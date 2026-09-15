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Η Σαουδική Αραβία υπόσχεται να απαντήσει σθεναρά στις επιθέσεις των Χούθι
Η Σαουδική Αραβία υπόσχεται να απαντήσει σθεναρά στις επιθέσεις των Χούθι
Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη προβλέπεται να διεξαχθεί στις 15:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδας) σχετικά με αυτό το κρίσιμης σημασίας θαλάσσιο πέρασμα, δήλωσαν διπλωματικές πηγές
Η Σαουδική Αραβία υποσχέθηκε σήμερα να ανταπαντήσει «σθεναρά» στις νέες επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι συνεχίζουν την επίθεσή τους προκειμένου να εδραιώσουν τον έλεγχό τους στο στρατηγικό στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.
Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη προβλέπεται να διεξαχθεί στις 15:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδας) σχετικά με αυτό το κρίσιμης σημασίας θαλάσσιο πέρασμα, δήλωσαν διπλωματικές πηγές. Η Σαουδική Αραβία και η Υεμένη αναμένεται να παρέμβουν, σύμφωνα με μία από τις πηγές αυτές που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο.
Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσε το πρωί προειδοποιήσεις για κίνδυνο επίθεσης, μεταξύ των οποίων και για την ιερή πόλη Μέκκα, για πρώτη φορά από την έναρξη του περιφερειακού πολέμου που ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου με την επίθεση που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ στο Ιράν.
Οι προειδοποιήσεις, που αφορούσαν επίσης τα περίχωρα της Τζέντας, της μεγάλης πόλης-λιμάνι στο δυτικό τμήμα της χώρας, και της Ταΐφ, ήρθησαν λίγο μετά.
Το κίνημα των Χούθι επέφερε τις τελευταίες ημέρες σημαντικά πλήγματα στις κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης και της συμμάχου της Σαουδικής Αραβίας, καταλαμβάνοντας όλη τη ακτογραμμή της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, μεταξύ των οποίων το Στενό του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.
Το πέρασμα που συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της Ερυθράς και της διώρυγας του Σουέζ χρησιμοποιούνταν ήδη πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αλλά κατέστη ακόμη πιο στρατηγικό αφότου το Ιράν απέκλεισε ουσιαστικά το Στενό του Ορμούζ, από την άλλη πλευρά της αραβικής χερσονήσου.
Το κλείσιμό του θα ήταν "καταστροφικό", παραδέχθηκε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ.
«Ο κόσμος υποφέρει ήδη αρκετά από το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ», από το οποίο διέρχονταν πριν από τον πόλεμο το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής υδρογονανθράκων, «δεν μπορούμε ως εκ τούτου να επιτρέψουμε να προστεθεί το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ σε αυτή την εξίσωση», δήλωσε στους δημοσιογράφους αξιωματούχος του υπουργείου, ο Ιμπραήμ αλ-Χάσμι, απευθύνοντας έκκληση για διπλωματία και για διάλογο.
Στο στενό του Ορμούζ πλοία που επιχειρούν να περάσουν χωρίς την άδεια της Τεχεράνης τίθενται συχνά στο στόχαστρο ένα από αυτά ακόμη και χθες, Δευτέρα, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKTMO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας.
Η Σαουδική Αραβία βρίσκεται εγκλωβισμένη ανάμεσα στις επιθέσεις από τους Χούθι και τις απειλές που αντιμετωπίζουν τα πετρελαιοφόρα της πλέον και στα δύο στενά. Ενώ ο αγωγός Ανατολής-Δύσης, από όπου διέρχονται οι εξαγωγές αργού παρακάμπτοντας τον αποκλεισμό του Ορμούζ, έχει επίσης σταματήσει έπειτα από επιθέσεις μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων με προέλευση το Ιράκ, σύμφωνα με τις σαουδαραβικές αρχές.
Η Σαουδική Αραβία πολλαπλασιάζει τις διπλωματικές επαφές για να βρει μια έξοδο στην κρίση.
Ο ντε φάκτο ηγέτης της χώρας, ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, δέχθηκε τη Δευτέρα τον επικεφαλής του μικτού διοικητηρίου των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) Μπραντ Κούπερ και αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.
Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη προβλέπεται να διεξαχθεί στις 15:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδας) σχετικά με αυτό το κρίσιμης σημασίας θαλάσσιο πέρασμα, δήλωσαν διπλωματικές πηγές. Η Σαουδική Αραβία και η Υεμένη αναμένεται να παρέμβουν, σύμφωνα με μία από τις πηγές αυτές που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο.
Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσε το πρωί προειδοποιήσεις για κίνδυνο επίθεσης, μεταξύ των οποίων και για την ιερή πόλη Μέκκα, για πρώτη φορά από την έναρξη του περιφερειακού πολέμου που ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου με την επίθεση που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ στο Ιράν.
Οι προειδοποιήσεις, που αφορούσαν επίσης τα περίχωρα της Τζέντας, της μεγάλης πόλης-λιμάνι στο δυτικό τμήμα της χώρας, και της Ταΐφ, ήρθησαν λίγο μετά.
Το κίνημα των Χούθι επέφερε τις τελευταίες ημέρες σημαντικά πλήγματα στις κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης και της συμμάχου της Σαουδικής Αραβίας, καταλαμβάνοντας όλη τη ακτογραμμή της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, μεταξύ των οποίων το Στενό του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.
Το πέρασμα που συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της Ερυθράς και της διώρυγας του Σουέζ χρησιμοποιούνταν ήδη πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αλλά κατέστη ακόμη πιο στρατηγικό αφότου το Ιράν απέκλεισε ουσιαστικά το Στενό του Ορμούζ, από την άλλη πλευρά της αραβικής χερσονήσου.
Το κλείσιμό του θα ήταν "καταστροφικό", παραδέχθηκε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ.
«Ο κόσμος υποφέρει ήδη αρκετά από το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ», από το οποίο διέρχονταν πριν από τον πόλεμο το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής υδρογονανθράκων, «δεν μπορούμε ως εκ τούτου να επιτρέψουμε να προστεθεί το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ σε αυτή την εξίσωση», δήλωσε στους δημοσιογράφους αξιωματούχος του υπουργείου, ο Ιμπραήμ αλ-Χάσμι, απευθύνοντας έκκληση για διπλωματία και για διάλογο.
Στο στενό του Ορμούζ πλοία που επιχειρούν να περάσουν χωρίς την άδεια της Τεχεράνης τίθενται συχνά στο στόχαστρο ένα από αυτά ακόμη και χθες, Δευτέρα, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKTMO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας.
Η Σαουδική Αραβία βρίσκεται εγκλωβισμένη ανάμεσα στις επιθέσεις από τους Χούθι και τις απειλές που αντιμετωπίζουν τα πετρελαιοφόρα της πλέον και στα δύο στενά. Ενώ ο αγωγός Ανατολής-Δύσης, από όπου διέρχονται οι εξαγωγές αργού παρακάμπτοντας τον αποκλεισμό του Ορμούζ, έχει επίσης σταματήσει έπειτα από επιθέσεις μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων με προέλευση το Ιράκ, σύμφωνα με τις σαουδαραβικές αρχές.
Η Σαουδική Αραβία πολλαπλασιάζει τις διπλωματικές επαφές για να βρει μια έξοδο στην κρίση.
Ο ντε φάκτο ηγέτης της χώρας, ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, δέχθηκε τη Δευτέρα τον επικεφαλής του μικτού διοικητηρίου των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) Μπραντ Κούπερ και αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.
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