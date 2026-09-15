Οι ΗΠΑ παραδέχθηκαν για πρώτη φορά ότι διαθέτουν όπλα στο Διάστημα

Ειδικοί προειδοποιούν ότι η ανακοίνωση μπορεί να επιταχύνει την κούρσα εξοπλισμών στο Διάστημα





«Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν πλέον όπλα ελέγχου του Διαστήματος σε τροχιά, ικανά να υπερασπιστούν τις κοινές δυνάμεις από εχθρικές ενέργειες αντιπάλων», δήλωσε ο υπουργός Αεροπορίας των ΗΠΑ, Τρόι Μάινκ, σε συνέδριο της Air & Space Forces Association στο Μέριλαντ.



Ο Μάινκ αρνήθηκε να αποκαλύψει τι ακριβώς είναι το συγκεκριμένο όπλο ή ποιες δυνατότητες διαθέτει. Τόνισε, ωστόσο, ότι η ακριβής διατύπωση που χρησιμοποίησε ήταν σκόπιμη και «σημαντική από την άποψη της αποτροπής». Όπως εξήγησε, περισσότερες λεπτομέρειες για το τι κάνουν οι ΗΠΑ «δεν θα ωφελούσαν στην πραγματικότητα αυτή την αποτροπή».







Ο «Χρυσός Θόλος» του Τραμπ Η ανακοίνωση έρχεται ενώ η κυβέρνηση Τραμπ επιταχύνει την ανάπτυξη διαστημικών δυνατοτήτων στο πλαίσιο της αντιπυραυλικής ασπίδας «Golden Dome» – «Χρυσός Θόλος». Ο Αμερικανός υπουργός Αεροπορίας αποκάλυψε μάλιστα ότι υπάρχει πλέον «υλικό έτοιμο για πτήση» για αναχαιτιστικά που θα αναπτυχθούν στο Διάστημα.



Τα διαστημικά αναχαιτιστικά αποτελούν κεντρικό στοιχείο του σχεδίου, καθώς προορίζονται να πλήττουν εχθρικούς πυραύλους ενώ αυτοί βρίσκονται ακόμη στο Διάστημα.







Τι μπορεί να είναι το όπλο Η αμερικανική Space Force ορίζει τον «έλεγχο του Διαστήματος» ως τις αμυντικές ή επιθετικές δραστηριότητες που απαιτούνται για τη διεκδίκηση και τον έλεγχο του συγκεκριμένου επιχειρησιακού πεδίου, με απώτερο στόχο τη διαστημική υπεροχή.



Στο δόγμα πολέμου της υπηρεσίας αναφέρεται ότι οι επιθέσεις σε τροχιά μπορούν να περιλαμβάνουν τόσο κινητικά όπλα, τα οποία προκαλούν φυσική καταστροφή ενός στόχου, όσο και μη κινητικά μέσα. Οι τελευταίες δυνατότητες μπορούν, για παράδειγμα, να αφορούν ηλεκτρονικές παρεμβολές.



Κλείσιμο εξήγησε ότι ο έλεγχος του Διαστήματος μπορεί να ασκείται τόσο από το Διάστημα όσο και από τη Γη.



Μπορεί, για παράδειγμα, να περιλαμβάνει επίθεση σε επίγειο σταθμό δορυφόρου ή παρεμβολή στις δορυφορικές επικοινωνίες.

Ο ίδιος εκτίμησε, πάντως, ότι οι δηλώσεις του Μάινκ ήταν υπερβολικά αόριστες για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά ως μήνυμα αποτροπής απέναντι σε Κίνα και Ρωσία.



Όπως υποστήριξε, οι αντίπαλοι των ΗΠΑ θα έπρεπε να γνωρίζουν περισσότερα για την καταστροφική δυνατότητα του όπλου αλλά και, έστω κατά προσέγγιση, ποια «κόκκινη γραμμή» θα πρέπει να παραβιάσουν ώστε η Ουάσινγκτον να αποφασίσει να το χρησιμοποιήσει.



Την ύπαρξη αμερικανικών όπλων σε τροχιά γύρω από τη Γη παραδέχθηκε για πρώτη φορά επισήμως ο αμερικανικός στρατός, σε μια αποκάλυψη που έρχεται την ώρα που Κίνα και Ρωσία ενισχύουν τα δικά τους στρατιωτικά προγράμματα στο Διάστημα., δήλωσε ο υπουργός Αεροπορίας των ΗΠΑ, Τρόι Μάινκ, σε συνέδριο της Air & Space Forces Association στο Μέριλαντ.Ο Μάινκ αρνήθηκε να αποκαλύψει. Τόνισε, ωστόσο, ότι η ακριβής διατύπωση που χρησιμοποίησε ήταν σκόπιμη και «σημαντική από την άποψη της αποτροπής». Όπως εξήγησε, περισσότερες λεπτομέρειες για το τι κάνουν οι ΗΠΑ «δεν θα ωφελούσαν στην πραγματικότητα αυτή την αποτροπή».Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ουάσινγκτον πρέπει να εξασφαλίσει πως θα μπορεί να «επιχειρεί ελεύθερα» στο Διάστημα, το οποίο χαρακτήρισε κρίσιμο πεδίο τόσο για τη στρατιωτική όσο και για την οικονομική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.Η ανακοίνωση έρχεται ενώ η κυβέρνηση Τραμπ επιταχύνει την ανάπτυξη διαστημικών δυνατοτήτων στο πλαίσιο της αντιπυραυλικής ασπίδας «Golden Dome» – «Χρυσός Θόλος». Ο Αμερικανός υπουργός Αεροπορίας αποκάλυψε μάλιστα ότι υπάρχει πλέον «υλικό έτοιμο για πτήση» για αναχαιτιστικά που θα αναπτυχθούν στο Διάστημα.Τα διαστημικά αναχαιτιστικά αποτελούν κεντρικό στοιχείο του σχεδίου, καθώς προορίζονται να πλήττουν εχθρικούς πυραύλους ενώ αυτοί βρίσκονται ακόμη στο Διάστημα.Η αποκάλυψη σηματοδοτεί μια σαφέστερη μετατόπιση της αμερικανικής στρατηγικής από τη χρήση του Διαστήματος κυρίως για επικοινωνίες, επιτήρηση και προειδοποίηση προς την ανάπτυξη συστημάτων με δυνατότητα ενεργού στρατιωτικής εμπλοκής.Η αμερικανική Space Force ορίζει τον «έλεγχο του Διαστήματος» ως τις αμυντικές ή επιθετικές δραστηριότητες που απαιτούνται για τη διεκδίκηση και τον έλεγχο του συγκεκριμένου επιχειρησιακού πεδίου, με απώτερο στόχο τη διαστημική υπεροχή.Στο δόγμα πολέμου της υπηρεσίας αναφέρεται ότι οι επιθέσεις σε τροχιά μπορούν να περιλαμβάνουν τόσο κινητικά όπλα, τα οποία προκαλούν φυσική καταστροφή ενός στόχου, όσο και μη κινητικά μέσα. Οι τελευταίες δυνατότητεςΟ Κλέιτον Σουόουπ, υποδιευθυντής του προγράμματος Aerospace Security στο Center for Strategic and International Studies και πρώην αξιωματικός τεχνικών πληροφοριών της CIA,Μπορεί, για παράδειγμα,Ο ίδιος εκτίμησε, πάντως, ότι οι δηλώσεις του Μάινκ ήταν υπερβολικά αόριστες για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά ως μήνυμα αποτροπής απέναντι σε Κίνα και Ρωσία.Όπως υποστήριξε,αλλά και, έστω κατά προσέγγιση, ποια «κόκκινη γραμμή» θα πρέπει να παραβιάσουν ώστε η Ουάσινγκτον να αποφασίσει να το χρησιμοποιήσει.

Το σενάριο ενός διαστημικού jammer Η Βικτόρια Σάμσον, επικεφαλής για θέματα ασφάλειας και σταθερότητας στο Διάστημα στο Secure World Foundation, εκτίμησε ότι το αμερικανικό όπλο ενδέχεται να είναι διαστημικό σύστημα ηλεκτρονικών παρεμβολών. Η εκτίμησή της βασίζεται και στην πολιτική των ΗΠΑ να αποφεύγουν ενέργειες που δημιουργούν διαστημικά συντρίμμια, κάτι που θα μπορούσε να συμβεί σε μια κινητική επίθεση εναντίον δορυφόρου.



Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η δημόσια ανακοίνωση μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επιδιώκει η Ουάσινγκτον. Εάν η Κίνα ή η Ρωσία απαντήσουν αναγνωρίζοντας επισήμως ότι διαθέτουν αντίστοιχα συστήματα, όπως είπε, μπορεί να δημιουργηθεί ένας αυτοτροφοδοτούμενος κύκλος διαστημικού εξοπλισμού, ο οποίος κάποια στιγμή θα αυξήσει την πιθανότητα πραγματικής χρήσης ενός τέτοιου όπλου.



Ανάλογη προειδοποίηση απηύθυνε και ο Σαμ Λερ του Foreign Policy Research Institute.



Κατά την εκτίμησή του, η αμερικανική ανακοίνωση προσφέρει πλέον σε άλλες χώρες ένα επιχείρημα με το οποίο μπορούν να δικαιολογήσουν την ανάπτυξη ή την ενίσχυση δικών τους προγραμμάτων αντιδιαστημικών όπλων.



Ο ίδιος εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς το εάν η δήλωση του Μάινκ θα οδηγήσει από μόνη της στη δημιουργία εντελώς νέων προγραμμάτων. Εκτίμησε, όμως, ότι θα προσφέρει «ρητορικά πυρομαχικά» σε όσους πιέζουν για την επέκταση των ήδη υπαρχόντων.