Κτηνωδία στη Γρανάδα, έμποροι ναρκωτικών βάζουν ναρκομανείς και άστεγους να δέρνονται μέχρι θανάτου για 20 ευρώ, σκληρό βίντεο

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ισπανία ο θάνατος ενός αστέγου σε αυτοσχέδιο αγώνα πάλης σε δρόμο - Η αστυνομία ερευνά καταγγελίες για αγώνες πάλης όπου εξαρτημένοι και άστεγοι συμμετέχουν με αντάλλαγμα ναρκωτικά ή χρήματα





Ο άνδρας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Γρανάδας μετά τον αγώνα του Σαββάτου, έχοντας υποστεί σοβαρότατα τραύματα. Σύμφωνα με το τοπικό μέσο







Δείτε βίντεο









Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι η στάση των παρευρισκομένων, καθώς, αντί να επέμβουν για να σταματήσουν τον ξυλοδαρμό, ακούγονται να ενθαρρύνουν τους δύο άνδρες να συνεχίσουν.



Ο δεύτερος άνδρας που συμμετείχε στον αγώνα, επίσης άστεγος, συνελήφθη και κρατείται, ενώ αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Κλείσιμο

Ναρκωτικά ή 20 ευρώ για να μπουν στο «ρινγκ» Η υπόθεση έχει πάρει ακόμη πιο ανησυχητικές διαστάσεις, καθώς οι ισπανικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο πίσω από τον αγώνα να βρίσκεται οργανωμένο δίκτυο.



Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το Ideal, οι φερόμενοι ως διοργανωτές φέρονται να επιλέγουν ανθρώπους εξαρτημένους από ναρκωτικά, πολλοί από τους οποίους είναι άστεγοι, και να τους βάζουν να συγκρούονται μεταξύ τους σε δημόσιους χώρους μπροστά σε κοινό.



Οι συμμετέχοντες φέρεται να λαμβάνουν είτε ναρκωτικές ουσίες είτε περίπου 20 ευρώ για κάθε αγώνα.



Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες τέτοιοι βίαιοι αγώνες πραγματοποιούνται σχεδόν καθημερινά εδώ και περίπου έναν μήνα σε διαφορετικές συνοικίες στο βόρειο τμήμα της Γρανάδας.

Σοκ προκαλεί στην Ισπανία ο θάνατος ενός άστεγου άνδρα στη Γρανάδα της Ισπανίας , ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του μετά τη συμμετοχή του σε βίαιο αγώνα πάλης, την ώρα που η αστυνομία ερευνά καταγγελίες για οργανωμένα «ματς» στα οποία εξαρτημένοι και άστεγοι φέρεται να συμμετέχουν με αντάλλαγμα ναρκωτικά ή μικρά χρηματικά ποσά.Ο άνδρας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Γρανάδας μετά τον αγώνα του Σαββάτου, έχοντας υποστεί σοβαρότατα τραύματα. Σύμφωνα με το τοπικό μέσο Ideal , διαπιστώθηκε ότι ήταν εγκεφαλικά νεκρός και τελικά κατέληξε.Η Εθνική Αστυνομία της Ισπανίας διερευνά πλέον τον θάνατό του ως ανθρωποκτονία και εξετάζει βίντεο που καταγράφει τον αγώνα. Στο βίντεο που έχει έρθει στο φως, το θύμα εμφανίζεται να παλεύει με έναν ακόμη άνδρα. Και οι δύο είναι γυμνοί από τη μέση και πάνω και ανταλλάσσουν γροθιές μπροστά σε περισσότερους από δέκα θεατές.Σε κάποια στιγμή, ο άστεγος άνδρας δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα και καταρρέει στο έδαφος. Στις εικόνες φαίνεται αποπροσανατολισμένος και ανήμπορος να σηκωθεί, παραμένοντας καθισμένος στο έδαφος.Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι η στάση των παρευρισκομένων, καθώς, αντί να επέμβουν για να σταματήσουν τον ξυλοδαρμό, ακούγονται να ενθαρρύνουν τους δύο άνδρες να συνεχίσουν.Ο δεύτερος άνδρας που συμμετείχε στον αγώνα, επίσης άστεγος, συνελήφθη και κρατείται, ενώ αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.Η υπόθεση έχει πάρει ακόμη πιο ανησυχητικές διαστάσεις, καθώς οι ισπανικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο πίσω από τον αγώνα να βρίσκεται οργανωμένο δίκτυο.Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το Ideal, οι φερόμενοι ως διοργανωτές φέρονται να επιλέγουν ανθρώπους εξαρτημένους από ναρκωτικά, πολλοί από τους οποίους είναι άστεγοι, και να τους βάζουν να συγκρούονται μεταξύ τους σε δημόσιους χώρους μπροστά σε κοινό.Οι συμμετέχοντες φέρεται να λαμβάνουν είτε ναρκωτικές ουσίες είτε περίπου 20 ευρώ για κάθε αγώνα.Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες τέτοιοι βίαιοι αγώνες πραγματοποιούνται σχεδόν καθημερινά εδώ και περίπου έναν μήνα σε διαφορετικές συνοικίες στο βόρειο τμήμα της Γρανάδας.



Έρευνα για τους διοργανωτές Οι αστυνομικές Αρχές αναλύουν το οπτικό υλικό από τον μοιραίο αγώνα, προσπαθώντας να ταυτοποιήσουν όσους βρίσκονταν στον χώρο αλλά και να διαπιστώσουν ποιοι βρίσκονται πίσω από τη διοργάνωση των συγκεκριμένων αναμετρήσεων.



Στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκεται πλέον όχι μόνο ο θάνατος του άστεγου άνδρα, αλλά και το κατά πόσο πρόκειται για οργανωμένη πρακτική εκμετάλλευσης ιδιαίτερα ευάλωτων ανθρώπων, με αντάλλαγμα χρήματα ή ναρκωτικές ουσίες.



Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν πόσοι παρόμοιοι αγώνες έχουν πραγματοποιηθεί και πόσα άτομα έχουν συμμετάσχει σε αυτούς.