Ο Τραμπ απειλεί να... κατεδαφίσει το Κέντρο Κένεντι αν δεν γίνει η ανακαίνιση που ζήτησε

Το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών «Τζον Φ. Κένεντι» ενδέχεται να κατεδαφιστεί εάν δεν πραγματοποιηθούν επισκευές, προειδοποίησε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σε έγγραφο που κατέθεσε στο δικαστήριο τη Δευτέρα.Οι δικηγόροι του Αμερικανού προέδρου λένε ότι στο Κέντρο θα πρέπει να γίνει, διαφορετικά κινδυνεύει.«Χωρίς αυτές τις προσπάθειες, το Κέντρο θα υποβαθμιστεί ακόμη περισσότερο καιπου θα πρέπει να κατεδαφιστεί, με την πρόθεση να αποφασιστεί στη συνέχεια τι θα χτιστεί στη θέση του, όπως ένα μεγάλο υπαίθριο αμφιθέατρο με θέα στον ποταμό Ποτόμακ, το οποίο έχει προταθεί από ορισμένους εδώ και πολλά χρόνια», υποστήριξαν.Είναι η πρώτη φορά που η πλευρά του Τραμπ θέτει το ενδεχόμενο κατεδάφισης του Κέντρου Κένεντι – ενός συγκροτήματος με αίθουσα συναυλιών, όπερα και θέατρο –. Μια τέτοια επιθετική κίνηση θα αντιμετώπιζε σίγουρα νομικές κωλύματα, διαμαρτυρίες και έντονη αντίδραση από ομάδες διατήρησης ιστορικών μνημείων.Η απειλή αυτή προέκυψε, καθώς η κυβέρνηση προέτρεψε ομοσπονδιακό δικαστή να απορρίψει μια νέα νομική αμφισβήτηση των προσπαθειών του Τραμπ να αποδώσει το όνομά του στο Κέντρο Κένεντι. Η διαμάχη έχει ενταχθεί σε μια διαμάχη που διαρκεί μήνες.Ο Τραμπ αφήνει πίσω του ένα ίχνος καταστροφής στην Ουάσινγκτον, σημειώνει ο Guardian, κατεδαφίζοντας την Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου για να κατασκευαστεί μια. Διέταξε ακόμη την ανακαίνιση της λίμνης του Μνημείου του Λίνκολν, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση μούχλας και την αποκόλληση της επένδυσης.