Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.
Τρομερός Φερστάπεν έκανε 100 προσπεράσεις με go kart σε μόλις 14 γύρους και τερμάτισε πρώτος σε event της Red Bull, δείτε βίντεο
O τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 είχε μόνο 30 γύρους και 75 λεπτά στη διάθεσή του αυτό που έμοιαζε ακατόρθωτο
Σύμφωνα με τους κανόνες της διοργάνωσης ο Ολλανδός έπρεπε να ξεκινήσει πίσω από 100 καρτ διάσημων προσωπικοτήτων από όλο τον κόσμο (αθλητές, streamers, content creators, influnencers κλπ.) και είχε μόνο 30 γύρους και 75 λεπτά στη διάθεσή του αυτό που έμοιαζε ακατόρθωτο.
Βέβαια τα πράγματα για τους διαγωνιζόμενους δεν φαινόντουσαν καλά ήδη από τον πρώτο γύρο, καθώς ο Φερστάπεν πραγματοποίησε μία καταπληκτική εκκίνηση και κατάφερε να περάσει αρκετούς οδηγούς από την πρώτη κιόλας στροφή της πίστας. Λόγω των υπεράριθμων οδηγών ο πρώτος γύρος εξελίχθηκε σε κανονικό χάος με τρακαρίσματα με πολλά καρτ να «σπινιάρουν» και να βγαίνουν εκτός πίστας. Αυτό έδωσε την τέλεια ευκαιρία στον Μαξ για προσπέραση. Στο τέλος του πρώτου γύρου είχε προσπεράσει ήδη περισσότερους από 60.
Formula One champion Max Verstappen raced past 100 competitors in just 14 laps during a go-karting challenge at England’s Silverstone Circuit on Wednesday.— CBS News (@CBSNews) September 17, 2026
Verstappen started at the back of the field and passed more than 60 drivers on a chaotic opening lap before working his way… pic.twitter.com/1axv5js01b
Στον 14ο γύρο βρέθηκε στη πρώτη θέση και με σχετική άνεση τερμάτισε πρώτος 16 γύρους αργότερα.
Sorry? What? Pardon? 😂#F1 || #RedBullRacing pic.twitter.com/KSvngOFXdG— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) September 16, 2026
Το κλίμα της εκδήλωσης ήταν ιδιαίτερα καλό με όλους τους διαγωνιζόμενους να περνούν ένα ευχάριστο απόγευμα. Μάλιστα, ο Μαξ είχε όρεξη για πλάκα και μετά το τέλος του αγώνα δημοσίευσε μία ανάρτηση στα social media στην οποία έγραφε: «Η πρώτη μου νίκη φέτος! Αυτό είχε πολύ πλάκα! Πραγματικά το ευχαριστήθηκα εκεί έξω, ευχαριστώ τους 100 οδηγούς της πίστας».
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Δεν έλειψαν και οι αστείες στιγμές από τον αγώνα. Την ώρα που ο Φερστάπεν περνούσε σαν σίφουνας τους διαγωνιζόμενους τον έναν μετά τον άλλον, πλησίασε έναν οδηγό, ο οποίος μόλις συνειδητοποίησε ότι ακριβώς πίσω του βρισκόταν ο «Ιπτάμενος Ολλανδος» τον παρακάλαγε να μην τον προσπεράσει. Μάλιστα, γύρισε πίσω να του φωνάξει «Παρακαλώ, όχι όχι!», αλλά ο Μαξ δεν πτοήθηκε και τον άφησε πίσω του.
It's a bold strategy, fair play 👏#F1 || #RedBullRacing— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) September 16, 2026
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And it only took 14 laps 🦁 #F1 || #RedBullRacing pic.twitter.com/eiHT2WJJxK— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) September 16, 2026
About yesterday... 🤯#F1 || #RedBullRacing— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) September 17, 2026
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