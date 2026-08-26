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Ο Τραμπ απειλεί να... κατεδαφίσει το Κέντρο Κένεντι αν δεν γίνει η ανακαίνιση που ζήτησε
Ο Τραμπ απειλεί να... κατεδαφίσει το Κέντρο Κένεντι αν δεν γίνει η ανακαίνιση που ζήτησε
Είναι η πρώτη φορά που τίθεται το ενδεχόμενο κατεδάφισης του Κέντρου ως ακραία εναλλακτική λύση έναντι του κλεισίματός του για δύο χρόνια λόγω εργασιών
Το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών «Τζον Φ. Κένεντι» ενδέχεται να κατεδαφιστεί εάν δεν πραγματοποιηθούν επισκευές, προειδοποίησε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σε έγγραφο που κατέθεσε στο δικαστήριο τη Δευτέρα.
Οι δικηγόροι του Αμερικανού προέδρου λένε ότι στο Κέντρο θα πρέπει να γίνει ανακαίνιση ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων, διαφορετικά κινδυνεύει.
«Χωρίς αυτές τις προσπάθειες, το Κέντρο θα υποβαθμιστεί ακόμη περισσότερο και θα μετατραπεί σε ένα επικίνδυνο, ερειπωμένο κτίριο που θα πρέπει να κατεδαφιστεί, με την πρόθεση να αποφασιστεί στη συνέχεια τι θα χτιστεί στη θέση του, όπως ένα μεγάλο υπαίθριο αμφιθέατρο με θέα στον ποταμό Ποτόμακ, το οποίο έχει προταθεί από ορισμένους εδώ και πολλά χρόνια», υποστήριξαν.
Είναι η πρώτη φορά που η πλευρά του Τραμπ θέτει το ενδεχόμενο κατεδάφισης του Κέντρου Κένεντι – ενός συγκροτήματος με αίθουσα συναυλιών, όπερα και θέατρο – ως ακραία εναλλακτική λύση έναντι του κλεισίματός του για δύο χρόνια λόγω εργασιών ανακαίνισης. Μια τέτοια επιθετική κίνηση θα αντιμετώπιζε σίγουρα νομικές κωλύματα, διαμαρτυρίες και έντονη αντίδραση από ομάδες διατήρησης ιστορικών μνημείων.
Η απειλή αυτή προέκυψε, καθώς η κυβέρνηση προέτρεψε ομοσπονδιακό δικαστή να απορρίψει μια νέα νομική αμφισβήτηση των προσπαθειών του Τραμπ να αποδώσει το όνομά του στο Κέντρο Κένεντι. Η διαμάχη έχει ενταχθεί σε μια διαμάχη που διαρκεί μήνες.
Ο Τραμπ αφήνει πίσω του ένα ίχνος καταστροφής στην Ουάσινγκτον, σημειώνει ο Guardian, κατεδαφίζοντας την Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου για να κατασκευαστεί μια αίθουσα χορού αξίας 600 εκατομμυρίων δολαρίων. Διέταξε ακόμη την ανακαίνιση της λίμνης του Μνημείου του Λίνκολν, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση μούχλας και την αποκόλληση της επένδυσης.
Οι δικηγόροι του Αμερικανού προέδρου λένε ότι στο Κέντρο θα πρέπει να γίνει ανακαίνιση ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων, διαφορετικά κινδυνεύει.
«Χωρίς αυτές τις προσπάθειες, το Κέντρο θα υποβαθμιστεί ακόμη περισσότερο και θα μετατραπεί σε ένα επικίνδυνο, ερειπωμένο κτίριο που θα πρέπει να κατεδαφιστεί, με την πρόθεση να αποφασιστεί στη συνέχεια τι θα χτιστεί στη θέση του, όπως ένα μεγάλο υπαίθριο αμφιθέατρο με θέα στον ποταμό Ποτόμακ, το οποίο έχει προταθεί από ορισμένους εδώ και πολλά χρόνια», υποστήριξαν.
Είναι η πρώτη φορά που η πλευρά του Τραμπ θέτει το ενδεχόμενο κατεδάφισης του Κέντρου Κένεντι – ενός συγκροτήματος με αίθουσα συναυλιών, όπερα και θέατρο – ως ακραία εναλλακτική λύση έναντι του κλεισίματός του για δύο χρόνια λόγω εργασιών ανακαίνισης. Μια τέτοια επιθετική κίνηση θα αντιμετώπιζε σίγουρα νομικές κωλύματα, διαμαρτυρίες και έντονη αντίδραση από ομάδες διατήρησης ιστορικών μνημείων.
Η απειλή αυτή προέκυψε, καθώς η κυβέρνηση προέτρεψε ομοσπονδιακό δικαστή να απορρίψει μια νέα νομική αμφισβήτηση των προσπαθειών του Τραμπ να αποδώσει το όνομά του στο Κέντρο Κένεντι. Η διαμάχη έχει ενταχθεί σε μια διαμάχη που διαρκεί μήνες.
Ο Τραμπ αφήνει πίσω του ένα ίχνος καταστροφής στην Ουάσινγκτον, σημειώνει ο Guardian, κατεδαφίζοντας την Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου για να κατασκευαστεί μια αίθουσα χορού αξίας 600 εκατομμυρίων δολαρίων. Διέταξε ακόμη την ανακαίνιση της λίμνης του Μνημείου του Λίνκολν, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση μούχλας και την αποκόλληση της επένδυσης.
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