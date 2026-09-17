Τρομερός Φερστάπεν έκανε 100 προσπεράσεις με go kart σε μόλις 14 γύρους και τερμάτισε πρώτος σε event της Red Bull, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Μαξ Φερστάπεν Red Bull Formula 1 Καρτ Αγώνας Σίλβερστον

Τρομερός Φερστάπεν έκανε 100 προσπεράσεις με go kart σε μόλις 14 γύρους και τερμάτισε πρώτος σε event της Red Bull, δείτε βίντεο

O τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 είχε μόνο 30 γύρους και 75 λεπτά στη διάθεσή του αυτό που έμοιαζε ακατόρθωτο

Τρομερός Φερστάπεν έκανε 100 προσπεράσεις με go kart σε μόλις 14 γύρους και τερμάτισε πρώτος σε event της Red Bull, δείτε βίντεο
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Ένα ανεπανάληπτο στιγμιότυπο χάρισε χθες (16/9) ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Μαξ Φερστάπεν, καθώς πραγματοποίησε 100 προσπεράσεις με go kart και τερμάτισε πρώτος σε event της Red Bull στην διάσημη πίστα του Σίλβερστοουν της Αγγλίας.

Σύμφωνα με τους κανόνες της διοργάνωσης ο Ολλανδός έπρεπε να ξεκινήσει πίσω από 100 καρτ διάσημων προσωπικοτήτων από όλο τον κόσμο (αθλητές, streamers, content creators, influnencers κλπ.) και είχε μόνο 30 γύρους και 75 λεπτά στη διάθεσή του αυτό που έμοιαζε ακατόρθωτο.

Βέβαια τα πράγματα για τους διαγωνιζόμενους δεν φαινόντουσαν καλά ήδη από τον πρώτο γύρο, καθώς ο Φερστάπεν πραγματοποίησε μία καταπληκτική εκκίνηση και κατάφερε να περάσει αρκετούς οδηγούς από την πρώτη κιόλας στροφή της πίστας. Λόγω των υπεράριθμων οδηγών ο πρώτος γύρος εξελίχθηκε σε κανονικό χάος με τρακαρίσματα με πολλά καρτ να «σπινιάρουν» και να βγαίνουν εκτός πίστας. Αυτό έδωσε την τέλεια ευκαιρία στον Μαξ για προσπέραση. Στο τέλος του πρώτου γύρου είχε προσπεράσει ήδη περισσότερους από 60.

Στον 14ο γύρο βρέθηκε στη πρώτη θέση και με σχετική άνεση τερμάτισε πρώτος 16 γύρους αργότερα.

Το κλίμα της εκδήλωσης ήταν ιδιαίτερα καλό με όλους τους διαγωνιζόμενους να περνούν ένα ευχάριστο απόγευμα. Μάλιστα, ο Μαξ είχε όρεξη για πλάκα και μετά το τέλος του αγώνα δημοσίευσε μία ανάρτηση στα social media στην οποία έγραφε: «Η πρώτη μου νίκη φέτος! Αυτό είχε πολύ πλάκα! Πραγματικά το ευχαριστήθηκα εκεί έξω, ευχαριστώ τους 100 οδηγούς της πίστας».

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Δεν έλειψαν και οι αστείες στιγμές από τον αγώνα. Την ώρα που ο Φερστάπεν περνούσε σαν σίφουνας τους διαγωνιζόμενους τον έναν μετά τον άλλον, πλησίασε έναν οδηγό, ο οποίος μόλις συνειδητοποίησε ότι ακριβώς πίσω του βρισκόταν ο «Ιπτάμενος Ολλανδος» τον παρακάλαγε να μην τον προσπεράσει. Μάλιστα, γύρισε πίσω να του φωνάξει «Παρακαλώ, όχι όχι!», αλλά ο Μαξ δεν πτοήθηκε και τον άφησε πίσω του.





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