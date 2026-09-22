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Νεκροί δύο άμαχοι και εννέα κρατούμενοι στην Υεμένη, οι Χούθι ισχυρίζονται πως από πίσω είναι ο «Σαουδάραβας εχθρός»
Νεκροί δύο άμαχοι και εννέα κρατούμενοι στην Υεμένη, οι Χούθι ισχυρίζονται πως από πίσω είναι ο «Σαουδάραβας εχθρός»
Μια μητέρα και το παιδί της σκοτώθηκαν ενώ ο σύζυγός της και δύο από τα άλλα παιδιά της τραυματίστηκαν
Δύο άμαχοι σκοτώθηκαν στην Υεμένη σε πλήγματα της Σαουδικής Αραβίας στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, δήλωσαν σήμερα οι Χούθι.
«Μια μητέρα και το παιδί της σκοτώθηκαν ενώ ο σύζυγός της και δύο από τα άλλα παιδιά της τραυματίστηκαν σε πλήγματα που εξαπολύθηκαν από τον Σαουδάραβα εχθρό στην περιοχή Αλ Μπατίν, στην Αλ-Χαζμ, στην επαρχία Αλ-Τζαούφ», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων που πρόσκειται στη φιλοϊρανική οργάνωση, επικαλούμενο το υπουργείο Υγείας των Χούθι.
Παράλληλα, εννέα κρατούμενοι σκοτώθηκαν σε επίθεση της Σαουδικής Αραβίας σε φυλακή στο βορειοδυτικό τμήμα της Υεμένης, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος των Χούθι, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων των Χούθι.
«Εννέα φυλακισμένοι που είχαν συλληφθεί σε πρόσφατα γεγονότα σκοτώθηκαν χθες βράδυ, όταν ο Σαουδάραβας εχθρός στοχοθέτησε φυλακή» στην Αλ-Χαζμ, στην επαρχία Αλ-Τζαούφ, δήλωσε ο Αμπντελκαντέρ Αλ-Μουρτάντα.
«Μια μητέρα και το παιδί της σκοτώθηκαν ενώ ο σύζυγός της και δύο από τα άλλα παιδιά της τραυματίστηκαν σε πλήγματα που εξαπολύθηκαν από τον Σαουδάραβα εχθρό στην περιοχή Αλ Μπατίν, στην Αλ-Χαζμ, στην επαρχία Αλ-Τζαούφ», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων που πρόσκειται στη φιλοϊρανική οργάνωση, επικαλούμενο το υπουργείο Υγείας των Χούθι.
Παράλληλα, εννέα κρατούμενοι σκοτώθηκαν σε επίθεση της Σαουδικής Αραβίας σε φυλακή στο βορειοδυτικό τμήμα της Υεμένης, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος των Χούθι, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων των Χούθι.
#MiddleEast: An attack by #SaudiArabia on a prison in northwestern #Yemen killed nine detainees, a Houthi official on Tuesday told the Saba news agency, which is affiliated with the Iran-backed group.https://t.co/jIGT4QUJkF— LBCI Lebanon English (@LBCI_News_EN) September 22, 2026
«Εννέα φυλακισμένοι που είχαν συλληφθεί σε πρόσφατα γεγονότα σκοτώθηκαν χθες βράδυ, όταν ο Σαουδάραβας εχθρός στοχοθέτησε φυλακή» στην Αλ-Χαζμ, στην επαρχία Αλ-Τζαούφ, δήλωσε ο Αμπντελκαντέρ Αλ-Μουρτάντα.
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