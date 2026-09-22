Μερτς: Κανένας Εβραίος δεν είναι ασφαλής πλέον στη Γερμανία, ντροπή μας
ΚΟΣΜΟΣ
Φρίντριχ Μερτς Γερμανία Εβραίοι Ασφάλεια Εκλογές CDU

Μερτς: Κανένας Εβραίος δεν είναι ασφαλής πλέον στη Γερμανία, ντροπή μας

Σε δηλώσεις του, μία ημέρα μετά τις σημαντικές εκλογικές ήττες του κόμματός του, των Χριστιανοδημοκρατών (CDU), σε δύο κρατίδια, ο Μερτς τόνισε ότι η προστασία των εβραϊκών κοινοτήτων αποτελεί προτεραιότητα

Μερτς: Κανένας Εβραίος δεν είναι ασφαλής πλέον στη Γερμανία, ντροπή μας
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Την ανησυχία του για την έξαρση του αντισημιτισμού στη Γερμανία εξέφρασε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, υποστηρίζοντας ότι κανείς Εβραίος στη χώρα «δεν είναι πλέον ασφαλής», ενώ χαρακτήρισε την κατάσταση ως «ντροπή» για τη χώρα του.

Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Βερολίνο, μία ημέρα μετά τις σημαντικές εκλογικές ήττες του κόμματός του, των Χριστιανοδημοκρατών (CDU), σε δύο κρατίδια, ο Μερτς τόνισε ότι η προστασία των εβραϊκών κοινοτήτων αποτελεί προτεραιότητα.

«Η CDU, αλλά και προσωπικά εγώ, δεσμευόμαστε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε η ζωή των Εβραίων στη Γερμανία και εδώ στην πρωτεύουσα, το Βερολίνο, να είναι ασφαλής», ανέφερε ο Γερμανός καγκελάριος, σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa.

Πρόσθεσε πως «όπου αυτή απειλείται, θα αντιταχθούμε με όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας».


«Ντροπή για τη Γερμανία» η κατάσταση στους δρόμους και στα μέσα ενημέρωσης

Απευθυνόμενος στις εβραϊκές κοινότητες του Βερολίνου αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, ο Φρίντριχ Μερτς χαρακτήρισε «ντροπή για τη Γερμανία» το γεγονός ότι φαινόμενα αντισημιτισμού έχουν κάνει την εμφάνισή τους στη δημόσια ζωή.

«Αυτό που έχει γίνει δυνατό στους δρόμους και στις πλατείες του Βερολίνου, αλλά και στα μέσα ενημέρωσης, αποτελεί ντροπή για τη Γερμανία. Θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να το θέσω υπό έλεγχο και να το περιορίσω», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Γερμανός καγκελάριος αναφέρθηκε στην αύξηση των ριζοσπαστικών και ανοιχτά εκφραζόμενων αντισημιτικών απόψεων τους τελευταίους μήνες, σημειώνοντας πως σε ορισμένες περιπτώσεις αυτές οι συμπεριφορές φαίνεται ακόμη και να βρίσκουν αποδοχή.


Κάλεσμα στα κόμματα για κοινή στάση

Ο Μερτς κάλεσε τα δημοκρατικά κόμματα της χώρας να λάβουν σαφή θέση απέναντι στο φαινόμενο, με ιδιαίτερη αναφορά στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) και στους Πράσινους.

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«Ελπίζω ιδιαίτερα ότι το SPD, αλλά και οι Πράσινοι, θα δώσουν μια πολύ ξεκάθαρη απάντηση εδώ, ειδικά στο Βερολίνο», ανέφερε.

Ο καγκελάριος υπογράμμισε ότι η διαπίστωση πως η εβραϊκή ζωή στη Γερμανία δεν αισθάνεται πλέον ασφαλής αποτελεί «το μεγαλύτερο βάρος των τελευταίων ετών» και πρόσθεσε ότι η εξέλιξη αυτή θα πρέπει να προκαλεί βαθιά ανησυχία σε όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις της χώρας.
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