμε άλλες δυτικές αγορές, απλώς δεν έχουμε αυτές τις ποσότητες — όλα είναι ήδη συμβολαιοποιημένα», δήλωσε ο Λουκασένκο τη Δευτέρα.Την ίδια ημέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «εργάζονται πάνω σε μια συμφωνία » για την αγορά λευκορωσικής ποτάσας, καθώς η τιμή της είναι «σημαντικά» χαμηλότερη από εκείνη της καναδικής «Οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται πάνω σε μια τεράστια συμφωνία για την αγορά ποτάσας από τη Λευκορωσία. Η τιμή θα είναι σημαντικά χαμηλότερη από αυτή που πληρώνουμε σήμερα στον Καναδά — πολύ καλά νέα για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας», δήλωσε ο Τραμπ.Ο Καναδάς είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ποτάσας στον κόσμο, με ετήσια παραγωγή περίπου 15 εκατομμυρίων μετρικών τόνων, σύμφωνα με στοιχεία της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ (USGS). Η Λευκορωσία παράγει περίπου 6 εκατομμύρια μετρικούς τόνους, ποσότητα μόλις λίγο μεγαλύτερη από τις ετήσιες εισαγωγές των ΗΠΑ, οι οποίες ανέρχονται σε περίπου 5,6 εκατομμύρια μετρικούς τόνους.Ο Λουκασένκο δήλωσε ότι νωρίτερα αυτόν τον μήνα η Λευκορωσία προμήθευσε τις ΗΠΑ με ποτάσα για πρώτη φορά από το 2021. Η Ουάσινγκτον είχε επιβάλει κυρώσεις στα λευκορωσικά λιπάσματα μετά την καταστολή των πανεθνικών διαδηλώσεων του 2020 από την κυβέρνηση της χώρας, οι οποίες ακολούθησαν τις εκλογές που οι επικριτές χαρακτήρισαν νοθευμένες. Οι κυρώσεις ήρθησαν τον Μάρτιο.«Τώρα φορτώνουμε ποτάσα — την πουλάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», δήλωσε ο Λουκασένκο σε δημοσιογράφους στις 11 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, πρόσθεσε τη Δευτέρα ότι η Λευκορωσία δεν μπορεί να προμηθεύσει μεγάλες ποσότητες στις ΗΠΑ, καθώς η φετινή παραγωγή της έχει ήδη δεσμευτεί μέσω συμβολαίων.Ο Λουκασένκο δεν διευκρίνισε πόση ποτάσα έχει πουλήσει η Λευκορωσία στις ΗΠΑ ούτε αν οι ποσότητες έχουν ήδη αποσταλεί.Ωστόσο, δήλωσε ότι πρώτα η Ουάσινγκτον πρέπει να ξεμπλοκάρει κρατικά κεφάλαια της Λευκορωσίας, ύψους περίπου 43–44 εκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία έχουν παγώσει στη Citibank από το 2022, όταν επιβλήθηκαν πρόσθετες κυρώσεις στη Λευκορωσία για τη στήριξή της προς τη Ρωσία στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.«Πρώτα δώστε μας πίσω τα χρήματά μας... 43–44 εκατομμύρια δολάρια», είχε δηλώσει ο Λουκασένκο νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Κατά τις συνομιλίες του με τον Λουκασένκο στο Μινσκ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Τζον Κόουλ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ήταν έτοιμες να αποδεσμεύσουν τα χρήματα.



Νωρίτερα φέτος, οι ΗΠΑ ζήτησαν από την Ουκρανία να επιτρέψει τη διέλευση λευκορωσικών εξαγωγών ποτάσας μέσω του ουκρανικού εδάφους. «Οι Αμερικανοί το εξήγησαν απλώς με τα οικονομικά συμφέροντα της χώρας τους», δήλωσε στο POLITICO άτομο που γνωρίζει τις συνομιλίες, προσθέτοντας ότι οι Ουκρανοί απέρριψαν το αμερικανικό αίτημα.