Τραμπ: Σημαντική πρόοδος για τη δημιουργία στρατιωτικής βάσης των ΗΠΑ στη Πολωνία, σύντομα θα ανακοινωθεί η τοποθεσία





Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως η τοποθεσία της βάσης αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα, ενώ ευχαρίστησε τον φίλο και πρόεδρο της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, για την τολμηρή ηγεσία του. Ντόναλντ Τραμπ τόνισε σε σημερινή του ανάρτηση στο Truth Social πως έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στη δημιουργία μιας στρατιωτικής βάσης των ΗΠΑ στη Πολωνία Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως η τοποθεσία της βάσης αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα, ενώ ευχαρίστησε τον φίλο και πρόεδρο της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, για την τολμηρή ηγεσία του.

«Αυτό θα αποτελέσει ένα ιστορικό βήμα για τη Μεγάλη Συμμαχία μας μεταξύ ΗΠΑ και Πολωνίας», σημείωσε.Αναλυτικά η ανάρτηση του Τραμπ:«ΥΠΕΡΟΧΑ ΝΕΑ! Χάρη στην τολμηρή ηγεσία του φίλου μου, Κάρολ Ναβρότσκι, Προέδρου της Πολωνίας, σημειώνεται σημαντική πρόοδος προς την κατεύθυνση της ίδρυσης μιας βάσης του Στρατού των ΗΠΑ στην Πολωνία. Αν αυτό συμβεί, η τοποθεσία θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα. Αυτό θα αποτελέσει ένα ιστορικό βήμα για τη Μεγάλη Συμμαχία μας μεταξύ ΗΠΑ και Πολωνίας».