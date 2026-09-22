Βρετανία: 14χρονος μαχαίρωσε συμμαθήτριά του επειδή αρνήθηκε να βγει μαζί του, δείτε βίντεο

Την ακολούθησε σε κατάστημα και της επιτέθηκε με μαχαίρι – Τραυματίστηκε και ο καταστηματάρχης που προσπάθησε να τη βοηθήσει





Η επίθεση σημειώθηκε στις 15 Μαρτίου 2026, όταν ο 14χρονος περίμενε κοντά σε κατάστημα και ακολούθησε τη συνομήλική του μέσα σε αυτό. Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο,







Ο καταστηματάρχης προσπάθησε να παρέμβει και να απομακρύνει τον 14χρονο από το κορίτσι και κατά την προσπάθειά του, δέχθηκε και ο ίδιος χτύπημα με το μαχαίρι του



Η κοπέλα κατάφερε τελικά να ξεφύγει από τον δράστη, να βγει από το κατάστημα και να ζητήσει βοήθεια. Από την επίθεση υπέστη τραύματα στον λαιμό, τα χέρια και το πρόσωπο, καθώς και μώλωπες στην πλάτη. Ο καταστηματάρχης υπέστη επίσης τραύμα στην πλάτη. Οι δύο τραυματίες αντιμετωπίστηκαν για τα τραύματά τους.











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Ο 14χρονος, η ταυτότητα του οποίου δεν μπορεί να δημοσιοποιηθεί λόγω της ηλικίας του, παραδέχθηκε την ενοχή του στις συγκεκριμένες κατηγορίες. Πρακτικά ο ανήλικος τίθεται υπό την επίβλεψη ειδικής επιτροπής ανηλίκων και υποχρεώνεται να ακολουθήσει συγκεκριμένο πρόγραμμα για 12 μήνες και για τρία χρόνια απαγορεύεται να πλησιάζει ή να επικοινωνεί με το κορίτσι.



Σε δήλωση προς το δικαστήριο, η 14χρονη περιέγραψε τις συνέπειες που είχε η επίθεση στην καθημερινότητά της. Όπως είπε, μετά την επίθεση που δέχθηκε αισθάνεται φόβο και νευρικότητα όταν βρίσκεται έξω, ενώ ακόμη και μια απότομη κίνηση κοντά της μπορεί να την κάνει να αντιδράσει έντονα.



Η ίδια ανέφερε επίσης ότι δεν έβγαινε από το σπίτι για αρκετές ημέρες μετά την επίθεση και ότι εξακολουθεί να βλέπει εφιάλτες στους οποίους ξαναζεί το περιστατικό. Όπως υποστήριξε, η εμπειρία της έχει επηρεάσει την ικανότητά της να εμπιστεύεται άλλους ανθρώπους.



Σοκαριστικές στιγμές καταγράφονται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας σε κατάστημα στην Τσίρενσεστερ του Γκλόστερσαϊρ της Βρετανίας , όπου ένας 14χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθήτριά του, αφού εκείνη είχε τον είχε «απορρίψει».Η επίθεση σημειώθηκε στις 15 Μαρτίου 2026, όταν ο 14χρονος περίμενε κοντά σε κατάστημα και ακολούθησε τη συνομήλική του μέσα σε αυτό. Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, ανήλικος είχε αναπτύξει εμμονική συμπεριφορά απέναντί της νεαρής κοπέλας και, μετά την απόρριψή του τον Δεκέμβριο του 2025, άρχισε να της στέλνει μηνύματα μέσω ψεύτικων λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Όπως προκύπτει από το υλικό των καμερών ασφαλείας, ο ανήλικος πλησίασε τη 14χρονη μέσα στο κατάστημα και της επιτέθηκε επανειλημμένα με μαχαίρι κουζίνας που είχε κρύψει στην τσέπη του τζιν παντελονιού του.Ο καταστηματάρχης προσπάθησε να παρέμβει και να απομακρύνει τον 14χρονο από το κορίτσι και κατά την προσπάθειά του, δέχθηκε και ο ίδιος χτύπημα με το μαχαίρι του ανήλικου , στην πλάτη.Η κοπέλα κατάφερε τελικά να ξεφύγει από τον δράστη, να βγει από το κατάστημα και να ζητήσει βοήθεια. Από την επίθεση υπέστη τραύματα στον λαιμό, τα χέρια και το πρόσωπο, καθώς και μώλωπες στην πλάτη. Ο καταστηματάρχης υπέστη επίσης τραύμα στην πλάτη. Οι δύο τραυματίες αντιμετωπίστηκαν για τα τραύματά τους.Μετά την επίθεση, ο 14χρονος διέφυγε από το σημείο αλλά εντοπίστηκε λίγο αργότερα από αστυνομικούς, που έσπευσαν στην σκηνή, σε κοντινή απόσταση.Κατά τη έρευνα που ακολούθησε, οι αστυνομικοί βρήκαν στην τσέπη του τζιν του το μαχαίρι και ο ανήλικος συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών. Η Αστυνομία είχε ανακοινώσει αρχικά ότι ο 14χρονος αντιμετώπιζε κατηγορίες για πρόκληση τραυματισμού με πρόθεση, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης χωρίς πρόθεση και κατοχή αντικειμένου με λεπίδα σε δημόσιο χώρο.Ο 14χρονος, η ταυτότητα του οποίου δεν μπορεί να δημοσιοποιηθεί λόγω της ηλικίας του, παραδέχθηκε την ενοχή του στις συγκεκριμένες κατηγορίες.Σε δήλωση προς το δικαστήριο, η 14χρονη περιέγραψε τις συνέπειες που είχε η επίθεση στην καθημερινότητά της. Όπως είπε, μετά την επίθεση που δέχθηκε αισθάνεται φόβο και νευρικότητα όταν βρίσκεται έξω, ενώ ακόμη και μια απότομη κίνηση κοντά της μπορεί να την κάνει να αντιδράσει έντονα.Η ίδια ανέφερε επίσης ότι δεν έβγαινε από το σπίτι για αρκετές ημέρες μετά την επίθεση και ότι εξακολουθεί να βλέπει εφιάλτες στους οποίους ξαναζεί το περιστατικό. Όπως υποστήριξε, η εμπειρία της έχει επηρεάσει την ικανότητά της να εμπιστεύεται άλλους ανθρώπους.

Μετά την έκδοση της απόφασης, ο επιθεωρητής Ίαν Φλέτσερ, επικεφαλής των ερευνών σοβαρών και σύνθετων υποθέσεων, χαρακτήρισε την επίθεση ιδιαίτερα σοβαρή, σημειώνοντας ότι πραγματοποιήθηκε σε πλήρη θέα και κατά τη διάρκεια της ημέρας.



Ο ίδιος τόνισε ότι η 14χρονη δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι και υποστήριξε πως θα μπορούσε να είχε σημειωθεί θανατηφόρος τραυματισμός εάν το μαχαίρι είχε πλήξει διαφορετικό σημείο του σώματός της.



Ο 14χρονος εμφανίστηκε ενώπιον του Bristol Crown Court, το οποίο συνεδρίασε ως δικαστήριο ανηλίκων. Του επιβλήθηκε 12μηνη διαταγή παραπομπής και περιοριστική εντολή διάρκειας τριών ετών.