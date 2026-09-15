Νέα εκλογική πανωλεθρία απειλεί την CDU και τον Μερτς στο Μεκλεμβούργο - Δυτική Πομερανία
Νέα εκλογική πανωλεθρία απειλεί την CDU και τον Μερτς στο Μεκλεμβούργο - Δυτική Πομερανία
Κρίσιμες εκλογές την Κυριακή στο κρατίδιο - Η AfD θέλει την πρωτιά, οι Χριστιανοδημοκράτες απειλούνται με ιστορική πανωλεθρία
Λίγες μέρες απομένουν για τις τοπικές εκλογές στο κρατίδιο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία και η «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) εξακολουθεί να προηγείται καθαρά στις δημοσκοπήσεις. Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες οι Σοσιαλδημοκράτες (SPD) έχουν καλύψει μέρος από το χαμένο έδαφος, με την πρωθυπουργό Μανουέλα Σβέζιγκ να επιδίδεται σε μία προεκλογική καμπάνια πόλωσης, αποβλέποντας στην αποδυνάμωση πιθανών μετεκλογικών εταίρων. Αυτό προκαλεί την αντίδραση τόσο των Χριστιανοδημοκρατών (CDU), όσο και του Kόμματος της Αριστεράς (Die Linke), που βλέπουν τον προεκλογικό αγώνα να εξελίσσεται σε προσωπική μονομαχία ανάμεσα στην Σβέζιγκ και τον υποψήφιο της AfD Λέιφ Έρικ Χολμ.
Στην τελευταία του καταμέτρηση το «Πολιτικό Βαρόμετρο» του ZDF έβλεπε την AfD στο 37%, μόλις τρεις μονάδες μπροστά από το SPD. Οι Χριστιανοδημοκράτες του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς συγκεντρώνουν μόλις 7% και αν αυτό το ποσοστό επιβεβαιωθεί στην κάλπη, θα πρόκειται για τη χειρότερη επίδοση του κόμματος στη μεταπολεμική ιστορία της Γερμανίας. Θα ήταν ένα ακόμη ισχυρό «ράπισμα» μετά από την πανωλεθρία στο κρατίδιο Σαξονία-Άνχαλτ.
Στη δημοσκόπηση του ZDF το προβάδισμα της AfD φαίνεται να συρρικνώνεται σε σχέση με σφυγμομετρήσεις άλλων ινστιτούτων τους τελευταίους μήνες. Πάντως, έτερη δημοσκόπηση της Infratest-dimap για λογαριασμό του τηλεοπτικού δικτύου ZDF εμφάνιζε μία διαφορά πέντε ποσοστιαίων μονάδων.
Η πρωθυπουργός Μανουέλα Σβέζιγκ προβάλλει τον εαυτό της ως το αντίπαλον δέος στους εθνολαϊκιστές, επιδιώκοντας να κινητοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερους ψηφοφόρους στην κατεύθυνση αυτή. Πράγματι, στο δημοσκοπικό ερώτημα «ποιον θέλετε ως πρωθυπουργό στο κρατίδιο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία;» η Σβέζιγκ συγκεντρώνει ποσοστά έως 61%, πολύ πάνω από τον υποψήφιο της AfD Λέιφ Έρικ Χολμ, ο οποίος περιορίζεται στο 28%.
Ενώ όμως ενισχύεται δημοσκοπικά το SPD στο Μεκλεμβούργο (σε αντίθεση με την πανεθνική τάση του κόμματος), η τακτική αυτή προκαλεί απώλειες και εκνευρισμό στα μικρότερα κόμματα, ακόμη και στο «Κόμμα της Αριστεράς» (Die Linke), που σήμερα συνεργάζεται με την Σβέζινγκ στην τοπική κυβέρνηση του κρατιδίου. Πρόσφατα ο επικεφαλής της Linke στο συγκεκριμένο κρατίδιο, Χένις Χερμπστ, έκανε λόγο για «υποτιθέμενη προεκλογική μονομαχία» τη στιγμή που χρειάζονται ευρύτερες πλειοψηφίες για μία πολιτική που προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη. «Και αυτές οι πλειοψηφίες υλοποιούνται μόνο με την Αριστερά», τονίζει ο ίδιος.
Το Κόμμα των Πρασίνων, που είχε συγκεντρώσει 6,3% στις τοπικές εκλογές του 2021, κινείται δημοσκοπικά γύρω στο εκλογικό όριο του 5% και η Μανουέλα Σβέζιγκ δεν μπορεί παρά να ελπίζει ότι οι «Πράσινοι» θα καταφέρουν τελικά να μπουν και πάλι στην τοπική Βουλή του Σβερίν, ώστε πιο εύκολα να επανεκλεγεί και εκείνη πρωθυπουργός. Όσο για το Κόμμα των Φιλελευθέρων (FDP), βυθίζεται πλέον στην αφάνεια, καθώς συγκεντρώνει το πολύ 3% έναντι 5,8% το 2021.
Ο μεγάλος χαμένος είναι αναμφισβήτητα η CDU, η οποία φαίνεται να συνθλίβεται μεταξύ των δύο ισχυρότερων πολιτικών δυνάμεων. Ο υποψήφιός της για την πρωθυπουργία, Ντάνιελ Πέτερς, προειδοποιεί ότι «η πόλωση έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω ισχυροποίηση της AfD». Η πόλωση θα είναι και ένας από τους λόγους για «ένα από τα χειρότερα εκλογικά αποτελέσματα στην ιστορία» των Χριστιανοδημοκρατών προειδοποιεί ο Έκχαρντ Ρέμπεργκ, επί σειρά ετών επικεφαλής του κόμματος στο κρατίδιο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία.
Η CDU φαίνεται να υποχωρεί διαρκώς στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Στις αρχές του καλοκαιριού κυμαινόταν γύρω στο 10%, ωστόσο στις δημοσκοπήσεις της περασμένης Πέμπτης – τόσο για το ZDF – όσο και για το ARD, περιορίζεται στο 7%. Την ίδια στιγμή μάλιστα η δημοσκόπηση του ARD φέρνει την AfD στο 38% έναντι 35% στις αρχές Σεπτεμβρίου. Στο ίδιο ποσοστό εμφανίζονται οι Χριστιανοδημοκράτες σε δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Insa για την εφημερίδα Nordkurier, που είχε πραγματοποιηθεί στο διάστημα 1 έως 8 Σεπτεμβρίου.
Πηγή: Deutsche Welle
Στην τελευταία του καταμέτρηση το «Πολιτικό Βαρόμετρο» του ZDF έβλεπε την AfD στο 37%, μόλις τρεις μονάδες μπροστά από το SPD. Οι Χριστιανοδημοκράτες του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς συγκεντρώνουν μόλις 7% και αν αυτό το ποσοστό επιβεβαιωθεί στην κάλπη, θα πρόκειται για τη χειρότερη επίδοση του κόμματος στη μεταπολεμική ιστορία της Γερμανίας. Θα ήταν ένα ακόμη ισχυρό «ράπισμα» μετά από την πανωλεθρία στο κρατίδιο Σαξονία-Άνχαλτ.
Μικραίνει το προβάδισμα της AfD;
Στη δημοσκόπηση του ZDF το προβάδισμα της AfD φαίνεται να συρρικνώνεται σε σχέση με σφυγμομετρήσεις άλλων ινστιτούτων τους τελευταίους μήνες. Πάντως, έτερη δημοσκόπηση της Infratest-dimap για λογαριασμό του τηλεοπτικού δικτύου ZDF εμφάνιζε μία διαφορά πέντε ποσοστιαίων μονάδων.
Η πρωθυπουργός Μανουέλα Σβέζιγκ προβάλλει τον εαυτό της ως το αντίπαλον δέος στους εθνολαϊκιστές, επιδιώκοντας να κινητοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερους ψηφοφόρους στην κατεύθυνση αυτή. Πράγματι, στο δημοσκοπικό ερώτημα «ποιον θέλετε ως πρωθυπουργό στο κρατίδιο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία;» η Σβέζιγκ συγκεντρώνει ποσοστά έως 61%, πολύ πάνω από τον υποψήφιο της AfD Λέιφ Έρικ Χολμ, ο οποίος περιορίζεται στο 28%.
Αντιδρούν τα «μικρά κόμματα»
Ενώ όμως ενισχύεται δημοσκοπικά το SPD στο Μεκλεμβούργο (σε αντίθεση με την πανεθνική τάση του κόμματος), η τακτική αυτή προκαλεί απώλειες και εκνευρισμό στα μικρότερα κόμματα, ακόμη και στο «Κόμμα της Αριστεράς» (Die Linke), που σήμερα συνεργάζεται με την Σβέζινγκ στην τοπική κυβέρνηση του κρατιδίου. Πρόσφατα ο επικεφαλής της Linke στο συγκεκριμένο κρατίδιο, Χένις Χερμπστ, έκανε λόγο για «υποτιθέμενη προεκλογική μονομαχία» τη στιγμή που χρειάζονται ευρύτερες πλειοψηφίες για μία πολιτική που προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη. «Και αυτές οι πλειοψηφίες υλοποιούνται μόνο με την Αριστερά», τονίζει ο ίδιος.
Το Κόμμα των Πρασίνων, που είχε συγκεντρώσει 6,3% στις τοπικές εκλογές του 2021, κινείται δημοσκοπικά γύρω στο εκλογικό όριο του 5% και η Μανουέλα Σβέζιγκ δεν μπορεί παρά να ελπίζει ότι οι «Πράσινοι» θα καταφέρουν τελικά να μπουν και πάλι στην τοπική Βουλή του Σβερίν, ώστε πιο εύκολα να επανεκλεγεί και εκείνη πρωθυπουργός. Όσο για το Κόμμα των Φιλελευθέρων (FDP), βυθίζεται πλέον στην αφάνεια, καθώς συγκεντρώνει το πολύ 3% έναντι 5,8% το 2021.
«Ιστορικά χαμηλά για την CDU»;
Ο μεγάλος χαμένος είναι αναμφισβήτητα η CDU, η οποία φαίνεται να συνθλίβεται μεταξύ των δύο ισχυρότερων πολιτικών δυνάμεων. Ο υποψήφιός της για την πρωθυπουργία, Ντάνιελ Πέτερς, προειδοποιεί ότι «η πόλωση έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω ισχυροποίηση της AfD». Η πόλωση θα είναι και ένας από τους λόγους για «ένα από τα χειρότερα εκλογικά αποτελέσματα στην ιστορία» των Χριστιανοδημοκρατών προειδοποιεί ο Έκχαρντ Ρέμπεργκ, επί σειρά ετών επικεφαλής του κόμματος στο κρατίδιο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία.
Η CDU φαίνεται να υποχωρεί διαρκώς στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Στις αρχές του καλοκαιριού κυμαινόταν γύρω στο 10%, ωστόσο στις δημοσκοπήσεις της περασμένης Πέμπτης – τόσο για το ZDF – όσο και για το ARD, περιορίζεται στο 7%. Την ίδια στιγμή μάλιστα η δημοσκόπηση του ARD φέρνει την AfD στο 38% έναντι 35% στις αρχές Σεπτεμβρίου. Στο ίδιο ποσοστό εμφανίζονται οι Χριστιανοδημοκράτες σε δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Insa για την εφημερίδα Nordkurier, που είχε πραγματοποιηθεί στο διάστημα 1 έως 8 Σεπτεμβρίου.
Πηγή: Deutsche Welle
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