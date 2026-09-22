Μερτς: Κανένας Εβραίος δεν είναι ασφαλής πλέον στη Γερμανία, ντροπή μας

Σε δηλώσεις του, μία ημέρα μετά τις σημαντικές εκλογικές ήττες του κόμματός του, των Χριστιανοδημοκρατών (CDU), σε δύο κρατίδια, ο Μερτς τόνισε ότι η προστασία των εβραϊκών κοινοτήτων αποτελεί προτεραιότητα