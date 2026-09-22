Πιερρακάκης: Νέες παρεμβάσεις υπέρ των επιχειρήσεων εφόσον δημιουργηθεί πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος

O υπουργός Οικονομικών, μιλώντας στην εκδήλωση της ΕΣΕΕ, σημείωσε ότι στις προτεραιότητες περιλαμβάνονται η περαιτέρω μείωση της προκαταβολής φόρου, οι παρεμβάσεις στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης και η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος