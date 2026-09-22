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Εξαρτήματα μαχητικών F-35 βρέθηκαν στο Χονγκ Κονγκ μετά από λάθος στη μεταφορά τους από την Αυστραλία στις ΗΠΑ
Εξαρτήματα μαχητικών F-35 βρέθηκαν στο Χονγκ Κονγκ μετά από λάθος στη μεταφορά τους από την Αυστραλία στις ΗΠΑ
Ο Αυστραλός υπουργός Άμυνας ανέφερε ότι έχει ενημερωθεί για το περιστατικό και συνεργάζεται με τις ΗΠΑ και τη Lockheed Martin για τη διερεύνηση της υπόθεσης
Εξαρτήματα μαχητικών αεροσκαφών F-35 που είχαν αποσταλεί από την Αυστραλία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για επισκευή κατέληξαν κατά λάθος στο Χονγκ Κονγκ, προκαλώντας έρευνα από τις αμερικανικές Αρχές.
Ο υπουργός Άμυνας της Αυστραλίας, Ρίτσαρντ Μαρλς, επιβεβαίωσε την Τρίτη ότι έχει ενημερωθεί για το περιστατικό και συνεργάζεται με τις ΗΠΑ και τη Lockheed Martin για τη διερεύνηση της υπόθεσης. «Έχουμε ενημερωθεί για το θέμα και προφανώς συνεργαζόμαστε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Lockheed, ώστε να βοηθήσουμε σε αυτή την έρευνα» δήλωσε χαρακτηριστικά σε δημοσιογράφους.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, η αποστολή εξαρτημάτων, τα οποία δεν προορίζονταν για χρήση αλλά για επισκευή στις ΗΠΑ, άλλαξε διαδρομή κατά τη μεταφορά της από την Αυστραλία το περασμένο καλοκαίρι. Η μεταφορά φέρεται να γινόταν από ενδιάμεση εταιρεία για λογαριασμό της Lockheed Martin, κατασκευάστριας των F-35.
Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί για ποιον λόγο η αποστολή εκτράπηκε ούτε πώς τα εξαρτήματα βρέθηκαν στο Χονγκ Κονγκ.
Την ίδια ώρα, το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι υπήρξε πρόβλημα με τη μεταφορά ορισμένων εξαρτημάτων, με εκπρόσωπό του να αναφέρει ότι το Γραφείο Κοινού Προγράμματος F-35 «γνωρίζει για ένα πρόβλημα με την αποστολή μη λειτουργικών εξαρτημάτων F-35 Lightning II».
Οι αμερικανικές Αρχές ανέφεραν ότι εργάζονται με τους αρμόδιους φορείς και τους βιομηχανικούς εταίρους για την ανάκτηση των εξαρτημάτων, τη διερεύνηση του περιστατικού και την εφαρμογή νέων δικλίδων ασφαλείας ώστε να αποφευχθούν ανάλογα περιστατικά στο μέλλον.
Ο Ρίτσαρντ Μαρλς υποστήριξε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει λάβει, στην επίμαχη αποστολή δεν περιλαμβάνονταν ευαίσθητα εξαρτήματα.
«Εξετάζουμε όλα όσα συνέβησαν από την αυστραλιανή πλευρά, αλλά είμαστε βέβαιοι για τον τρόπο με τον οποίο έχουμε συμμετάσχει στο πρόγραμμα» ανέφερε, προσθέτοντας ότι η διαχείριση της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας του προγράμματος αποτελεί ευθύνη των ΗΠΑ και της Lockheed Martin.
Από την πλευρά της, η Lockheed Martin δήλωσε στο CNN ότι δεν μπορεί να σχολιάσει λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση συγκεκριμένων αποστολών για λόγους ασφαλείας, ωστόσο υπογράμμισε ότι ακολουθεί τους κανονισμούς του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.
«Οι ομάδες μας χειρίζονται κάθε αποστολή με τη μέγιστη προσοχή και εφαρμόζουν δικλίδες ασφαλείας για να διασφαλίσουν την ακεραιότητα του προγράμματος F-35 και την ασφάλεια των συμμάχων μας», ανέφερε η εταιρεία.
Ο υπουργός Άμυνας της Αυστραλίας, Ρίτσαρντ Μαρλς, επιβεβαίωσε την Τρίτη ότι έχει ενημερωθεί για το περιστατικό και συνεργάζεται με τις ΗΠΑ και τη Lockheed Martin για τη διερεύνηση της υπόθεσης. «Έχουμε ενημερωθεί για το θέμα και προφανώς συνεργαζόμαστε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Lockheed, ώστε να βοηθήσουμε σε αυτή την έρευνα» δήλωσε χαρακτηριστικά σε δημοσιογράφους.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, η αποστολή εξαρτημάτων, τα οποία δεν προορίζονταν για χρήση αλλά για επισκευή στις ΗΠΑ, άλλαξε διαδρομή κατά τη μεταφορά της από την Αυστραλία το περασμένο καλοκαίρι. Η μεταφορά φέρεται να γινόταν από ενδιάμεση εταιρεία για λογαριασμό της Lockheed Martin, κατασκευάστριας των F-35.
Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί για ποιον λόγο η αποστολή εκτράπηκε ούτε πώς τα εξαρτήματα βρέθηκαν στο Χονγκ Κονγκ.
Την ίδια ώρα, το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι υπήρξε πρόβλημα με τη μεταφορά ορισμένων εξαρτημάτων, με εκπρόσωπό του να αναφέρει ότι το Γραφείο Κοινού Προγράμματος F-35 «γνωρίζει για ένα πρόβλημα με την αποστολή μη λειτουργικών εξαρτημάτων F-35 Lightning II».
Οι αμερικανικές Αρχές ανέφεραν ότι εργάζονται με τους αρμόδιους φορείς και τους βιομηχανικούς εταίρους για την ανάκτηση των εξαρτημάτων, τη διερεύνηση του περιστατικού και την εφαρμογή νέων δικλίδων ασφαλείας ώστε να αποφευχθούν ανάλογα περιστατικά στο μέλλον.
Ο Ρίτσαρντ Μαρλς υποστήριξε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει λάβει, στην επίμαχη αποστολή δεν περιλαμβάνονταν ευαίσθητα εξαρτήματα.
«Εξετάζουμε όλα όσα συνέβησαν από την αυστραλιανή πλευρά, αλλά είμαστε βέβαιοι για τον τρόπο με τον οποίο έχουμε συμμετάσχει στο πρόγραμμα» ανέφερε, προσθέτοντας ότι η διαχείριση της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας του προγράμματος αποτελεί ευθύνη των ΗΠΑ και της Lockheed Martin.
Από την πλευρά της, η Lockheed Martin δήλωσε στο CNN ότι δεν μπορεί να σχολιάσει λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση συγκεκριμένων αποστολών για λόγους ασφαλείας, ωστόσο υπογράμμισε ότι ακολουθεί τους κανονισμούς του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.
«Οι ομάδες μας χειρίζονται κάθε αποστολή με τη μέγιστη προσοχή και εφαρμόζουν δικλίδες ασφαλείας για να διασφαλίσουν την ακεραιότητα του προγράμματος F-35 και την ασφάλεια των συμμάχων μας», ανέφερε η εταιρεία.
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